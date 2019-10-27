Опозоренная Рудова изящно мстит Малахову

Актриса Наталья Рудова, угодившая в скандал с эскортницами, призвала бойкотировать шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Опозоренная девушка, чье имя было упомянуто в эфире передачи явно не в лучшем свете, вторые сутки не может прийти в себя после того, как ее показали по центральному каналу в мини-бикини.

Наталья Рудова настроена решительно. После выпуска, посвященного эскорт-услугам и получившего название "Рынок шкур", она обвинила Андрея Малахова в некорректном использовании ее фото и имени в передаче, посвященной "падшим женщинам". В своем сторис актриса обратилась к подписчикам с призывом поставить программе "дизлайки", отправив жалобы на выпуск шоу в соцстеях.

"Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы - люди. Если мы все дружно перестанем это смотреть шоу, то их закроют", - уверена Рудова. Она также опубликовала видео, как отправляет жалобу на записи выпусков "Прямого эфира" на YouTube.

В комментариях поклонники поддержали свою любимицу. Однако не все оказались на стороне Рудовой. О громком скандале в отечественном шоу-бизнесе высказалась острая на язык блогер Лена Миро: "В России, словно фурункул, назрел свой Вайнштейн. Ну, как Вайнштейн? Андрюшку Малахова, снявшего выпуск про эскортниц, тут же в ответ обвинили в сводничестве".

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, вышедший под названием "Рынок шкур", произвел эффект разорвавшейся бомбы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер в свойственной ей манере заявила, что верит Рудовой. "По словам ... Натальи Рудовой, Малахов ей звонил и предлагал олигарха. Наташка, как говорит, от ночи любви отказалась. Нет, мне очень хочется верить Рудовой, и я даже верю - она могла. Могла отказаться, я просто уверена! То ли гонорар за любовь не устроил, то ли как раз в тот момент была занята - на курорте...", - пишет Миро.

Не оставила без внимания скандальная обозревательница и гневный пост Натальи в соцсети: "Обличаю всех позором! Всех, кто там выдергивает контекст из моих путешествий! Главный из них - Малахов! Он звонил мне и предлагал. В своей грязной передаче позорит имена честных людей! Подругу поддержала и Решетова. Не эскортограмщицы мы, а честные женщины! Появился даже Самбурский - эта баба-мужик! - и очень твердо сказал, что и он получал от Малахова два звонка...".

При этом Миро уверена - война талантливых, красивых и успешных девушек и Малахова ничем не закончится. "Наверняка у Андрея есть такие доказательства, что успешным и талантливым плохо станет, если он вдруг их вбросит в соцсети и телевизор. Даже видавшие виды пенсионерки сгорят от стыда, я думаю...", - заключила Лена.

Певица Ольга Серябкина готовит иск в суд.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, очередной выпуск программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, вышедший под названием "Рынок шкур", произвел эффект разорвавшейся бомбы. Основной удар пришелся на инста-модель Киру Майер, которую уличили в эскорт-услугах. Однако отрикошетило в актрису Наталью Рудову. Сотрудникам шоу "Прямой эфир" удалось вывести на чистую воду моделей, которые на самом деле оказались обычными эскортницами. За ночь с такими девушками состоятельные господа платили звонкой монетой. Ушлые светские хроникеры нашли на сайтах по предоставлению эскорт-услуг анкеты популярных актрис, певиц и телеведущих. Правда, зачастую эти сайты размещают контакты тех, кто на самом деле ничем подобным не занимается. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасиии Решетовой даже вступила в борьбу с одним из пабликов за честь и репутацию своих подопечных. После появления публикации на этом ресурсе ее телефон буквально разрывался от сообщений. Например, за пять дней на Мальдивах в обществе Рудовой предлагали порядка восьми миллионов рублей.

Кстати, для заставки скандальной передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. Пока другие девушки после такой "славы" сыпали проклятиями и обвинениями в адрес ведущего и вообще всей команды, работавшей над выпуском, Серябкина готовила иск в суд. Сам Малахов попытался оправдаться перед Ольгой: "Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет... В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют", - заявил телеведущий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740414" frameborder="0"></iframe> Наталья Рудова пожаловалась на Андрея Малахова из-за "Рынка шкур".

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