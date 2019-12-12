Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Производство и инженерные технологии

1. Инженерные технологии

Изготовление изделий из полимерных материалов

Данная компетенция предполагает изготовление пластиковых изделий, предназначенных для запуска в массовое производство. Проектирование и обработка форм для литья выполняются при помощи систем автоматизированного проектирования и систем автоматизированной обработки.

Изготовление прототипов

Прототипы нужны для изучения вариантов решения, подтверждения теорий на практике. Специалист по прототипированию разрабатывает, создает и испытывает прототипы.

Инженерный дизайн CAD

CAD - это технология компьютерного конструирования. Компетенция предполагает использование систем CAD при подготовке моделей деталей и сборок, чертежей, отореалистичных изображений и анимации, которые содержат всю информацию, необходимую для разработки и изготовления машиностроительных изделий.

Юрий Арляпов, Челябинск, 58 лет:

- Работаю заместителем начальника конструкторского отдела в Ядерном центре. Начал осваивать компетенцию, окунулся в учебу, забыв про старые «карандашные» технологии. Со мной за компьютерами сидели инженеры-конструкторы. У всех возраст приближается к 60. И они пришли, чтобы «встряхнуть мозги».

Интеллектуальные системы учета электроэнергии

Интеллектуальные системы учета - это комплекс устройств для сбора, обработки и передачи информации. Благодаря им потребители экономят деньги, а поставщики получают достоверную информацию о качестве и надежности услуг.

Интернет вещей

Специалисты в данной области налаживают взаимодействие устройств, связанных через интернет, управляют ими с использованием «облачных» технологий.

Лазерные технологии

Специалисты в области лазерных технологий разрабатывают, конструируют, проводят пусконаладку, обслуживают, локализуют и устраняют неисправности специализированного оборудования, а также программируют системы управления лазерным оборудованием и занимаются высокоточной обработкой материалов.

Мехатроника

Мехатроника - это симбиоз науки и техники. А мехатронные системы - это компьютеры, сканеры, банкоматы, станки с ЧПУ, конвейерные ленты, упаковочные линии и т. п. Дисциплина включает в себя элементы механики, электроники, пневматики, программирования, робототехники и компьютерных технологий. Специалисты в области мехатроники проводят пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание устройств, устраняют неисправности оборудования, программируют системы управления. Для работы в данной области требуются высокий уровень технических знаний, навыки по установке, настройке, отладке и ремонту мехатронных систем, умение программировать и обслуживать автоматизированные системы управления.

Мобильная робототехника

Специалисты в области робототехники занимаются сборкой, установкой, программированием и обслуживанием робототехнических систем, а также выявляют и устраняют неисправности управления механических и электрических частей робота. В работе используются компьютерное программное обеспечение, измерительные приборы и специнструменты.

Неразрушающий контроль

Компетенция представляет собой проведение технического диагностирования оборудования и конструкций для своевременного обнаружения опасных дефектов, повышения надежности промышленных объектов и, как следствие, минимизации риска промышленных катастроф. Специалист должен владеть следующими методами неразрушающего контроля - визуальный, измерительный, капиллярный, ультразвуковой, радиографический.

Полимеханика и автоматизация

Компетенция заключается в изготовлении комплектующих для различных механизмов и оборудования на основе заранее разработанных сборочных чертежей и технологических процессов. Данный вид деятельности требует высокого уровня компетентности в области автоматики и программного управления, а также базовых знаний в электротехнике.

Промышленная робототехника

Специалисты этой компетенции занимаются конструированием инженерных систем в сфере промышленной автоматизации. Компетенция включает в себя элементы механики, электроники и компьютерных технологий.

Реверсивный инжиниринг

Компетенция представляет собой создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью их анализа, улучшения, изменения, ремонта или копирования. В компетенции применяются технологии объемной оцифровки (оптические, лазерные, ультразвуковые, контактные и магнитнорезонансные), компьютерного моделирования и исследования материалов.

Технологии композитов

Технологии композитов - это набор инженерных, производственных, технологических и организационных приемов, инструментов и навыков, задействованных в проектировании, технологической подготовке, изготовлении и испытаниях изделия из композиционных материалов.

2. Агротехнологии

Агрономия

Агроном обеспечивает организацию и выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства.

Сити-фермерство

Сити-фермерство объединяет агро- и аквакультурные технологии, передовые инженерные и информационно-технологические решения, направленные на обеспечение жителей городов продуктами питания. Делается это в городских условиях.

3. Обработка металла

Многоосевая обработка на станках с ЧПУ

Многоосевая обработка находит применение в изготовлении сложных форм для литья, пуансонов и матриц и прочих объемных элементов со сложными поверхностями. Программы для управления процессом многоосевой обработки разрабатываются с помощью систем компьютерного проектирования и компьютерной поддержки изготовления (CAD/САМ).

Обработка листового металла

Компетенция предполагает умение разбираться в чертежах, любой структуре порезов и формы листа, изготавливать сложные формы из металла и осуществлять сборку как вручную, так и машинным способом.

Производственная сборка изделий авиационной техники

Компетенция включает в себя сборку узлов, отсеков, панелей, систем, изделий авиационной техники, проверку и испытание изделий. Необходимы навыки работы с пневмооборудованием, гибочными станками, бароскопом (эндоскопом), знание технологии испытания агрегатов и воздушного судна наземными стендами и установками.

Производство металлоконструкций

Специалисты данной компетенции занимаются изготовлением макетов конструкций из конструкционной углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и цветных металлов. Необходимо уметь раскраивать, резать, сваривать, сгибать, паять, обрабатывать металл под давлением.

Сварочные технологии

Специалист по этой компетенции должен уметь читать чертежи, знать стандарты и маркировки, применять необходимые технологии сварки и разбираться в характеристиках материалов.

Римма Федотова, Пермь, 54 года:

- Долго работаю бухгалтером, захотелось чего-то нового. Пошла учиться на сварщика. Что смешного? В фильме «Высота» сварщица - одна из героинь, и я попробую! Я творческий человек - на новой даче думаю сварить крыльцо! Сколько можно вечерами сидеть у телевизора и смотреть сериалы? Когда закончу обучение - горы сверну!

Токарные работы на станках с ЧПУ

Сегодня в компетенцию токаря входят навыки компьютерного программирования в системах компьютерного проектирования и компьютерной поддержки изготовления (CAD/САМ).

Современный станок с числовым программным управлением оснащен компьютером, считывающим инструкцию, представленную в виде G-кода. Программа может быть создана вручную или автоматически.

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Фрезерный станок с технологией числового программного управления (ЧПУ) позволяет специалисту в этой области значительно повысить сложность производимых изделий, а также увеличить скорость и точность их производства. Оператор станка должен уметь настраивать условия обработки в зависимости от свойств металла и инструментов, оптимизировать процесс в зависимости от типа продукции.

4. Химические и нефтехимические технологии

Добыча нефти и газа

Компетенция включает в себя знания по поддержанию технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата. Среди них подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования, обслуживание оборудования скважины и поддержание технологического режима ее работы и др.

Лабораторный химический анализ

Содержанием компетенции является обеспечение лабораторного контроля жидких, газообразных и твердых веществ и материалов в различных отраслях промышленности. Специалисты, владеющие данной компетенцией, проводят подготовку проб, оборудования и реактивов в соответствии с нормативной документацией, осуществляют качественный и количественный анализ природных и промышленных материалов химическими и физико-химическими методами.

Ирина Малиенко, Россошь (Воронежская область), 52 года:

-По образованию я учитель физики. Хотела устроиться на наше молочное предприятие, им требовался лаборант. Но мне сказали, что необходимо знание химии. Поэтому, увидев объявление о наборе на специальность «лабораторно-химический анализ», не раздумывала. Хорошая возможность трудоустройства!

Переработка нефти и газа

Специалисты этой компетенции осуществляют оперативный контроль за обеспечением материальных и энергетических ресурсов, контролируют качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, анализируют причины брака и разрабатывают мероприятия по их предупреждению.

5. Обеспечение работы оборудования

Инженерия космических систем

Компетенция представляет собой проектирование, численное моделирование, программирование, сборку и наземные испытания функциональной модели микроспутника дистанционного зондирования Земли. Специалисты в этой области владеют методами проведения испытаний, проектирования полезных нагрузок и служебных систем космических аппаратов, знают баллистику, динамику космического полета, теорию надежности.

Монтаж электрооборудования летательных аппаратов

Монтажник должен знать конструкцию, назначение и правила проверки действия монтируемого электрооборудования, технические условия на его монтаж и подключение к источникам питания и системе управления; способы устранения дефектов агрегатов электрооборудования; основы электротехники, материаловедения; систему допусков и посадок.

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики

Компетенция представляет собой комплекс работ, связанный с выявлением нарушений нормальных режимов работы оборудования и подачей предупредительных сигналов обслуживающему персоналу посредством релейной защиты и автоматики. Главная задача специалистов, владеющих данной компетенцией, защищать людей и оборудование от коротких замыканий и других неисправностей в электросхеме.

Промышленная автоматика

Компетенция предусматривает монтаж систем автоматизации и проектирование схем с применением частотных преобразователей и программируемых модулей. Проектируемая система должна иметь многократный запас устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, вибрациям и другим помехам.

Промышленная механика и монтаж

В сферу деятельности механиков-монтажников входит сервисное обслуживание и техническая эксплуатация механического оборудования, автоматических и роботизированных систем. Механик-монтажник осуществляет пусконаладочные работы, выполняет монтаж и демонтаж оборудования, выявляет и устраняет технические неисправности. Специалист в данной области должен обладать навыками токарных и фрезерных работ на станках, выполнять сварочные работы на полуавтоматах.

Электроника

Специалисты этого профиля создают электронные системы, конструируют прототипы устройств перед запуском в производство, занимаются техническим обслуживанием и ремонтом систем. В работе используются компьютеры и встраиваемые системы, измерительные приборы, паяльники и другие специальные инструменты. В большинстве случаев электронные устройства конструируются при помощи программируемых систем.

6. Организация процессов

Командная работа на производстве

Один ум хорошо, а два лучше! Это в полной мере подходит к данной компетенции. Способность работать в команде и вносить свой вклад является жизненно важной и требует как самопонимания, так и навыков межличностных отношений. Для членов команды необходимо обладать способностью думать за рамками собственной специализации и границ каждой компетенции, чтобы наилучшим образом использовать совместные усилия команды.

Управление жизненным циклом/программой

Компетенция включает в себя навыки, необходимые на всех этапах разработки проекта: от создания его концепции, через проектирование и производство до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. Это умение формировать эффективную команду и разрабатывать комплексные проектные решения (концепция, дорожная карта, конструкторская и технологическая документация, финансовая модель, план производства, HR-стратегия, маркетинговая политика, управление рисками).

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте

Специалист в данной компетенции руководит движением поездов, несет ответственность за техническую работу станции и безопасность движения. Качественная работа профессионала в этой компетенции - залог безопасности пассажиров и перевозок грузов.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг Творчество и дизайн

5. Транспорт и логистика

6. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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