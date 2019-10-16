2019-10-16T01:05:28+03:00
Звезды

Муж Лолиты год тайно содержал любовницу на деньги певицы

Муж Лолиты Дмитрий Иванов переехал к 40-летней подруге-косметологу
Алина ЧЕРНОВА
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Узнав об измене супруга, Милявская удалила все его фото из своего Инстаграма.Узнав об измене супруга, Милявская удалила все его фото из своего Инстаграма.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Минувшим летом 55-летняя Лолита Милявская удивила новостью о своем разрыве с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Со своим пятым супругом певица прожила под одной крышей почти 10 лет. Дмитрий моложе артистки на 12 лет, но разница в возрасте не была для пары помехой. Иванов быстро нашел общий язык с дочерью Лолиты Евой и мамой певицы. И Лола подружилась с дочкой своего супруга, помогала девочке финансово.

И, вероятно, помогала бы дальше, но муж объявил, что уходит из дома.

По словам Милявской, поначалу она верила в примирение. Но сейчас все изменилось. На днях до певицы дошли слухи, что ее благоверный переехал к Ольге Кулиевой - 40-летнему косметологу из Белоруссии.

Новая пассия мужа Лолиты не была официально замужем, но воспитывает дочь-подростка от предыдущих отношений. Фото: СОЦСЕТИ

Новая пассия мужа Лолиты не была официально замужем, но воспитывает дочь-подростка от предыдущих отношений.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга давно живет в Москве, руководит клиникой, которая специализируется на инъекционной косметологии, воспитывает 14-летнюю дочь.

Лолита, увидев совместные фото своего мужа (на развод никто из супругов пока не подал) с любовницей, заметила, что Иванов по-прежнему щеголяет в вещах, которые она ему покупала. Фактически певица подтвердила, что все эти годы муж был у нее на содержании.

- Да, Дима дает уроки по игре в сквош, берет за часовую тренировку от 2000 рублей, но клиентов у него не так много. Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках, - рассказал «КП» друг семьи Милявской. - Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров.

Ольга Кулиева. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Кулиева.Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось, он тратил немалые деньги Лолиты на дорогие подарки для своей тайной подруги.

- Я верила в его искренность... Пусть будет счастлив, - поделилась с поклонникам Лолита в своем Инстаграме. - Он не первый и не последний. Мне не жаль, что так вышло. Я перекрестилась. И без мужчины не останусь. Впрочем, я и сейчас не одиночка, - намекнула певица на новые отношения.

Лолита призналась, почему разошлась с мужем.

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Новое видео 55-летней певицы произвело фурор

Не успела Лолита Милявская прийти в себя после расставания с молодым мужем Дмитрием Ивановым, как ее ждал новый удар. 44-летний фитнес-тренер завел любовницу, когда жил с певицей. Новая избранница Дмитрия оказалась намного моложе, стройнее и красивее Лолы. Но 55-летняя исполнительница не была бы собой, если б не взяла себя в руки. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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