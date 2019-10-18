Светлана Лобода провела ночь с Тиллем Линдеманном

Светлана Лобода отметила 37-й день рождения в компании самых близких людей, с реди которых был и Тилль Линдеманн. Слухи о романе артистов давно циркулируют в прессе. Солист группы Rammstein специально прилетел к певице в важный для нее день.

Светлана Лобода разместила в блоге фотографию, на которой предстала рядом с Тиллем Линдеманном и близкими друзьями. "Мой день. Моя ночь", - подписала она снимок.

На фото певица держит немецкого солиста за руку. По этой причине в комментариях к посту началась оживленная дискуссия. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе и даже разглядели "помолвочное" кольцо на безымянном пальце правой руки Лободы.

lobodaofficial Света Лобода отмечает день рождения с Тиллем

Отмечать день рождения именинница начала с первых минут его наступления. Так, друзья пришли поздравить Светлану с 37-летием прямо ночью. Они заявились к ней с воздушными шарами и конфетти.

Напомним, слухи о романе Светланы с немецким артистом впервые появились в июле 2017 года. Тогда на фестивале "Жара" пара всюду появилась вместе. Линдеманн без стеснения обнимал и целовал певицу. Однако знаменитости свои отношения не комментируют, по сей день продолжая подогревать интерес публики к роману. Влюбленную пару регулярно видят вместе.

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По слухам, Света родила в 2018 году дочь Тильду именно от Тилля. Девочка появилась на свет 24 мая 2018 года, и из роддома Лободу забирал именно солист Rammstein.

В разговоре с Ксенией Собчак в недавнем выпуске YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Светлана призналась, что находится "в любви". "Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, рядом с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, тебе хочется ею быть... Когда человек живет не с тобой, когда он живет в другой стране... Когда ты встречаешься, у вас любовь, а потом он уехал. И ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом раз, и он приехал...", - высказалась певица.