2019-11-19T18:50:21+03:00
Звезды

"Такое в их семье происходило на самом деле": Милана Тюльпанова сделала признание о Бузовой и Тарасове

Бывшая жена Александра Кержакова уверена, что когда любишь, то можешь все простить
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга БузоваОльга БузоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенсационное признание Ольги Бузовой о том, что она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия, шокировало не только обывателей, но и ее коллег по шоу-бизнесу. Имя виновника поющая ведущая не назвала. Но многие предположили, что им мог оказаться бывший муж артистки, футболист Дмитрий Тарасов. А на днях Милана Тюльпанова раскрыла некоторые детали семейной жизни пары.

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова не исключает, что Дмитрий Тарасов мог поднимать руку на Ольгу Бузову. "У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле. Когда у меня в семье была подобная ситуация, я тоже рассказывала об этом близким подругам, но просила их, чтобы это не выходило за рамки наших взаимоотношений", - призналась Милана Тюльпанова.

Девушка уверена, что Бузова любила Тарасова. "Ведь когда у вас семья, ты любишь человека, то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи. Когда ты испытываешь определенные чувства к человеку, то иногда можешь даже себя сломать, все ему простить", - цитирует девушку Собеседник.Ru.

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Милана Тюльпанова
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Она отметила, что лично не знакома с Дмитрием. "Но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа", - поведала блондинка.

По ее словам, многие женщины боятся говорить о том, что стали жертвами домашнего насилия, потому что это стыдно. "То, что Ольга огласила эту информацию, - очень правильно. Ни одна жена не заслуживает побоев от своего мужа!", - заявила Тюльпанова.

Ольга Бузова - вторая жена Дмитрия Тарасова. В интервью kp.ru она призналась, что является жертвой домашнего насилия. Поющая ведущая до сих пор с ужасом вспоминает то время. Все происходящее у нее перед глазами. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи...", - поделилась сокровенным звезда.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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