2019-12-10T16:22:26+03:00
Общество

«После тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком»: Крылатые выражения экс-мэра Москвы

«Комсомолка» собрала фразы, которые прибавили славы Юрию Михайловичу
Александр ГАМОВСергей ЧЕРНЫХ
Поделиться:
Мы собрали крылатые выражения Юрия ЛужковаМы собрали крылатые выражения Юрия ЛужковаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

- Допустимо ли, правильно ли оставаться в стороне от того процесса, который ведет нас в пропасть?

- Политик, я убежден, до самых последних дней не верит, что его не любят.

- Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!

- Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела.

- Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем.

- Мне очень хочется сделать какой-нибудь горшок своими руками, так. Может быть, ночной даже горшок, неважно...

- Базис моего мышления политического заключается в том, что я не хочу уходить из Москвы.

- А для нас муниципальное жилье имело, имеет и будет иметь право первой ночи!

- Весна и осень — плохое время, чтобы принимать важные государственные решения. Слишком много шизанутых!

- Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать.

- Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии.

- Я могу сказать о себе, что после тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком.

- Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть мэром, и посылает мне слабых соперников.

- На фоне мощного центра в новой Думе (2003 год) появилось ободранное левое крыло, а правого крыла вообще нет. Такая птица не летает!

- Сейчас денег в обрез, а строить хочется.

- Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше.

- В энергетике нам нужны не реформаторы, а новые трансформаторы.

- У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких.

- Ни один российский брак не случается без драк.

- Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что мы ляжем в постель.

- Что меня заставляет работать? Дурь. Характер...

- Все бараны идут за козлом... Я не хочу политиков сравнивать с баранами и козлами. Хотя иногда очень совпадает...

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юрий Лужков: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной
Госдума узаконила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Медведев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова
Вологда начнет в Новый год с благотворительного марафона
В Украине надеются вернуть 77 своих граждан в рамках первого этапа обмена
Глава СПЧ выступил за проведение амнистии к 75-летию Победы
Россияне стали планировать отдых как минимум за месяц
Футболист Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры в 36 лет
«Холодное сердце» не растопить: Диснеевская сказка снова в лидерах проката
Песков раскрыл подробности переговоров Путина с Зеленским
«Лично видел его 7 декабря»: Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Кипрейные плантации будут разрабатываться в Вологодской области
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова
Российские журналисты призвали Зеленского снять запрет на посещение Украины
Константин Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность в 2019 году
В Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов
Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией
В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения
Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля