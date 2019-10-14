2019-10-14T21:19:30+03:00
Звезды

Анна Курникова сменила фамилию

Знаменитость поздравляют с долгожданной свадьбой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Курникова и Иглесиас не комментировали отношения, за которыми следил весь мирКурникова и Иглесиас не комментировали отношения, за которыми следил весь мир
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Анна Курникова 18 лет счастлива в отношениях с Энрике Иглесиасом. Пара до недавнего времени не подтверждала, что официально зарегистрировала свои отношения. При этом теннисистка и певец воспитывают близнецов Люси и Николаса, активно делятся фото и видео малышей в соцсетях. Однако сейчас поклонники заподозрили, что свадьбу звезды все-таки сыграли.

Намекнула на счастливое замужество с 44-летним Энрике Иглесиасом сама Анна Курникова. Дело в том, что знаменитость сменила фамилию в аккаунте в соцсети. 38-летняя красотка теперь Курникова-Иглесиас. По сложившейся традиции, она никак не комментирует смену статуса и на вопросы поклонников не отвечает.

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Анна Курникова 18 лет счастлива с Энрике Иглесиасом
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Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в далеком 2001 году. Спортсменка снималась в клипе музыканта на песню "Escape". В тот день, как рассказывала позже Курникова, у нее воспалилась губа, поэтому ей пришлось замазывать красное пятно несколькими слоями тонального крема. Иглесиасу это не понравилось. Пылкий испанец заявил, что не будет целовать "прыщавую малолетку". В конечном итоге клип сняли, а потом пару стали часто видеть вместе.

Курникова и Иглесиас не комментировали отношения, за которыми следил весь мир. Свои чувства пара не привыкла выносить на публику. Однажды Энрике не выдержал и рассказал светским хроникерам, что Анна - любовь всей его жизни. Белокурая красавица в конце 2017 года родила двоих детей - дочку Люси и сына Николаса.

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Энрике называет Анну любовью всей его жизни
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За четыре года до появления на свет малышей Анна и Энрике переехали в новый дом. Он находится в самом престижном районе побережья Майами - Бухте Бискейн. За роскошный особняк молодым людям пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 они отдали за отделку своего гнездышка."Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще не важен. Но мы оба верим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях", - говорила Курникова, комментируя все расспросы о браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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