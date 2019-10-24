2019-10-24T16:39:04+03:00
Звезды

"Беременность меня спасет": Виктория Боня стремительно теряет вес

Поклонники обеспокоены внешним видом звезды
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники обеспокоены внешним видом Виктории Бони.Поклонники обеспокоены внешним видом Виктории Бони.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня недовольна своей худобой настолько, что даже обратилась к поклонникам за помощью. В настоящее время модель делает все возможное, чтобы набрать вес.

Виктория Боня не на шутку напугала своих подписчиков, разместив в блоге селфи. 39-летняя телеведущая предстала в полный рост в коротком платье. Внимание публики сразу же привлекли худые ноги и осунувшееся лицо звезды. "Ноженьки как у школьницы", "Вика, вам нельзя больше худеть", "Что с тобой стряслось, ты осунулась", "Вика, начинай есть", "Пора к доктору! Ноги… Кости торчат!", "Какая худая, ужас", - волнуются фолловеры.

Звезда "Дома-2" не стала скрывать и ответила публике. По ее словам, она мечтает набрать вес, но пока все безрезультатно. Боня виной всему считает очень плотный рабочий график, из-за которого не успевает поесть. А ведь раньше она увлекалась сыроедением.

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Вика Боня шокировала болезненной худобой
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"Если честно, у меня депрессия была два дня. Посмотрела на себя - какая я тощая! Что делать? Не понимаю, как мне быть. Только беременность меня спасет. Только тогда я смогу поправиться", - ошарашила заявлением звезда.

Кого Виктория видит отцом второго ребенка, неясно. Она тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Лишь недавно обмолвилась, что счастлива в новых отношениях. Виктория Боня опубликовала в блоге пост-благодарность своему таинственному бойфренду. Она рассказала, что мужчина преподнес ей букет пионов, которые она обожает.

"Кто избранник, кто-нибудь знает? Интересно очень", - поинтересовалась одна из поклонниц Виктории. В ответ другая со знанием дела ответила: "Он @askhabovlion", указав на Инстаграм Хусейна Асхабова. 24-летний боксер чеченского происхождения давно живет во Франции. "Из Чечни он. Не знаю, как сложатся их отношения, но дети у них были бы самые красивые", - уверены особо проницательные.

Виктория Боня сорвала голос от переживаний за нового возлюбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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