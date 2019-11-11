Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя

Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову. Об избраннице скандального наследника актрисы известно не так много. Девушка старше своего возлюбленного и работает косметологом.

Макар Касаткин и Илона Александрова расписались в Таганском ЗАГСе столицы еще месяц назад. "Наш день 18.10.2019. Теперь мы семья. Хочу сказать огромное спасибо близким и родным за то, что разделили с нами этот важный для нас день. Всех благодарю за поздравления, а их было очень много. Спасибо моему любимому мужу за него и за его любовь", - написала под свадебными фото счастливая невеста.

Церемония прошла очень скромно. Илона была без свадебного платья. Молодые расписались в окружении близких и друзей, а потом поехали отмечать радостное событие в один из московских ресторанов.

aleksandrova_ilona Теперь мы семья

Кстати, Макар Касаткин познакомил свою знаменитую маму с Илоной еще год назад. Как отмечают друзья пары, артистке девушка понравилась. Александрова спокойно относилась к скандальному прошлому своего избранника, чье имя не сходило с первых полос светских хроник.

О намерении жениться на новой возлюбленной старший сын 52-летней Марии Шукшиной сообщил в конце мая. Тогда 21-летний парень признался, что избранница старше него. "Мне кажется, что так намного лучше, и то, что она старше, чем все эти шкуры, которые о себе возомнят не пойми чего", - высказался наследник Шукшиной несколько месяцев назад.

Напомним, бывшая девушка Макара, Фрейя Зильбер, полтора года назад родила ему сына Марка. При этом Касаткин долго не признавал ребенка. Наследник знаменитой династии даже начал скрываться и перестал выходить на связь. Брошенная девушка пошла искать правду на ток-шоу. Она рассказывала о неподобающем поведении Касаткина. ДНК-тест не оставил сомнений - ребенка она родила от Касаткина.

Позже звездная бабушка признала родство с малышом и сделала публичное заявление. "Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы не против, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье. Но если мама отдаст его сама", - заявила Шукшина.

Однако Фрейя предпочла остаться матерью-одиночкой. А недавно Зильбер призналась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. "Это были очень нелегкие месяцы, было очень трудно. Не видеться с ребенком, жить по расписанию... Эта болезнь, она на самом деле очень страшная", - откровенничала девушка в эфире одного из ток-шоу.