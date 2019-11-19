Максим Шевченко: Никита Исаев мог умереть не сам

Ведущего Радио «КП» не стало в ночь с пятницы на субботу. Никита Исаев ехал на поезде из Тамбова в Москву. Сердце остановилось в 3 утра. Политику был всего 41 год. Он не пил алкоголь, занимался спортом, постоянно боролся с лишним весом. И обстоятельства его гибели вызвали сомнения у журналиста Максима Шевченко.

Максим Шевченко: «У меня есть серьезные подозрения, что Никита Исаев умер не своей смертью» 00:00 00:00

- Остановка сердца? Так был убит в Нальчике правозащитник, молодой и здоровый спортсмен, Тимур Куашев - уколом в сердце, след от которого случайно обнаружили при омовении тела, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Шевченко. - Исаев посягнул на «бандитский суверенитет», наезжая на губернаторов и требуя закрытия экологически грязных заводов. Поезд - идеальное место, в котором легко подмешать в чай или в кофе любой препарат, резко повышающий кровяное давление, что приводит, если и не к смерти, то к инвалидности. А препараты такие существуют.

Шевченко потребовал тщательного расследования гибели коллеги.

- Мы должны потребовать самого тщательного расследования причин смерти Никиты Исаева. Криминальная сущность в том, что на местах власть опирается на криминальные интересы. Возможно Никита посягнул на чей-то интерес. И кто-то решил, что доезжать ему до Москвы совсем не нужно, - отметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).