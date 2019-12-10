Сябитова заявила о проблемах у Петросяна с молодой женой

Вторые сутки не стихают разговоры о женитьбе Евгения Петросяна на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Сатирика и его пятую супругу успели поздравить коллеги юмориста. Не осталась в стороне и главная сваха России Роза Сябитова.

Розе Сябитовой оборвали телефон. Все хотят услышать мнение артистки по поводу женитьбы Евгения Петросяна на Татьяне Брухуновой. Это и понятно. Кто, как не главная сваха страны, лучше всех разбирается во взаимоотношениях полов.

syabitova_roza Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам. А вы?

Сябитова решила ответить всем и сразу. В своем блоге она дала развернутый комментарий относительно свадьбы 74-летнего сатирика и его избранницы, которая младше своего супруга на 44 года. "С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы... Но молодожены - взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям", - заявила Роза. Сама она сторонница равных браков как по возрасту, так и и по деньгам.

А вот коллега Евгения Петросяна - юморист Ефим Шифрин возмущен до глубины души. Его пригласили обсудить личную жизнь Евгения Вагановича всей страной: "Жвачку я успел подхватить языком уже у зева. Еще секунда, и я бы поперхнулся. Когда я вынул изо рта изжеванный комок, я спросил у девушки: «Вы шутите?». Звонившая девушка была не намерена шутить. «Если вы свободны сегодня вечером или завтра - мы сейчас решим, когда именно, - то будем рады видеть вас у нас». В прайм-тайм они собираются обсудить свадьбу Петросяна...".

koteljnik В прайм-тайм они собираются обсудить свадьбу Петросяна...

Сатирик заверил, что о женитьбе Петросяна узнал только что, впрочем, как и о его разводе. "Я не поспеваю за информационными поводами своего коллеги. Женя, если это делается с вашего ведома, то, простите, я совсем не понимаю вас. Но если это вече собирается против вашей воли, наверное, можно предпринять что-то, чтобы их остановить...", - призвал Ефим старшего товарища.

Отметим, сайт kp.ru первым сообщил о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным. Источник из окружении молодоженов сообщил, что свадьба состоялась в начале декабря. А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома сметанником "Нежность".

Стоит отметить, что о Татьяне Брухуновой общественность заговорила летом 2018 года. Тогда появились слухи о том, что Евгений Петросян скрывал с ней роман. Юморист развелся с четвертой женой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов, которое, ни много, ни мало, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.