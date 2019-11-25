Второй тур президентских выборов в Уругвае окончился «технической ничьей»

«Ноздря в ноздрю» идут претенденты на гордое звание «президент Уругвая». В воскресенье в этой маленькой южноамериканской стране состоялся второй тур выборов главы государства, но разрыв между кандидатами так мал, что определить окончательного победителя непросто.

Формально после подсчета 98 процентов голосов лидирует кандидат от оппозиционной Национальной партии Луис Лакалье По, который получил поддержку 48,8 процентов избирателей. За его оппонента от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэля Мартинеса проголосовали 47,41 процента электората.

В результате избирательный суд принял решение не объявлять окончательных результатов до повторного пересчета голосов, поданных по открепительным удостоверениям. Он начнется во вторник и займет ориентировочно 3-4 дня. Хотя уже сейчас точно ясно, что ни один из кандидатов не сможет перешагнуть 50-процентную планку.

46-летний Лакалье По олицетворяет собой потомственную политическую элиту Уругвая, достаточно сказать, что его отцом является бывший глава государства Луис Альберто Лакалье де Эррера (1990-1995). В 2014 году кандидат уже баллотировался на пост президента, но тогда проиграл нынешнему лидеру Табаре Васкесу. Если оппозиционному политику удастся победить, то станет первым правым президентом после пятнадцатилетнего доминирования левых партий.

Противостоит Лакалье По 62-летний Мартинес, который лидировал в первом туре голосования, получив симпатию 39 процентов избирателей — на 10 процентов больше, чем его оппонент. В то же время левый политик не сумел привлечь на свою сторону небольшие партии, чьи кандидаты вылетели в первом туре.

Уругвай, в отличие от своих собратьев по региону (Боливии, Колумбии, Чили, Эквадора) смог устоять в накрывшей регион «волне протестов» и выборы в этой маленькой стране прошли относительно мирно. Нынешнее голосование отличается высокой явкой, ведь, по заявлениям властей, на участки пришли 90 процентов зарегистрированных избирателей.