Позвонила и накричала: Малахов впервые раскрыл Собчак подробности раздора с Пугачевой

Андрей Малахов раскрыл Ксении Собчак свои секреты и секретики. Интервью с телеведущим, пожалуй, стало лучшим из всего, что делала супруга Константина Богомолова в рамках своего шоу "Осторожно, Собчак!". И не потому что две медийные персоны с полуслова понимали друг друга. Просто ведущий "Прямого эфира" охотно шел на контакт и не увиливал от ответов. Кажется, Андрею нужно было выговориться именно самому.

Ксения Собчак умеет выбирать собеседников. В этот раз приглашение своего давнего приятеля Андрея Малахова для интервью идеально совпало с недавним скандалом про эскортниц, который разразился после выхода выпуска "Рынок шкур" в рамках программы "Прямой эфир". Однако и помимо этого Малахову есть о чем рассказать.

Андрей впервые откровенно поведал Ксении о своем затяжном конфликте с Аллой Пугачевой. Подробности раздора стали известны в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Во время беседы Собчак в какой-то момент сравнила Малахова с Максимом Галкиным. Светская львица заявила, что у них много общего. Шоумены выбрали в жены влиятельных дам, их личную жизнь часто обсуждают, оба - телеведущие.

Кадр из YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Ксения слышала, что при кажущемся сходстве между Малаховым и Галкиным пробежала черная кошка. Дело в том, что Алла Пугачева устала от публикаций в журнале, который возглавляет Малахов. Певица считает некоторые статьи неэтичными.

Молодой муж поддержал Аллу Борисовну. Максим даже стал размещать в своем блоге целую серию сатирических постов в адрес Малахова. А в июне супруг Примадонны написал гневное сообщение, в котором в пух и прах разнес своего коллегу по цеху. Он назвал Малахова "главным телесплетником" страны. Причиной такого выпада стала публикация о загородной недвижимости Галкина. Якобы он строит на Кипре дом. При этом Максим уверял, что у него нет никакого дома на Кипре.

Андрей решил расставить все точки над "i". "Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе «Сегодня вечером»", - с улыбкой произнес телеведущий.

Он отметил, что однажды Пугачева ему позвонила и накричала на него за бесконечные публикации о недвижимости ее семьи. "Я пытался позвонить ей на Прощеное воскресенье", - вздохнул Андрей. Но Примадонна не взяла трубку.