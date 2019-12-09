"Всем озлобышам": молодая жена Петросяна отбивается от завистников

Известие о женитьбе Евгения Петросяна на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой произвело эффект разорвавшейся бомбы. И пока друзья и поклонники спешат поздравить новую ячейку общества, хейтеры атакуют счастливую жену юмориста.

Татьяна Брухунова стала пятой официальной женой Евгенией Петросяна. Однако это известие не всех обрадовало. Пользователи соцсетей бурно обсуждают новобрачных, а некоторые высказывают свое мнение напрямую Татьяне.

И, судя по комментарию, который оставила в блоге 30-летняя женщина, ей приходится несладко. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", - написала она.

В ответ фолловеры засыпали Брухунову вопросами и поздравлениями с бракосочетанием. Одна из подписчиц спросила у Татьяны, что же случилось. Ей ответила другая интернет-пользовательница: "Татьяна вышла замуж за Петросяна". Брухунова довольно резко ответила: "Вы так уверенно пишите об этом, словно «свечку держали»".

Отметим, сайт kp.ru первым сообщил о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным. Источник из окружении молодоженов сообщил, что свадьба состоялась в начале декабря. А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома. Помощница супругов приготовила по такому случаю торт-сметанник "Нежность".

Стоит отметить, что о Татьяне Брухуновой общественность заговорила летом 2018 года. Тогда появились слухи о том, что Евгений Петросян скрывал с ней роман. Меж тем в программе Первого канала "Эксклюзив" Брухунова клялась, что не уводила Евгения Вагановича из семьи: "Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко. А когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны Степаненко, она меня приютила, и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака - нет". Юморист развелся с четвертой женой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами о разделе имущества бывших супругов, которое ни много ни мало оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710415" frameborder="0"></iframe> До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

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