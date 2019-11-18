2019-11-18T18:34:15+03:00
Звезды

"Люблю потроллить, а мне хамят": Шепелев сделал заявление после угроз Кудрявцевой

Телеведущий с улыбкой ответил недоброжелателям
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий ШепелевДмитрий ШепелевФото: Борис КУДРЯВОВ
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Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам. 36-летний телеведущий записал видео, в котором поблагодарил поклонников и ответил хейтерам. Примечательно, что заявление бывшего возлюбленного Жанны Фриске произошло на следующий день после того, как Лера Кудрявцева пригрозила Шепелеву разоблачением.

Дмитрий Шепелев попал в непростую ситуацию. Телеведущий впервые показал романтический снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой, тем самым подтвердив роман с эффектной блондинкой. Фото, на котором Дмитрий целует любимую женщину, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Кто-то стал осуждать ведущего за столь скорый союз. По мнению публики, мол, слишком быстро Шепелев забыл Жанну Фриске, которая умерла от рака мозга в 2015 году. Кто-то был искренне рад за него и пожелал счастья.

А одна из поклонниц артиста неожиданно написала: "Я думала, ты гей". Дмитрий на это ответил: "Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла". При этом ни фамилии, ни иных деталей, указывающих, что речь, якобы, идет о Кудрявцевой, он не привел.

dmitryshepelevdmitryshepelev
Спасибо за доброту и здравый смысл! Остальным - срочно воды
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Однако публика решила иначе. Колкое высказывание сплетники моментально передали ведущей шоу "Секрет на миллион". И, судя по реакции Леры Кудрявцевой, она восприняла слова Шепелева на свой счет. Она жестко ответила на выпад Дмитрия: "Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона".

После этого Шепелев, вероятно, решил расставить все точки над "i", дабы положить конец слухам и домыслам. "Я, в первую очередь, хочу сказать большое спасибо за добрые слова, здравый смысл и поддержку. Что касается комментариев под моим сообщением. Я не скрываю, что люблю потроллить самые зашкварные сообщения", - признался Дмитрий с улыбкой.

Артист удивился том, насколько неоднозначной оказалась реакция фолловеров на его, по сути, публичное признание в любви Екатерине Тулуповой. По словам Шепелева, для него публикация снимка была непростым и очень важным шагом. "Мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если у кого-то с этим проблема, мне очень жаль. Попейте воды", - высказался Шепелев.

В комментариях вновь завязалась бурная дискуссия. Одна из подписчиц поинтересовалась у шоумена, почему он не решит эту ситуацию напрямую: "А почему бы не лично обратиться к Лере?". Дмитрий ответил вопросом на вопрос: "Какой именно?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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