У семьи Началовой нет денег

Продюсер будущего байопика об умершей 16 марта Юлии Началовой договорился по поводу съемок с родными певицы. Андрей Загорский также сообщил, что инвесторы готовы вложить любые деньги в создание фильма.

Андрей Загорский никогда не был поклонником творчества Юлии Началовой. Однако решил взяться за съемки картины об артистке, так как считает Юлю уникальной личностью. "У нас в шоу-бизнесе за всем стоят деньги, а она достигла всего сама с помощью своего таланта, а также своего отца Виктора", - заявил продюсер.

Он не скрывает, что финал у фильма будет трагичным. "Картина расскажет про всю ее жизнь. Единственное, чего не будет в картине, так это хоккеистов и миллионов - всей этой чернухи... Нам важно будет поговорить с Виктором Васильевичем Началовым, но он пока еще не отошел от потери", - посетовал Загорский.

Не секрет, что изначально семья Началовой была против съемок, но теперь все иначе. "Семья съемки одобрила. Когда мы начинали работать, было много высказываний о том, что родственники не хотят. Но я сразу сказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет". - сказал, как отрезал, продюсер.

Большую часть средств на ленту дали инвесторы. Общий бюджет фильма составит примерно 60 миллионов рублей. "Миллион долларов - это то, что точно вложат в фильм. В ближайшее время выйдет трейлер, и в зависимости от реакции на него будет зависеть вопрос дальнейшего финансирования. Инвесторы сказали, что готовы вложить любые деньги, даже если речь пойдет о большей сумме", - цитирует его Nation News.

Имя актрисы, которая исполнит роль главной героини, держат в строжайшем секрете. Известно лишь, что Началову в подростковом возрасте будет играть внебрачная дочь Евгения Осина - Настя Годунова.

Загорский не сомневается, что фильм ждет успех и он окупится. "Если мы погасим расходы и выплатим всем зарплату, то все, что останется, переведут родителям Юли и ее дочери Вере. Началова в последнее время нигде не выступала и у семьи Юли нет денег. Сейчас они будут им просто необходимы", - констатировал продюсер.