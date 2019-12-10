«После тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком»: Крылатые выражения экс-мэра Москвы

- Допустимо ли, правильно ли оставаться в стороне от того процесса, который ведет нас в пропасть?

- Политик, я убежден, до самых последних дней не верит, что его не любят.

- Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!

- Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела.

- Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем.

- Мне очень хочется сделать какой-нибудь горшок своими руками, так. Может быть, ночной даже горшок, неважно...

- Базис моего мышления политического заключается в том, что я не хочу уходить из Москвы.

- А для нас муниципальное жилье имело, имеет и будет иметь право первой ночи!

- Весна и осень — плохое время, чтобы принимать важные государственные решения. Слишком много шизанутых!

- Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать.

- Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии.

- Я могу сказать о себе, что после тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком.

- Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть мэром, и посылает мне слабых соперников.

- На фоне мощного центра в новой Думе (2003 год) появилось ободранное левое крыло, а правого крыла вообще нет. Такая птица не летает!

- Сейчас денег в обрез, а строить хочется.

- Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше.

- В энергетике нам нужны не реформаторы, а новые трансформаторы.

- У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких.

- Ни один российский брак не случается без драк.

- Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что мы ляжем в постель.

- Что меня заставляет работать? Дурь. Характер...

- Все бараны идут за козлом... Я не хочу политиков сравнивать с баранами и козлами. Хотя иногда очень совпадает...