Мужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвами

Супруг Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием, успешно выступает в ледовом шоу "Руслан и Людмила" на гастролях в Санкт-Петербурге. В этот нелегкий период россияне всеми силами поддерживают Петра Чернышева. И если зрители, пришедшие на спектакль, искупали фигуриста в овациях, то пользователи соцсетей молятся за мужа звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В последний день октября стартовало ледовое шоу с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева. Фигуристы исполняют заглавные партии и в постановке по сказке Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Представление уже дважды прошло с полным аншлагом. Зрители с восторгом приняли спектакль.

tatiana_navka Наши первые северные гастроли! Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"! Спасибо зрителям, вы необыкновенные! Такой теплый прием, полный зал и овации!

Но особые овации публика подарила супругу Анастасии Заворотнюк. Зрители рукоплескали ему стоя, вкладывая в аплодисменты не только благодарность за прекрасное представление, но и желание поддержать артиста за мужество и мастерство в столь трудный для него жизненный период.

inspiracion_ph Завораживающее шоу

Невозможно представить, какой ценой давалось фигуристу сдерживать свои истинные эмоции. Ведь Петр не оставил работу в период лечения супруги. Он не мог подвести своего зрителя.

artabene Высокое искусство и блестящий танец в исполнении Татьяны Навки и Петра Чернышева

Не обошлось и без комментариев в Сети. Россияне сообщили, что молятся за здоровье Чернышева. "С Божьей милостью Петя справится со всем", "Храни Вас Господь", "Петя, сил Вам и Вашей семье", "Держитесь, Вы очень мужественный человек", "Петя, у Вас все будет хорошо", - пишут обыватели.

Напомним, Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике 31 октября в Санкт-Петербурге на премьере ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Перед выступлением артисты пообщались с прессой. Петра Чернышева среди них не оказалось. Однако под конец мероприятия он все же появился буквально на пару минут для общего фото. А потом быстро ушел.

alexander.chernyshev Шоу "Руслан и Людмила"

"Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", - сообщил проджект-менеджер "Navka Show" Егор Разумовский.

В свою очередь, Татьяна Навка объявила о том, что хочет выразить Чернышеву и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. Все средства от показа спектакля "Аленький цветочек" пойдут в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями. Олимпийская чемпионка назвала Анастасию светлым и искренним человеком. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.