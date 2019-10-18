На главу реабилитационного центра, где умер Дмитрий Марьянов, все-таки завели уголовное дело два года спустя

Директор реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова предстанет перед судом. Следственный комитет России обвинил ее в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть актера Дмитрия Марьянова.

Сайт kp.ru писал, что артист лечился в медицинском центре от алкоголизма и находился там в период с 6 по 15 октября 2017 года. В последней день ему стало плохо. Дмитрий постоянно жаловался другим пациентам и консультантам на слабость и боль в ноге.

Директору центра по меньшей мере десять раз сообщали о тяжелом состоянии Марьянова и просили его госпитализировать, но Оксана Богданова препятствовала переводу актера в больницу, прекрасно осознавая, что в центре нет необходимого оборудования и специалистов. Она запретила вызывать "скорую помощь", но один из пациентов больше не смог смотреть на страдания артиста и все-таки обратился к медикам.

Дмитрия забрали в больницу, и уже там была констатирована его смерть. Пациент умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты уверены, что при своевременном оказании помощи Марьянова можно было спасти, но глава центра не только проигнорировала этот факт, но еще и назначила артисту препараты "галоперидол" и "феназепам" с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения.

На сайте СК сообщается, что Оксана Богданова до сих пор не признала свою вину, но следователи нашли достаточно доказательств. Они опросили свыше 50 свидетелей, провели более 10 выемок и обысков, а также несколько экспертиз.

Теперь руководителю центра грозит до шести лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Сайт kp.ru писал, что после смерти Дмитрия Марьянова вспыхнуло сразу несколько скандалов. Речь идет не только о расследование причин гибели актера - шума навели и его родственники, которые начали настоящую войну за наследство. Также критику со стороны общественности вызвал памятник, установленный на могиле артиста - посередине серого каменного надгробия красуется большой крест с яркой радугой внутри.