"Кто не умирал, не поймет": Жанна Фриске перед смертью жалела о родах

Певица Жанна Фриске, которая умерла в 2015 году от рака мозга, много рассказывала о своей болезни. Ее откровения опубликованы в книге "Блестка", которую написал сценарист и ее друг Геннадий Куркин.

Жанна Фриске называла эту книгу своим последним желанием. "Я желаю, чтобы, когда придет срок, мой сын прочел ее и испытал всю мою к нему так и несбывшуюся материнскую любовь", - говорила певица. Она родила сына Платона за два года до смерти.

По словам артистки, первые признаки болезни появились сразу после родов: "Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь. Мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось - сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть..."

Певица отмечала, что в России ей сразу сообщили, что спасти ее невозможно. Поэтому она полетела в Нью-Йорк, где ей предложили экспериментальное лечение. В будущем стало ясно, что оно было способно помочь только на время. Там же ей сообщили, что катализатором болезни стали роды.

"Если бы знала что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе. Сейчас сидела бы у океанской волны и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем - эй! эй, смотри, я тоже звезда!", - приводит выдержку из романа "СтарХит".

Она не скрывала, что, узнав о недуге, впала в отчаяние. Артистка не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни: "Ведь только когда правду кроме тебя знает кто-то еще, она становится необратимой. Меня это пугало... Я предпочитаю закрывать глаза на очевидное в надежде уснуть и проснуться спасенной".

Фриске вспоминала. как они с Дмитрием Шепелевым готовили обращение к телезрителям, которые за считанные дни соберут для звезды крупную сумму на лечение. Мужчина с трудом смог записать видео, в котором впервые рассказывал о болезни своей возлюбленной. Он несколько раз останавливался, потому что его душили слезы. Телеведущий плакал навзрыд как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу.

Фриске, по ее признанию, тоже мечтала зареветь, но не могла. "Тот, кто не умирал, не поймет. Это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся", - признавалась звезда.