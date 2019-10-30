Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух из-за стресса

Поклонники продолжают следить за новостями о здоровье 48-летней Анастасии Заворотнюк. По словам друзей артистки, актриса лечится от опухоли мозга - глиобластомы, хотя официально родные этот диагноз не подтверждают. В Инстаграме семья Заворотнюк опровергла сведения об ухудшении состояния Насти.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», - рассказали близкие звезды.

В СМИ сообщалось, что Заворотнюк сделали две операции по удалению опухолей в мозге: одну - в Германии, вторую - в Москве. Эту информацию подтвердил журналистам друг актрисы телеведущий Сергей Майоров. Но подробности состояния и лечения «прекрасной няни» родные не афишируют.

Скрывала диагноз

Пожалуй, тяжелее всего сейчас приходится маме Анастасии - 76-летней актрисе Валентине Заворотнюк. Когда Настя построила загородный дом, Валентина Борисовна переехала к дочери, чтобы помогать по хозяйству ей и ее мужу Петру Чернышеву. Валентина Борисовна в 1993 году получила звание народной артистки России, но оставила родной Астраханский ТЮЗ ради карьеры дочки. За последние несколько лет она похоронила мужа (телевизионный режиссер Юрий Заворотнюк умер в 69 лет от рака в 2015 году) и сына, старшего брата Анастасии Святослава (скончался от перитонита в 52 года, в 2016-м). «Настя просила меня: только не плачь, а то мне будет очень плохо», - рассказывала мама Заворотнюк.

О диагнозе Анастасии мама узнала чуть ли не последней: дочь как могла оберегала ее от страшной правды. После того как Насте стало хуже, Валентина Борисовна ходила, держась за сердце, заплаканная. А недавно, по словам знакомого семьи, у нее сильно сел слух - вероятно, на нервной почве. Ей заказали слуховой аппарат. За годовалой Милой, дочкой Анастасии и Петра Чернышева, бабушке помогает ухаживать няня.

Мать актрисы Валентина Борисовна.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

«Она в сознании и намерена бороться»

- После двух операций на головном мозге, когда вскрывали черепную коробку, Анастасия сохранила способность логически мыслить? - спрашиваю знакомого семьи Заворотнюк.

- Да. Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль.

Родные актрисы не теряют веры в выздоровление Анастасии. Отчасти надежду им дают проведенные недавно тесты, которые показали: организм Заворотнюк имеет немалый запас жизненных сил. Как нам рассказали знакомые семьи, Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев (по методике Тамары Абрамовой) и литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

Нашли ген долголетия

Одно из исследований выявило у Анастасии гены, присущие долгожителям.

- Известны несколько сотен разных генетических вариантов, которые встречаются у долгожителей и реже у остальных людей, - рассказал «КП» гендиректор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. - Но гены долголетия все-таки не гарантируют продолжительной жизни. Гены отвечают за долголетие всего лишь на 25 процентов, а на 75 процентов это зависит от внешней среды - экологии, образа жизни и т. д.

- К вам обращалась родные Анастасии Заворотнюк с просьбой провести ей генетический тест?

- Такую информацию я не могу разглашать. Это медицинская тайна. Без разрешения клиентов мы не даем о них информации. Но к нам обращалось немало знаменитостей. Некоторые официально благодарят - например, года три назад у нас делала тест Татьяна Навка (кстати, в ее ледовом шоу выступает муж Заворотнюк Петр Чернышев. - Ред.), оставила отзыв.

- В чем польза генетических тестов, если человек уже заболел?

- Генетический тест может показать, какой лекарственный препарат при химиотерапии будет эффективен, какой - нет, а какой даст побочный эффект. В отношении лучевой терапии тоже есть определенные маркеры. Но на вопрос, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить, генетический тест не ответит.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Воля к победе

Чтобы узнать о тесте по отпечаткам пальцев, который, по словам знакомых, проводили Анастасии, «КП» дозвонилась до доктора биологических наук Тамары Абрамовой, эксперта в области дерматоглифики (способ тестирования организма человека, основанный на изучении узоров на его коже).

- Вы тестировали Анастасию Заворотнюк?

- Это не тема для разговора. К тому же я за границей, неудобно говорить.

Фирм, занимающихся дерматоглификой, в России несколько.

- Рисунок кожи у всех людей индивидуален, - объяснили «КП» в одной из таких компаний. - Эти «узоры» закладываются у ребенка еще в утробе и несут определенную информацию о физических возможностях организма, ресурсе жизнестойкости, сопротивляемости боли, воле к победе... Это важно, например, чтобы понять, в каком виде спорта ребенок будет наиболее успешен.

- Тест, проведенный Анастасии, показал, что у нее высокая степень физической выносливости и сопротивляемости болезням, - рассказал «КП» знакомый семьи.

Впрочем, дерматоглифику одобряют не все: так, российская Комиссия по борьбе со лженаукой сочла ее шарлатанством - как и хиромантию.

ПРИЗНАНИЕ

«Мама на сцене умирала регулярно»

В программе «Вечерний Ургант» пару лет назад Заворотнюк рассказала, что в детстве часто видела, как ее мама умирает на сцене, и к смерти относилась легкомысленно.

- Мама играла Джульетту и каждый раз умирала в конце спектакля. Когда играла Нахаленка, у нее умирал батянька, она кричала. Все рыдали. А я из зала громко говорила: «Не плачьте, все будут жить». Меня тут же старались увести.

НОУ-ХАУ

«Глиобластома лечится»

О том, что представляет собой литос-тест, «КП» расспросила самого автора метода.

- Литос-тест - это система исследования структур биологических жидкостей, - рассказал «КП» академик РАН, доктор медицинских наук, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин. - Наша методика позволяет отслеживать динамику того, как организм реагирует на лечение, дает информацию о перспективе развития заболевания.

- Что такое биологические жидкости?

- Сыворотка крови, моча, ликвор (спинномозговая жидкость) - если речь идет об опухоли головного мозга, синовиальная жидкость (содержится в суставах), желчь, слеза, слюна. Все жидкости подвергаются анализу. Суммируя информацию, мы узнаем о состоянии организма. Это технология не имеет аналогов в мире, она запатентована и является медицинским ноу-хау.

- При раке такую систему можно применять?

- Конечно! Причем если все методики определяют только стадию рака - от первой до четвертой, то наша система определяет фазу течения заболевания. Что значит фаза течения? Патология, в том числе и рак, течет волнообразно. Активная фаза, когда опухоль быстро растет, меняется фазой покоя. Может наступить фаза деградации опухоли. Все эти периоды наша методика может определить. И от этого зависит лечение.

Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли. А если в эту активную фазу дадим химиотерапию, эффект окажется больше.

- Есть мнение, что глиобластома вообще не лечится...

- Нет, почему? Лечится. Какова вероятность положительного результата - отдельный вопрос. Бороться нужно всегда. К слову, под нашим наблюдением находилось около 70 человек с глиобластомой.

- Мне сказали, что родные Заворотнюк воспользовались вашей технологией контроля и диагностики...

- Возможно, и воспользовались. Не знаю. Лично я Заворотнюк не занимался, я руковожу научной работой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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