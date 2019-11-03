2019-11-03T00:58:47+03:00
Звезды

Мужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвами

Петр Чернышев успешно выступает в ледовом шоу "Руслан и Людмила"
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Мужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвамиМужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвамиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Супруг Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием, успешно выступает в ледовом шоу "Руслан и Людмила" на гастролях в Санкт-Петербурге. В этот нелегкий период россияне всеми силами поддерживают Петра Чернышева. И если зрители, пришедшие на спектакль, искупали фигуриста в овациях, то пользователи соцсетей молятся за мужа звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В последний день октября стартовало ледовое шоу с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева. Фигуристы исполняют заглавные партии и в постановке по сказке Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Представление уже дважды прошло с полным аншлагом. Зрители с восторгом приняли спектакль.

tatiana_navkatatiana_navka
Наши первые северные гастроли! Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"! Спасибо зрителям, вы необыкновенные! Такой теплый прием, полный зал и овации!
4715 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но особые овации публика подарила супругу Анастасии Заворотнюк. Зрители рукоплескали ему стоя, вкладывая в аплодисменты не только благодарность за прекрасное представление, но и желание поддержать артиста за мужество и мастерство в столь трудный для него жизненный период.

inspiracion_phinspiracion_ph
Завораживающее шоу
88 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Невозможно представить, какой ценой давалось фигуристу сдерживать свои истинные эмоции. Ведь Петр не оставил работу в период лечения супруги. Он не мог подвести своего зрителя.

artabeneartabene
Высокое искусство и блестящий танец в исполнении Татьяны Навки и Петра Чернышева
2424 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не обошлось и без комментариев в Сети. Россияне сообщили, что молятся за здоровье Чернышева. "С Божьей милостью Петя справится со всем", "Храни Вас Господь", "Петя, сил Вам и Вашей семье", "Держитесь, Вы очень мужественный человек", "Петя, у Вас все будет хорошо", - пишут обыватели.

Напомним, Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике 31 октября в Санкт-Петербурге на премьере ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Перед выступлением артисты пообщались с прессой. Петра Чернышева среди них не оказалось. Однако под конец мероприятия он все же появился буквально на пару минут для общего фото. А потом быстро ушел.

alexander.chernyshevalexander.chernyshev
Шоу "Руслан и Людмила"
17 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", - сообщил проджект-менеджер "Navka Show" Егор Разумовский.

В свою очередь, Татьяна Навка объявила о том, что хочет выразить Чернышеву и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. Все средства от показа спектакля "Аленький цветочек" пойдут в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями. Олимпийская чемпионка назвала Анастасию светлым и искренним человеком. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Конор Макгрегор отделался штрафом за нападение на пожилого мужчину
Названа причина пожара, унесшего жизни 73 пассажиров поезда в Пакистане
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
В результате теракта на турецко-сирийской границе погибли 13 человек
В Лондоне музыканту вернули антикварную скрипку за 250 тысяч фунтов стерлингов
Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа
Жители Одессы устроили «Реквием по Жукову» из-за демонтажа барельефа маршалу Советского Союза
В ООН обеспокоены решением США уменьшить лимит на беженцев
СК возбудил уголовное дело из-за видео, где дети берут интервью у гея
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Появилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева
Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии: Киллеры приехали на БМВ X7 из Красногорска
«Мы не отель для террористов»: Турции собираются отправить пленных боевиков домой в Европу
Экс-депутат Европарламента о запрете Лепсу на въезд в Латвию: «Хотели исправиться в глазах влиятельной части избирателей»
В Москве неизвестный застрелил главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
В приюте Багдада обнаружили еще четверых российских детей
Украинский «Нафтогаз» правил в Стокгольмский арбитражный суд новый иск к «Газпрому»
«И стали казахами»: В соцсетях обсуждают нарядившихся на Хэллоуин «русскими гопниками» японцев
Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин недоволен судейством матча с «Уфой»
Власти Украины запретили судоходство в северной части Черного моря из-за ракетных учений
НАСА отправила на МКС корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза
Аналитики составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Американский школьник искал через Instagram киллера для убийства учителя
Автор закона об измене в браке сам получил «28 ударов бамбуковой палкой» за связь с любовницей
Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну
Минздрав установил суточный уровень потребления соли
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября