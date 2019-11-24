В Чили во время акции протеста ограбили банк

СЕГОДНЯ 02:56 2019-11-24T03:18:16+03:00

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Неизвестные злоумышленники в субботу, 23 ноября, воспользовались общей суматохой во время очередной акции протеста в Сантьяго и ограбили банк на окраине чилийской столицы, передает газета El Comercio со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, преступники похитили из отделения банка крупную сумму наличными в разной валюте. Их добычей стали примерно 150 миллионов песо (порядка 190 тысяч долларов), 16 тысяч долларов и 3,8 тысячи евро, а также две единицы огнестрельного оружия.

Отмечается, что грабители проникли в хранилище с помощью кислородных резаков. Кроме того, в этот день произошло не менее пяти нападений на магазины и два поджога в торговых центрах города.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты в столице Чили продолжаются уже больше месяца, в стычках демонстрантов с правоохранителями гибнут люди. В Сантьяго и его окрестностях был введен режим чрезвычайного положения.

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ИСТОЧНИК KP.RU