Джигурда обвинил Малахова в бесплодии Анисиной и вступился за Рудову с Самбурской

Никита Джигурда вступился за честь Натальи Рудовой и Настасьи Самбурской, которые стали участницами скандала с эскортницами после одного из выпусков нашумевшей передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Эпатажный артист также припомнил телеведущему былые обиды и решил за них отомстить.

"Я вызываю Андрея Малахова на боксерский поединок. Хочу защитить честь Рудовой, Самбурской. Кроме того, я помню, как он подставил нас с Мариной Анисиной, из-за чего она стала бесплодной", - заявил Никита Джигурда в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Марина Анисина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер, несмотря на то что ему 58 лет, а Малахову - 47, готов отстаивать свою правду на ринге. По его мнению, Малахов должен ответить за свои слова.

Артист также припомнил телеведущему, как тот однажды обещал его избить. "Он же молодой, качается. Если он мужчина, а не духовный извращенец, то он придет на бой со мной", - не унимался Джигурда.

instadzhigurda Я полностью оклемался после микроинсульта и готов к бою на боксерском ринге с Андрюшей Малаховым

А в своем блоге Никита раскрыл некоторые детали давнего конфликта с Андреем. Оказывается, актер перенес микроинсульт: "Я полностью оклемался после микроинсульта, связанного с лавиной фейковых обвинений. Восстановил свое кровяное давление и готов к бою на боксерском ринге с Андрюшей Малаховым, который, по его словам, еле сдерживал свои руки на съемках программы «Пусть говорят» с моим участием!".

Теперь Джигурда считает, что Малахов вполне может дать волю своей молодецкой силе и удали. "Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малаховщину, в международный праздник Хэллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нее откажется!", - гневается супруг Марины Анисиной.

Андрей Малахов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он считает Малахова инструментом циничного зла, "которое профессионально замаскировано под добро". "И готов ответить за свои слова на ринге!", - заключил актер.

Напомним, ранее актриса Наталья Рудова создала петицию с требованием закрыть шоу Малахова. Произошло это после того, как в эфир вышел выпуск программы про эксортниц с ярким названием "Рынок шкур", где, в том числе, упоминались имена звезд российского шоу-бизнеса. В частности самой Натальи, а также Марии Шукшиной, которая не меньше была возмущена шоу Малахова. Наталья Самбурская после того как Рудова написала гневный пост в блоге, заявив, что Андрей предлагал ей знакомство с олигархом, поддержала подругу. Самбурская сообщила, что с подобным предложением Малахов обращался и к ней.