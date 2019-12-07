Декриминализация Марата Башарова: после дебоша актер стал зарабатывать в два раза больше

График съемок, гастролей, репетиций и спектаклей Марата Башарова сейчас, как у очень востребованного артиста. Удивительно, но новый виток в карьере у актера начался после семейного скандала. В декабре прошлого года брат последней жены Марата Башарова сообщил прессе, что артист сломал женщине нос, из-за чего она обратилась в травмпункт. Сама Елизавета это ЧП не комментировала, но показательно развелась с мужем. Казалось бы, репутация Марата погублена навсегда, и теперь уже актеру не получить работы. Однако, все иначе – Башаров стал более востребованным артистом, чем до развода.

Марат и работа

Марат Башаров сейчас снимается в сериале для Первого канала. Он получил главную роль во втором сезоне мистического детектива «Гадалка» - Башаров в роли начальника УВД, полковника. Его напарника по сериалу играет Михаил Пореченков. Вот так на съемочной площадке «Гадалки» встретились бывший и нынешний ведущие мистического проекта «Битва экстрасенсов». Кстати, Марат сейчас снимается в роли ведущего в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов» - создатели программы не поддались на давление общественного мнения и оставили Башарова у руля проекта, хотя его контракт закончился в 2019-м году: подписали новый, и говорят в нем обновились цифры гонорара (повысились). Съемки «Битвы экстрасенсов» завершаются, а «Гадалки» продлятся еще два месяца.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре у Марата была премьера фильма «Я подарю тебе победу», где он сыграл главную роль, артист побывал не нескольких кинофестивалях. Башаров занят в 4 спектаклях, которые идут с аншлагами, а в 2020-м году у актера еще две театральные премьеры. Работы прибавилось, и продюсеры, и режиссеры довольны: Марат ведет себя идеально с профессиональной точки зрения – никаких срывов, опозданий.

«Марат похудел, выглядит отлично, работы полно. С чего вы взяли, что он закодировался? Он не закодирован, нет никаких проблем с алкоголем. Как и все в компании, на праздниках может рюмку пропустить. Держится молодцом, сейчас в отличной форме!» - коллега Марата Башарова в беседе с «КП» отстаивает актера.

За один выход в антрепризном спектакле Марат Башаров получает в среднем 150 - 200 тыс. руб. За прошлый год артист задекларировал доход почти в 3,5 млн. руб. За 2019-й год его доходы могут вырасти в два раза.

Этой осенью Марат похуделФото: Instagram.com

Личная жизнь Марата

«У меня в семье все хорошо!» - ответил на звонок «КП» Марат Башаров, не вдаваясь в подробности. Марат на публике делает вид, что у них с женой все отлично, а развод - формальность. Все коллеги по театральным постановкам знают его, как семьянина, что живет с сыном и женой. Что же происходит на самом деле?

Свой 45-й день рождения Марат Башаров отмечал на рыбалке с дочкой 15-летней Амели (родилась в гражданском браке с Елизаветой Круцко) и 3-летним сыном Марселем (общий ребенок с экс-женой Лизой Шевырковой).

Напомним, что последняя жена Лиза в начале года так объясняла развод с Маратом: «Я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры…».

По слухам, чтобы жена не раздувала скандал с разводом (женщина отказалась от всех телеинтервью за солидный гонорар) Марат отписал Лизе и сыну просторную квартиру в столице, где сделан шикарный ремонт – три квартиру объединены в одну. У Башарова в собственности остался загородный дом. Марат часто остается в той самой квартире, где живут сын и экс-жена. Пара вместе выходит в кафе, на концерты. Лиза подчеркивает, что отношения с бывшим исключительно дружеские – они родители чудесного сына, у которого должны быть мама и папа.

Лиза решила развивать свое небольшое «сладкое дело» - готовит на заказ кондитерские изделия. Женщина мечтает, чтобы любимое дело приносило доход. Марат продолжает обеспечивать экс-жену и сына.

Марат — фанат рыбалки.Фото: instagram.com

Вообще Башарову часто везет – пять лет назад ему удалось избежать наказания после скандала в браке с актрисой Екатериной Архаровой. На тот момент впервые совершенные в семье побои не были декриминализированы. Архарова тогда так объяснила эту ситуацию: «Я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас».

Марат очень старается создать новый имидж – получится ли ему измениться? Работодатели верят артисту Башарову. Бывшая жена пока нет. Что будет дальше – покажет время.

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В марте суд официально развел Марата Башарова с его супругой Елизаветой Шевырковой (Башаровой). Разводу популярного актера предшествовала грустная история: в конце прошлого года Башаров побил жену, сломав ей нос. По крайне мере так заявлял брат Елизаветы Федор. Однако уже через неделю Башаров и Лиза вместе появились на светском мероприятии и заверили, что у них все хорошо. (подробности)