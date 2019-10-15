Под песню "Про зайцев" из "Бриллиантовой руки": задорный смех детей Иглесиаса и Курниковой вызвал восторг

Не успели поклонники порадоваться возможной свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса после того, как теннисистка сменила фамилию, как певец осчастливил публику забавным видео с детьми. В ролике артист играет с близнецами Люси и Николасом.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Они вместе 18 лет. Знаменитости два года назад стали родителями близнецов - Николаса и Люси. Певец и спортсменка обожают своих наследников и часто делятся с поклонниками забавными фото и видео детей.

Энрике Иглесиас опубликовал в блоге совместное видео с дочкой и сыном. Испанский певец под песню "Про зайцев" из "Бриллиантовой руки" играет с малышами. Люси и Николас заразительно хохочут. Смех малышей никого не оставит равнодушным. Во время просмотра ролика зрители невольно расплываются в улыбке.

Напомним, русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.

В конце 2017 года Анна родила Энрике двоих детей - дочку Люси и сына Николаса. За четыре года до появления на свет малышей звезды переехали в новый дом. Он находится в самом престижном районе побережья Майами. За роскошный особняк молодым людям пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 они отдали за отделку своего гнездышка.