Папина копия: 40-летняя Ирина Слуцкая раскрыла подробности тайных родов и рассекретила пол ребенка

Ирина Слуцкая месяц назад родила третьего ребенка. Отцом ребенка стал второй супруг именитой фигуристки Алексей Говырин. Однако только сейчас многодетная мама объяснила, почему скрывала беременность и роды.

"Да. Теперь это уже не секрет. Я родила. Я стала мамой в третий раз. Очень боялась рожать, поэтому и молчала. Все-таки мне уже 40 лет. Мою беременность вели три врача. Все прошло хорошо. Теперь ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу об этом говорить", - заявила Ирина Слуцкая в эфире программы "Судьба человека".

Звезда рассекретила пол младенца. Чудесную девочку назвали Кирой. "Кира Алексеевна. И похожа она на папу", - рассказала спортсменка телеведущему.

slutskayaofficial Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет!

Растроганный Борис Корчевников вручил многодетной маме подарок - мерную икону святой Киры. Рост дочки Ирины при рождении составил 50 сантиметров. Именного такого размера для нее сделали презент.

"Раньше, когда появлялись дети, так было заведено, а сейчас это делают очень редко. Но, мне кажется, это очень красиво. Есть такие мерные иконы. Сколько она, 50 сантиметров же родилась? Это икона святой Киры Берийской ростом с вашу дочку. И чтобы вместе с мамой святая Кира Кирочку оберегала. Я очень рад за вас, правда", - рассказал телеведущий.

Борис Корчевников вручил Ирине икону святой Киры.Фото: YouTube

Спортсменка была приятно удивлена. "Какая красота!", - изумилась фигуристка и поблагодарила за подарок.

Слуцкая, к слову, уже успела прийти в форму после родов. Она рассказала Борису, что много занимается спортом и ведет активный образ жизни.

slutskayaofficial Друзья! Я очень долго молчала...

Свое материнство Ирина считает самым настоящим чудом. Дело в том, что в 2003 году у нее диагностировали васкулит - острое воспаление сосудов. Врачи прописали пациентке гормональную терапию. "Я спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор", - поделилась сокровенным звезда.

slutskayaofficial Как же быстро растут детки! У меня очень насыщенная жизнь, и я очень ценю мгновения, когда мы можем побыть все вместе! И в такие моменты мы отрываемся от гаджетов и уроков и бежим на улицу дышать воздухом и наслаждаться свободным временем!

Поведала Ирина и о старших детях. Сына Артема и дочь Варвару она родила в браке с Сергеем Михеевым. Как известно, расставание с первым супругом было очень тяжелым и болезненым. Они прожили 17 лет. "Дети сейчас в хороших отношениях с папой, часто у него гостят. А вот мы с Сережей не общаемся", - объяснила Слуцкая. Сейчас фигуристка проводит все свое время с новорожденной дочерью и старшими детьми.