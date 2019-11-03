Мужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвами
Супруг Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием, успешно выступает в ледовом шоу "Руслан и Людмила" на гастролях в Санкт-Петербурге. В этот нелегкий период россияне всеми силами поддерживают Петра Чернышева. И если зрители, пришедшие на спектакль, искупали фигуриста в овациях, то пользователи соцсетей молятся за мужа звезды сериала "Моя прекрасная няня".
В последний день октября стартовало ледовое шоу с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева. Фигуристы исполняют заглавные партии и в постановке по сказке Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Представление уже дважды прошло с полным аншлагом. Зрители с восторгом приняли спектакль.
Но особые овации публика подарила супругу Анастасии Заворотнюк. Зрители рукоплескали ему стоя, вкладывая в аплодисменты не только благодарность за прекрасное представление, но и желание поддержать артиста за мужество и мастерство в столь трудный для него жизненный период.
Невозможно представить, какой ценой давалось фигуристу сдерживать свои истинные эмоции. Ведь Петр не оставил работу в период лечения супруги. Он не мог подвести своего зрителя.
Не обошлось и без комментариев в Сети. Россияне сообщили, что молятся за здоровье Чернышева. "С Божьей милостью Петя справится со всем", "Храни Вас Господь", "Петя, сил Вам и Вашей семье", "Держитесь, Вы очень мужественный человек", "Петя, у Вас все будет хорошо", - пишут обыватели.
Напомним, Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике 31 октября в Санкт-Петербурге на премьере ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Перед выступлением артисты пообщались с прессой. Петра Чернышева среди них не оказалось. Однако под конец мероприятия он все же появился буквально на пару минут для общего фото. А потом быстро ушел.
"Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", - сообщил проджект-менеджер "Navka Show" Егор Разумовский.
В свою очередь, Татьяна Навка объявила о том, что хочет выразить Чернышеву и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. Все средства от показа спектакля "Аленький цветочек" пойдут в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями. Олимпийская чемпионка назвала Анастасию светлым и искренним человеком. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.
Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»