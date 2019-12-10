«После тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком»: Крылатые выражения экс-мэра Москвы
- Допустимо ли, правильно ли оставаться в стороне от того процесса, который ведет нас в пропасть?
- Политик, я убежден, до самых последних дней не верит, что его не любят.
- Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!
- Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела.
- Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем.
- Мне очень хочется сделать какой-нибудь горшок своими руками, так. Может быть, ночной даже горшок, неважно...
- Базис моего мышления политического заключается в том, что я не хочу уходить из Москвы.
- А для нас муниципальное жилье имело, имеет и будет иметь право первой ночи!
- Весна и осень — плохое время, чтобы принимать важные государственные решения. Слишком много шизанутых!
- Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать.
- Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии.
- Я могу сказать о себе, что после тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком.
- Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть мэром, и посылает мне слабых соперников.
- На фоне мощного центра в новой Думе (2003 год) появилось ободранное левое крыло, а правого крыла вообще нет. Такая птица не летает!
- Сейчас денег в обрез, а строить хочется.
- Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше.
- В энергетике нам нужны не реформаторы, а новые трансформаторы.
- У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких.
- Ни один российский брак не случается без драк.
- Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что мы ляжем в постель.
- Что меня заставляет работать? Дурь. Характер...
- Все бараны идут за козлом... Я не хочу политиков сравнивать с баранами и козлами. Хотя иногда очень совпадает...
Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…
ИСТОЧНИК KP.RU
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