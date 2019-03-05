В суде рассказали, разводится ли Марат Башаров с избитой женой

Самый известный звездный скандалист Марат Башаров уже два месяца находится в подвешенном состоянии. В конце декабря 2018 года его третья жена Елизавета попала в больницу, ей диагностировали перелом носа. Об избиении рассказал ее брат Федор. Мужчина попытался защитить сестру от семейного насилия.

В полиции Подмосковья факт избиения подтвердили. Однако после того, как это произошло, 31-летняя жена Башарова так и не подала в правоохранительные органы заявление на мужа. А вместо этого Елизавета Шевыркова улетела в Таиланд вместе с 2-летним сыном Марселем. Во время отдыха она и сделала заявление в Инстаграме, о том, что приняла решение развестись с актером.

elizavetabasharova Есть вещи о которых не хочется рассказывать...

- Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо.

Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры, - написала женщина.

Марат Башаров, как выяснилось, ни о чем и не догадывался. В пылу заявил, что запрещает супруге называться его фамилией. Затем все эти записи удалил.

И… отправился к жене в Таиланд.

Сама Шевыркова продолжает делать вид, что ничего не происходит. Башаров же заявил, что «у них все хорошо» и не нужно верить слухам и СМИ. Женщина уже подверглась осуждению за то, что якобы передумала разводиться.

Слухи слухами, а по официальной информации Бабушкинского суда дело о разводе Башарова никуда не исчезло.

бракоразводный процесс продолжается

Возможно, заявление уже забрали представители Елизаветы и разводу не быть, а информация просто не обновилась? Этот вопрос мы задали представителям суда.

- То, что опубликовано на сайте — достоверная информация, - говорит пресс -секретарь Бабушкинского суда Мария Боровикова.- Это значит, что дело находится в производстве. У нас нет информации о том, что они

забрали заявление или примирились. Они и не могут просто забрать заявление. Но могут заявить о мировом соглашении на запланированном судебном заседании.

Напомним, Марат Башаров представил свою будущую жену Елизавету публике летом 2016 года на кинофестивале. Тогда она уже была на большом сроке беременности. В июле 2016 года на свет появился их сын Марсель. В сентябре 2017-го Елизавета и Марат поженились.

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