Политолог объяснил, кому выгодно резкое обращение четырех стран к России по «украинской проблеме»

Главы МИДов четырех стран — Швеции, Эстонии, Литвы и Украины выступили с совместным обращением к Российской Федерации, потребовав от нашей страны «уважать территориальную целостность Украины и обеспечить свободную навигацию и доступ в украинские порты в Азовском море». Опубликовано «обращение четырех» было на сайте внешнеполитического ведомства незалежной.

За комментарием КП обратилась к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Ростислав Владимирович — почему сейчас и почему такой своеобразный набор стран?

- Украина активно готовятся к переговорам, которые должны состоятся 9 декабря в Париже в формате нормандской четверки. Позиция Киева известна — там хотят пересмотреть Минские соглашения . Для этого нужна хоть какая-никакая, но аргументация..

- И хоть какая то международная поддержка своим стремлениям?

- Нужна демонстрация того, что как минимум ряд стран Европы украинскую позицию в этом вопросе поддерживает. Мало просто появится в Париже и заявить, мол « я считаю вот это незаконным!». Теперь во французской столице можно заявить, что не «я», а «мы» считаем «действия России незаконными»!

- Мы подобного рода совместные заявления до 9 декабря еще увидим?

- Если дипломаты украинские расстараются и сумеют что-то подобное еще организовать — то да, увидим. Попытки такие будут точно. Очевидно, что работа ведется. Насколько она будет успешный — зависит от того, как давно они начали готовить почву и пытаться склонить на свою стороны конкретных лиц.

- Почему в списки подписантов не оказалось традиционных участников антироссийских выпадов, связанных с Украиной — Латвии и Польши?

- Не знаю, не доработали, не успели подтянуть. Поляки и так недавно заявления в адрес России делали отнюдь не дружественные — совсем уж частить тоже нельзя. Украинцы это в свою копилку для нормандского формата также положат наверняка. Послы работают в меру своих сил и способностей — где-то успели, где-то не успели.

- Что пресыщенные шведы делают в этой теплой и полуголодной славянско-прибалтийской «проукраинской» компании?

- Шведы давно отмечены активным содействием Украине — и словом, и делом. Их поддержка отмечалась и в период Майдана, и в последующие годы — в том, что касалось антироссийской политики Украины.

- Обращение начинается « в контексте возвращения Украине кораблей...незаконно захваченных», и дальше идет про выполнении Россией международных обязательств и про территориальные споры. Логика несколько прихрамывает…

- В современных международных отношениях логика зачастую отсутствует вообще. В обвинениях России, например, по «делу Скрипалей» или по делу «Боинга» логика, которая бы опиралась на факты или хотя бы отвечала на вопрос «а зачем России это нужно?» и не ночевала. Раньше говорили «я прочел в газете», теперь говорят «я прочел в интернете». Но газеты все-таки старались опираться на факты и так или иначе были ассоциированы с конкретными политическими силами и отстаивали конкретную позицию, которая имела обоснование. Но аргументация предъявляемых России претензий, в частности, вот этого обращения МИДов четырех стран выглядит именно так: «а в интернет про это написано».