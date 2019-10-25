Звезды "Дома-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах. Гости пели и плясали на огромной королевской яхте любви, украшенной живыми цветами.

Розалия Райсон и Андрей Шабарин пригласили на свадьбу близких друзей из "Дома-2". Вечеринка поражала воображение. Молодожены организовали торжество на яхте любви, а обменялись кольцами на берегу океана.

Невеста, которая, к слову, на 14 лет младше жениха, выглядела шикарно. В нежном воздушном платье она была похожа на принцессу. Гости не скрывали свое восхищения. А 35-летний жених не мог оторвать взгляд от такой красоты.

dom2_tnt Первые свадебные фото Шабариных

"Я занималась украшениями, декором. Андрей доверяет моему вкусу, поэтому только решал общие вопросы и вносил финансы. А я и рада", - отметила счастливая Розалия.

После свадьбы пара не планирует покидать "Дом-2". "Наша история здесь еще не закончена. У нас сейчас начнется этап семейной жизни и семейных отношений. Слава Богу, тех глобальных проблем, которые у нас были до свадьбы, больше нет", - делится 21-летняя Райсон.

Она взяла фамилию мужа и мечтает стать мамой. "Думаю, в ближайшие полгода мы как раз займемся этим вопросом. Нужно немного поправить здоровье и заняться планированием. Кроме этого, наши отношения должны немного устаканиться, потому что еще пару месяцев назад мы сильно ругались. Сейчас у нас все хорошо. Хочется, чтобы эта гармония продержалась как можно дольше. Дети должны родиться в спокойной обстановке, без ссор и ругани", - считает мудрая не по годам девушка.

miss__rozaliia Любимый фотографировал

Близкие Розалии и Андрея хорошо отнеслись к их решению пожениться. "Мои родственники принимают Андрея, всегда с нами на связи, желают нам только хорошего. Андрей очень хорошо относится к моей маме. После одного из эфиров «Бородина против Бузовой» я позвонила отцу Андрея. Мы долго разговаривали. Он сказал, что я очень добрая, открытая девушка, похожа на Андрюшину маму", - цитирует невесту "СтарХит".

Напомним, свадьба Андрея и Розы несколько раз была под угрозой срыва. В конце июля Шабарин изменил невесте. Узнав об этом, Райсон запустила в жениха бутылкой и рассекла ему бровь. Затем Розалия заявила, что отменяет свадьбу. Шабарин публично попросил у нее прощения. В качестве жеста примирения Андрей подарил Райсон колье стоимостью 500 тысяч рублей. Та простила жениха и приняла подарок, заявив при этом, что деньги - не главное.