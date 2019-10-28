2019-10-28T17:34:30+03:00
Общество

Министр здравоохранения Вероника Скворцова: «Я каждый год прохожу диспансеризацию. И вам советую!»

Глава Минздрава дала интервью Тине Канделаки в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»
Анна НИКОЛАЕВА
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Вероника Скворцова пришла на прямой эфир программы «Доживем до понедельника»Вероника Скворцова пришла на прямой эфир программы «Доживем до понедельника»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДОСМОТРАХ

В понедельник, 28 октября, министр Вероника Скворцова пришла на прямой эфир программы «Доживем до понедельника» с Тиной Канделаки на радио «КП».

- Когда вы сами последний раз обращались к врачам и где это было?

- Я ежегодно прохожу диспансеризацию. В этом году проходила ее в мае по регламенту, который сейчас предлагается каждому россиянину.

- Что за регламент?

- Во всех поликлиниках должны висеть плакаты с перечнем, на что имеет право человек, который следит за своим здоровьем. Комплексный профилактический осмотр каждый россиянин имеет право пройти бесплатно каждый год. Кроме того, есть углубленное обследование, которое мы называем диспансеризацией. В нее входят, в том числе, скрининги на 7 онкологических заболеваний, на туберкулез, и разные дополнительные методы исследований. Их человек от 18 до 40 лет может проходить раз в три года, а с 40 лет - ежегодно.

- И все это по ОМС? Ты просто приходишь в поликлинику?

- Это все по ОМС. Более того, чтобы деньги на профилактические осмотры не размывались в общей первичной помощи, с 2019 года мы их выделили в отдельный тариф. И сейчас они составляют около 40% от общего подушевого финансирования. Это позволяет сделать все, что нужно. Первый этап - скрининг на выявление каких-то отклонений. И в том случае, если они выявлены, человека направляют на второй этап. Это уже углубленное исследование, которое включает и КТ, и МРТ, и эндоскопию, и достаточно сложные лабораторные исследования.

ОБ АРЕСТАХ МАМ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

- В этом году при получении незарегистрированного в России противоэпилептического препарата «Фризиум» были задержаны несколько женщин. Как вы это можете прокомментировать?

- Речь идет о незарегистрированных препаратах. Компании-производители не подают заявку на их регистрацию у нас в стране. По разным причинам. Для этих случаев мы законодательно прописали возможность завоза лекарств по очень быстро получаемому разрешению. В прошлом году за 2,5 дня в среднем (но не более 5 дней) такие разрешения давали. Исключением являются препараты из ограничительных перечней - наркотики и сильнодействующие препараты. Просто привезти их без разрешения через границу невозможно. Поэтому эти женщины (два случая) и были арестованы.

- Как вы считаете, их можно наказывать?

- Их в итоге не наказали и правильно сделали. Потому что они решились на это от отчаяния, не могли по-другому организовать лечение своим детям. Было принято решение централизованно закупить эти препараты, не зарегистрированные у нас. В воскресенье мы получили первую партию «фризиума». На этой неделе, до среды, необходимые лекарства получит Москва, и до конца недели их доставят по всей стране.

ВИЧ СТАЛ БИЧОМ ПОРЯДОЧНЫХ ЖЕН

- Заболеваемость ВИЧ неуклонно росла у нас с начала 2000-х годов. Сейчас в России зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных, - рассказала Вероника Скворцова. - Из них на лечении находятся 66%. Хотя еще четыре года назад бесплатное лечение получали всего 26%. Потому что главным способом заражения в нашей стране долгое время был инъекционный, то есть это в основном были инъекционные наркоманы.

Сейчас ситуация изменилась. И на первое место по способу заражения вышли гетеросексуальные половые связи. Жены, люди из благополучных семей иногда заболевают. Они хотят лечиться и долго жить. Поэтому сейчас у нас резко увеличилось число тех, кто наблюдается. У нас есть возможность оказывать помощь этим людям, наращивать объемы лечения. Надеюсь, что к концу нынешнего года охват лечением будет уже 75%. И на следующий год мы поставили для себя задачу - 90%, как рекомендует ООН.

За последние два года число новых случаев ВИЧ-инфицирования у нас больше не увеличивается. И я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года у нас снизилось число новых случаев ВИЧ.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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