Cкандальный долг за семью Фриске выплатил известный артист

В конце октября Мосгорсуд поставил точку в деле о миллионах Жанны Фриске и признал законным взыскание с родных певицы 21,6 миллиона рублей в пользу "Русфонда". Теперь стало известно, кто на самом деле погасил скандальный долг.

Долг перед благотворительной организацией "Русфонд" семье певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году, помог погасить известный артист. Как заявил отец Фриске, он это сделал в память о Жанне. "Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22 миллионов рублей", - сообщил Владимир Фриске в эфире программы "Звезды сошлись".

По его словам, этот человек позвонил и сказал, что хочет помочь. При этом родитель ныне покойной звезды отметил, что около двух миллионов рублей ему все-таки пришлось брать в долг, чтобы полностью рассчитаться перед благотворительной организацией. Кстати, долг был полностью погашен еще летом.

Напомним, эта скандальная история тянулась несколько лет. Акцию помощи Жанне Фриске организовал в январе 2014 года Андрей Малахов через программу "Пусть говорят". "Русфонд" предоставил банковский счет, на который миллионы неравнодушных граждан перечислили 69 267 787 рублей. Из этой суммы более 11 миллионов поступило на оплату экспериментальной вакцины, которая продлила жизнь певице на целых два года, и больничных счетов. Еще 32 миллиона по ее желанию пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Остаток суммы в 25 миллиона фонд перечислил на личный банковский счет Жанны, обязав по договору вернуть неистраченное.

Жанна скончалась 15 июня 2015 года. При ее жизни "Русфонд" получил отчет только на 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. Эти деньги бесследно исчезли. Как стало известно, за две недели до смерти Жанны их сняла по доверенности ее мама Ольга Владимировна.