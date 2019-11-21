"Желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости": родня обнародовала ужасную переписку об Анастасии Заворотнюк

Не успели поклонники Анастасии Заворотнюк порадоваться последним новостям о том, что их любимице стало лучше, как очередная порция слухов и сплетен шокировала общественность. Появилась страшная информация о том, что актриса якобы скончалась. С родными звезды сериала "Моя прекрасная няня" связалась знакомая, которая показал им переписку с неким источником из больницы.

В официальном аккаунте поддержки Анастасии Заворотнюк появилось сообщение-опровержение очередной порции слухов. Родные актрисы обратились к поклонникам: "Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена".

podderzhka_azavorotnyuk Эту переписку прислала одна наша знакомая...

Близкие актрисы в очередной раз заверили, что данная информация не соответствует действительности, а также пообещали, что передадут скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник": "Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости".

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк месяц назад рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Однако уточнили: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".

А на днях появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с годовалой дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит. И хотя за время болезни и лечения Настя сильно набрала вес, сейчас лишние килограммы начинают уходить.