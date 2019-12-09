2019-12-09T19:55:30+03:00
Звезды

"Всем озлобышам": молодая жена Петросяна отбивается от завистников

Татьяна Брухунова стала пятой супругой юмориста
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Молодая жена Петросяна отбивается от завистниковМолодая жена Петросяна отбивается от завистниковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известие о женитьбе Евгения Петросяна на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой произвело эффект разорвавшейся бомбы. И пока друзья и поклонники спешат поздравить новую ячейку общества, хейтеры атакуют счастливую жену юмориста.

Татьяна Брухунова стала пятой официальной женой Евгенией Петросяна. Однако это известие не всех обрадовало. Пользователи соцсетей бурно обсуждают новобрачных, а некоторые высказывают свое мнение напрямую Татьяне.

И, судя по комментарию, который оставила в блоге 30-летняя женщина, ей приходится несладко. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!", - написала она.

В ответ фолловеры засыпали Брухунову вопросами и поздравлениями с бракосочетанием. Одна из подписчиц спросила у Татьяны, что же случилось. Ей ответила другая интернет-пользовательница: "Татьяна вышла замуж за Петросяна". Брухунова довольно резко ответила: "Вы так уверенно пишите об этом, словно «свечку держали»".

Отметим, сайт kp.ru первым сообщил о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным. Источник из окружении молодоженов сообщил, что свадьба состоялась в начале декабря. А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома. Помощница супругов приготовила по такому случаю торт-сметанник "Нежность".

Стоит отметить, что о Татьяне Брухуновой общественность заговорила летом 2018 года. Тогда появились слухи о том, что Евгений Петросян скрывал с ней роман. Меж тем в программе Первого канала "Эксклюзив" Брухунова клялась, что не уводила Евгения Вагановича из семьи: "Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко. А когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны Степаненко, она меня приютила, и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака - нет". Юморист развелся с четвертой женой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами о разделе имущества бывших супругов, которое ни много ни мало оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За коллекцию Петросяна стоимостью 1 млрд рублей борется не Степаненко, а родная дочь комика

В прошлом году Евгения Петросяна и Елену Степаненко развел суд. Но с разделом их имущества, которое, по приблизительным данным, насчитывает не менее 1,5 млрд рублей, до сих пор еще ничего не решено (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Возможно, придется вырывать верхние зубы»: Сын певицы Валерии рассказал о последствиях серьезного ДТП под Санкт-Петербургом
День страшной аварии молодой человек теперь называет вторым Днем рождения. Арсений уверен, что спасение его, остальных пассажиров и двушки-водителя - дело счастливого случая
Новости 24
Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную
Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому
В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В США расширили санкции против Венесуэлы
Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
В Париже начался саммит «нормандской четверки»
Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»
Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов
ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского
Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян