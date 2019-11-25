«Не будешь допущен к телу»: интимная переписка мужа Лолиты с любовницей снова попала в Сеть

Бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и ее 45-летним мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым в разгаре.

Напомним: певица узнала, что супруг изменял ей с некой Ольгой Кулиевой и другими дамами.

По словам артистки, муж переписывался с любовницами с ее компьютера.

Сейчас Лолита просит суд признать ее брак фиктивным, а потом будет ходатайствовать, чтобы Иванова лишили израильского гражданства, которое он получил благодаря ей накануне разрыва.

А пока Иванов написал на певицу жалобу в московскую полицию, обвинив жену во взломе почты и Фейсбука. Артистка лишь разводит руками, мол, муж настолько никого не боялся, что оставил переписку со своими дамами открытой на ее компьютере.

Адвокат певицы Сергей Жорин подчеркнул, что на сегодняшний день переписка Иванова легализована, поскольку является частью открытого судебного процесса.

— Переписка была представлена в качестве доказательств в судебном бракоразводном процессе, который проходит в открытом режиме, — рассказывает звездный адвокат. — На этом процессе присутствовали журналисты. Был там и Дмитрий. Суд у Иванова спрашивал, мол, не возражает ли он против приобщения этой переписки к делу. И Иванов тогда сказал: «Нет, я не возражаю!» Так эта переписка была приобщена к материалам гражданского бракоразводного дела. И в этот момент она стала легализованной и попала во всеобщий доступ.

Ольга КулиеваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Журнал «Тайны звезд», журналисты которого тоже, видимо, присутствовали на суде, опубликовал новые выдержки из «бесед» Иванова с любовницей.

По данным издания, Дмитрий Иванов начал переписку со своей дамой в феврале 2017 года, хотя ранее заявлял, что отношения с любовницей начались уже после разрыва с женой.

— Моя кошечка, — обращается к Кулиевой Иванов.

— Мой сенсей, — отзывается любовница.

Говорят, в то время Кулиева была в отношениях, поэтому просила Иванова скрывать их связь.

— Еще раз спалишься, будешь наказан не доступом к телу, — пригрозила любовнику дама.

— Только не это, — запереживал муж Лолиты.

— Более мудрую женщину не встречал.

— И не встретишь.

— Хорошо, что у тебя голова не болит, - пишет любовнице Иванов.

— Даже не рассчитывай.

— Ненасытная тварь, —цитирует Иванова «Тайны звезд».

— Когда насытилась, считай умерла. А твари они живучие, — шутит пассия Дмитрия.

— Моя любимая тварь будет жить вечно, — резюмирует Иванов.

Издание «Тайны звезд» приводит и другие выдержки из переписки любовников, но там цитаты на порядок откровеннее этих.

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