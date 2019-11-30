2019-11-30T22:17:42+03:00
Звезды

Анна Семенович сделала операцию на груди

Певица со слезами на глазах раскрыла свою самую главную тайну
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка призналась, что решилась на хирургическое вмешательство во многом из-за насмешекАртистка призналась, что решилась на хирургическое вмешательство во многом из-за насмешекФото: Instagram.com
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Анна Семенович является обладательницей самого пышного бюста в российском шоу-бизнесе. Аппетитные формы фигуристой певицы давно не дают покоя не только ее поклонникам, но и коллегам. Многие подозревали певицу в увеличении груди. И вот, наконец, артистка решилась покончить со всеми слухами и домыслами, раскрыв правду.

Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров. В эфире второй части программы "Секрет на миллион" певица ответила на главный вопрос Леры Кудрявцевой, решив, наконец, открыться общественности и сбросить груз со своих плеч.

По словам бывшей солистки группы "Блестящие", бюст у нее свой. Это наследственность от мамы и бабушки: "У меня есть, в кого быть такой. У моей мамы 12-й размер груди. По папиной линии его родная сестра тетя Нина тоже с бюстом. Папина мама, которая погибла, тоже, говорят, была с большим бюстом".

А быстрый рост груди объясняется вовсе не пластикой. "Есть такой диагноз, он называется гигантомастия. Его ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограмма. Эта особенность организма передается генетически. Как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь", - призналась Анна.

Она узнала о своей патологии всего несколько лет назад. Тогда на фоне стресса заметно прибавила в весе. Одновременно с этим у нее увеличился размер груди. "У меня был гормональный сбой лет пять назад... И меня немножко разнесло, я поправилась на семь килограммов. И было очень сложно сбросить их. Мне тогда поставили диагноз гигантомастия", - поведала 39-летняя звезда.

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Волнуюсь...
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Более того, бюст Семенович продолжается расти. И этот процесс, как подчеркнула исполнительница, прекратится только с возрастом. К 2016 году грудь Анны достигла девятого размера. "Я обращалась к врачам, была у доктора по проблеме роста груди, и мне посоветовали сделать редукцию. Три года назад я решилась. Уменьшила грудь с девятого до пятого размера. Сейчас у меня шестой. Я никогда до этого не была под наркозом, очень боялась", - едва сдерживая слезы рассказала Семенович.

Она остановила свой выбор на американском специалисте, который работает с голливудскими звездами. Операция длилась около шести часов. Знаменитость также отметила, что уменьшить больше, чем на четыре размера, было нельзя.

Артистка призналась, что решилась на хирургическое вмешательство во многом из-за насмешек. Анне обидно, что все обращают внимание лишь на ее грудь.

В следующем году Семенович планирует впервые стать мамой. Вокалистка не исключает, что беременность может обернуться для нее активным ростом груди. Возможно, ей вновь придется лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить бюст.

Анна Семенович заявила, что постоянно испытывает боли в спине, потому что она всегда напряжена. "На животе спать очень не комфортно, приходится подкладывать подушки. Очень сложно найти купальник, очень сложно найти белье и одежду... Я не могу бегать, не могу прыгать. Это больно. Я на концерт выхожу в специальном топе, который держит грудь", - поделилась артистка. Она также призналась, что ей регулярно приходится делать массажи, потому что грудь и спинные мышцы всегда забиты.

Чтобы доказать правдивость своих слов, Анна согласилась пройти исследование прямо в студии. Врач-маммолог осмотрела Семенович и подтвердила, что у нее действительно гигантомастия. Звезда делала операцию на груди.

Кстати, новый возлюбленный певицы, с которым она встречается почти год, поддерживает артистку и знает о ее диагнозе. Анна говорит, что из всех мужчин он принял ее как женщину с проблемами и страхами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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