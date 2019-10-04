2019-10-04T13:29:29+03:00
Звезды

"Только Анна могла родить такую красоту": Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой

В Николасе определенно заметны русские корни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Энрике Иглесиас.Энрике Иглесиас.Фото: EAST NEWS
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Одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе 17 лет. Знаменитости два года назад стали родителями близнецов - Николаса и Люси. Певец и спортсменка обожают своих наследников и часто делятся с поклонниками забавными фото и видео детей.

Энрике Иглесиас опубликовал в блоге совместное фото с сыном. Испанский певец смотрит в объектив камеры, в то время как его светловолосый наследник опустил глаза, явив публике длинные и пышные ресницы. "Я думаю, у него мои гены", - подписал снимок артист.

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I think he s got my genes
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В свою очередь поклонники заявили, что в малыше определенно доминируют русские корни. По словам фолловеров, Николас больше похож на Анну, впрочем, как и малышка Люси. Детки родились светловолосыми, как их прекрасная мама.

"Ваня!", - заявил один из подписчиков звезды. "Нет, он Коля", - парировал другой. Большинство сошлись во мнении, что фото очень трогательное, а мальчик растет очень красивым. "Какой красавчик", "Вот это папа и сын", "Это так ужасно мило", "Светлый маленький ангел", "Только Анна могла родить такую красоту", "Дочка в маму, как и сын", Такие классные!", - комментируют обыватели.

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Анна Курникова
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Напомним, ранее Энрике не раз говорил, что после рождения детей всегда спешит домой, чтобы скорее обнять наследников и Курникову. Иглесиас хочет насладиться тем, как растут близнецы.

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Папа играет с дочкой
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Кстати, в конце сентября певец разместил забавное видео с Люси. Он рассмешил любимую малышку в тот момент, когда играл с ней. Энрике показывал крошке танцевальные движения, а дочь пыталась их повторить. Девочка в этот момент весело и громко хохочет.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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