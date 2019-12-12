Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Уважаемые читатели!

Вам повезло! У вас в руках уникальное издание, которое поможет вам или вашим близким получить то, что еще вчера казалось фантазией или даже блажью.

Так уж сложилось, что люди, которые отметили полувековой юбилей, для большинства работодателей малоинтересны. Ну что, мол, возьмешь с того, кто еще чуть-чуть - и будет коротать время на дачной веранде. Какой, мол, спрос с предпенсионеров.

Наивные…

Времена изменились. Люди - тоже.

Сейчас пятьдесят лет - это возраст расцвета, когда опыт, мудрость и усидчивость не конкурируют, а идеально дополняют молодость, горячность и креативный подход.

Сегодня полувековые юбиляры готовы получать новые знания, а не болячки; растить профессиональные навыки, а не кактусы на балконе; осваивать ремесла, а не дачные грядки.

Специально для тех, кто не привык жить скучно, кто полон сил, бодрости и желания развиваться, мы подготовили этот спецвыпуск «Комсомольской правды». Он предназначен для людей, кто достиг полувекового возраста и открыт для нового.

В нашем спецвыпуске мы расскажем вам об уникальной программе, которую в рамках национальных проектов и при поддержке государства реализует организация «Вордскиллс Россия». Это проект по обучению поколения 50+ новым профессиональным компетенциям. Причем БЕСПЛАТНО. И пусть вас не смущает слово «компетенция»: по своей сути это специализация, которая позволит вам получить новые профессиональные навыки и знания.

Внимательно изучите наш путеводитель по компетенциям, которым обучают по программе «Ворлдскиллс Россия», и, возможно, вы найдете ту, о которой давно мечтали.

Ну а если не найдете ответа на какой-то из своих вопросов, то смело пишите по адресу электронной почты 50plus@worldskills.ru и будьте уверены: вам обязательно помогут.

Новых знаний вам, новых навыков и новой жизни! Все только начинается.

Конкретно

Роберт УРАЗОВ, генеральный директор «Ворлдскиллс Россия»:

- Обучение и переквалификация тех, кому за 50, - эксперимент для России. Никогда еще наша страна по-крупному не инвестировала в переподготовку взрослого населения. Мы жили индустриальной логикой: обучился - и всю жизнь идешь по своей профессии.

А еще у нас укоренился страх снова учиться. На одном из занятий женщина разрыдалась - боялась, что у нее ничего не получится. Этот страх ошибок сидит в нас очень глубоко.

Роберт УРАЗОВ, генеральный директор «Ворлдскиллс Россия». Фото: worldskills.ru

Еще один момент - отсутствие у людей зрелого возраста понимания перспектив. Им сложно даже получить приглашение на собеседование. Их не замечают. Человек решил сменить профессию, готов работать, учиться, но у него есть страх, что его никто не возьмет. Мы очень много времени тратим на встречи с работодателями. Говорим им, что люди старой школы привыкли работать дисциплинированно, ответственно. У них есть конкурентные преимущества, которыми надо пользоваться. Нам еще долго предстоит объяснять, что профессионализм от возраста не зависит - во многих сферах деятельности люди с большим опытом бывают конкурентоспособнее молодых и голодных до побед.

Светлана КРАЙЧИНСКАЯ, директор Академии «Ворлдскиллс Россия»:

- Каждый день на сайте 50plus.worldskills.ru регистрируется около 500 человек, и сейчас их уже больше 28 тысяч. Кроме того, еще есть желающие, которые пока только планируют записаться. Если в этом году участвовать могли те, кому до пенсии осталось 5 лет, то с 2020 года возрастная планка снижена до 50.

Светлана КРАЙЧИНСКАЯ, директор Академии «Ворлдскиллс Россия». Фото: worldskills.ru

Поскольку количество потенциальных участников расширяется, теперь для нас главный вопрос - как обеспечить возможности обучения всех желающих. Сейчас программы образования у нас есть в 70 регионах, в 15 пока нет. Очень надеюсь, что в 2020 году обучение будет доступно в каждом регионе и у людей появится возможность выбора из нескольких профессий или хотя бы из нескольких направлений.

На сегодняшний день мы предлагаем обучение по 127 компетенциям, которые разделены на семь направлений. Подробнее о них вы сможете узнать из этого спецвыпуска.

5 шагов к новым навыкам

1. Заходим на сайт 50plus.worldskills.ru. Как вариант, в Яндексе или Гугле пишем «50 плюс навыки мудрых», и первой в списке поиска как раз и появится ссылка на сайт программы.

2. Зайдя на сайт, жмем зеленую кнопку ЗАПИСАТЬСЯ. Откроется новая страница. Здесь в графе «Город или регион» вбиваем тот город или регион, где планируем обучаться.

Появится список компетенций, доступных в этом городе.

Тут надо понимать, что в каждом городе представлены не все 127 компетенций, а только часть из них. Поэтому, если в списке нет компетенции, которую вы очень хотите освоить, посмотрите, есть ли она в соседних городах. Как показала практика, среди выпускников первых потоков программы оказались те, кто ездил на занятия из другого региона.

Прописка не имеет никакого значения! Главное - ваше желание, целеустремленность и готовность.

3. Решение принято, жмем зеленую кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ. Откроется список учебных заведений. Нередко в одном городе сразу несколько образовательных учреждений обучают одной компетенции. Тогда из предложенного списка выбираем то из них, которое ближе или больше нравится.

4. Выбрав, автоматически переходим к регистрации.

Указываем номер телефона и действующий адрес электронной почты. Он нужен, чтобы входить на сайт и получать уведомления о записи на обучение.

Указываем также дату рождения. Помним, что с 1 января 2020 года нижняя возрастная граница снижена до 50 лет.

Придумываем пароль.

5. Ставим галочки, соглашаясь с предложенными условиями, и после этого видим, что заявка принята.

Не забудьте после этого нажать зеленую кнопку ЗАВЕРШИТЬ. Только после этого ваша заявка отправляется к администратору площадки. Он обработает ваш запрос и, когда группа будет сформирована, пришлет на e-mail приглашение на первое занятие, скажет, какие документы с собой взять.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

10 важных вопросов

1. Я подхожу по возрасту?

По решению правительства РФ с января 2020 г. программа станет доступной для любого гражданина старше 50 лет.

2. Сколько стоит обучение?

Обучение для тех, кто подходит по возрасту, бесплатное.

3. Когда начнется обучение?

По мере формирования группы. Администратор центра обучения согласует с вами дату начала занятий и удобный для вас график занятий.

4. Можно ли обучаться с отрывом от производства?

Да. В этом случае вам необходимо самостоятельно урегулировать этот вопрос с работодателем.

5. Какой документ я получу после обучения?

По итогам обучения, кроме традиционного документа о квалификации, выдается скиллс-паспорт (паспорт компетенций), подтверждающий обучение по стандартам «Ворлдскиллс». Это международный документ. Он хорошо известен и нашим работодателям.

6. Будет ли расширен перечень компетенций и центров обучения?

Их число постоянно растет.

7. Я преподаватель колледжа предпенсионного возраста. Могу ли я пройти обучение у себя на работе?

Для преподавателей (мастеров производственного обучения) колледжей и техникумов действует отдельная программа повышения квалификации. Подробности здесь, worldskillsacademy.ru/#/programs

8. Можно ли учиться не в том городе, где я проживаю?

Да, если вам это удобно.

9. Какую роль в программе играет государство?

Программа является частью Национального проекта «Демография» и полностью финансируется из средств федерального бюджета.

10. Как долго продлится программа? Успею ли я в нее попасть?

Программа продлится до 2024 года включительно.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обучает по 127 компетенциям:

- Обучение можно выбрать по любому из 7 профессиональных направлений:

- Информационные и коммуникационные технологии

- Производство и инженерные технологии

- Строительство и строительные технологии

- Сфера услуг Творчество и дизайн

- Транспорт и логистика

- Образование

Информационные и коммуникационные технологии

Содержит 4 блока компетенций:

1. Обеспечение работы сетей

Информационные кабельные сети

Специалист по информационным кабельным сетям способен создавать инфраструктуру практически для всех видов телекоммуникационных сетей: мобильных, телевизионных, глобальных компьютерных (WAN), локальных вычислительных, видеонаблюдения и других слаботочных сетей.

Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП

Специалисты в этой области строят и обслуживают все типы кабелей в любых условиях, а также собирают и изучают информацию о технических новинках в сфере измерения волоконно-оптических линий передач и о новых типах сварочного оборудования.

Сетевое и системное администрирование

От поддержки локальной информационной сети до разработки комплексных проектов интеграции инфраструктурных решений - вот спектр деятельности сисадминов. Сетевой и системный администратор обеспечивает бесперебойную работу информационной инфраструктуры организаций.

Эксплуатация кабельных линий электропередачи

Специалисты в этой компетенции ремонтируют, монтируют и демонтируют силовые кабели линий различных конструкций при любых условиях прокладки.

2. Информационная безопасность

Кибербезопасность

Специалист по анализу безопасности информационных систем обеспечивает защиту компьютерных сетей и систем организации от проникновения злоумышленников и хищения данных.

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности

Работа специалиста по корпоративной защите от внутренних угроз включает сборку, установку, тестирование и обслуживание специализированных программно-аппаратных комплексов по перехвату и анализу трафика данных, циркулирующего в организации (DLP-систем).

3. Разработка программных продуктов и решений

Веб-дизайн и разработка

Компетенция предполагает умение создавать веб-сайты и поддерживать их функционирование.

Венер Султанов, Альметьевск (Татарстан), 57 лет:

- Мы с женой пошли учиться на курсы «WEB дизайн и разработка». Сам себе порой завидую, ведь получаю необходимые знания, которые пригодятся мне на работе. Это делает меня конкурентоспособным, удовлетворяет новейшим требованиям экономики.

IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»

Профессиональные задачи, которые решают IT-специалисты на платформе «1C: Предприятие», включают анализ применяемых IT-решений, разработку программного обеспечения, интеграцию его с другими системами и поддержку.

Машинное обучение и большие данные

За последнее десятилетие машинное обучение было реализовано в беспилотных автомобилях, распознавании речи, поисковых системах и др. Компетенция предусматривает ознакомление с наиболее эффективными алгоритмами машинного обучения и их практического применения к решению задач.

Программные решения для бизнеса

В сферу деятельности специалистов входят разработка программного обеспечения, совершенствование решений в рамках бизнес-проектов и анализ предъявляемых к ним требований, тестирование и презентация разработанных IT-решений, а также подготовка легких для понимания обчающих программ для пользователей.

Разработка виртуальной и дополненной реальности

Виртуальная и дополненная реальность (AR/VR) - это симуляторы, программы для инновационных форм обучения, приложения в развлекательной индустрии и инструменты для бизнеса. Специалист в этой области разрабатывает приложения AR/VR.

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений

Создание компьютерных программ для обучения и развлечения. Это требует умения анализировать требования к программной системе, навыков программирования, знаний особых алгоритмов в области компьютерной графики и интерактивных приложений, особенностей технических средств и сред разработки.

Разработка мобильных приложений

Основная задача разработчиков - создание безотказных, удобных и многофункциональных мобильных приложений на одной из мобильных операционных платформ.

Разработка решений с использованием блокчейн-технологий

Специалист в сфере «умных» контрактов должен уметь планировать, проектировать распределенные децентрализованные приложения, выбирать, устанавливать и разворачивать платформу и среду для разработки, заливать «умные» контракты, проверять их, готовить отчетную документацию, выполнять техническую поддержку, уметь находить и устранять неисправности в «умных» контрактах.

4. Полиграфические технологии

Полиграфические технологии

В профессиональные компетенции печатника входят техническое обслуживание печатной машины, подготовка цифрового и офсетного оборудования к работе, печать тиража и послепечатная обработка.

Производство и инженерные технологии

Содержит 6 блоков компетенций:

1. Инженерные технологии

Изготовление изделий из полимерных материалов

Данная компетенция предполагает изготовление пластиковых изделий, предназначенных для запуска в массовое производство. Проектирование и обработка форм для литья выполняются при помощи систем автоматизированного проектирования и систем автоматизированной обработки.

Изготовление прототипов

Прототипы нужны для изучения вариантов решения, подтверждения теорий на практике. Специалист по прототипированию разрабатывает, создает и испытывает прототипы.

Инженерный дизайн CAD

CAD - это технология компьютерного конструирования. Компетенция предполагает использование систем CAD при подготовке моделей деталей и сборок, чертежей, отореалистичных изображений и анимации, которые содержат всю информацию, необходимую для разработки и изготовления машиностроительных изделий.

Юрий Арляпов, Челябинск, 58 лет:

- Работаю заместителем начальника конструкторского отдела в Ядерном центре. Начал осваивать компетенцию, окунулся в учебу, забыв про старые «карандашные» технологии. Со мной за компьютерами сидели инженеры-конструкторы. У всех возраст приближается к 60. И они пришли, чтобы «встряхнуть мозги».

Интеллектуальные системы учета электроэнергии

Интеллектуальные системы учета - это комплекс устройств для сбора, обработки и передачи информации. Благодаря им потребители экономят деньги, а поставщики получают достоверную информацию о качестве и надежности услуг.

Интернет вещей

Специалисты в данной области налаживают взаимодействие устройств, связанных через интернет, управляют ими с использованием «облачных» технологий.

Лазерные технологии

Специалисты в области лазерных технологий разрабатывают, конструируют, проводят пусконаладку, обслуживают, локализуют и устраняют неисправности специализированного оборудования, а также программируют системы управления лазерным оборудованием и занимаются высокоточной обработкой материалов.

Мехатроника

Мехатроника - это симбиоз науки и техники. А мехатронные системы - это компьютеры, сканеры, банкоматы, станки с ЧПУ, конвейерные ленты, упаковочные линии и т. п. Дисциплина включает в себя элементы механики, электроники, пневматики, программирования, робототехники и компьютерных технологий. Специалисты в области мехатроники проводят пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание устройств, устраняют неисправности оборудования, программируют системы управления. Для работы в данной области требуются высокий уровень технических знаний, навыки по установке, настройке, отладке и ремонту мехатронных систем, умение программировать и обслуживать автоматизированные системы управления.

Мобильная робототехника

Специалисты в области робототехники занимаются сборкой, установкой, программированием и обслуживанием робототехнических систем, а также выявляют и устраняют неисправности управления механических и электрических частей робота. В работе используются компьютерное программное обеспечение, измерительные приборы и специнструменты.

Неразрушающий контроль

Компетенция представляет собой проведение технического диагностирования оборудования и конструкций для своевременного обнаружения опасных дефектов, повышения надежности промышленных объектов и, как следствие, минимизации риска промышленных катастроф. Специалист должен владеть следующими методами неразрушающего контроля - визуальный, измерительный, капиллярный, ультразвуковой, радиографический.

Полимеханика и автоматизация

Компетенция заключается в изготовлении комплектующих для различных механизмов и оборудования на основе заранее разработанных сборочных чертежей и технологических процессов. Данный вид деятельности требует высокого уровня компетентности в области автоматики и программного управления, а также базовых знаний в электротехнике.

Промышленная робототехника

Специалисты этой компетенции занимаются конструированием инженерных систем в сфере промышленной автоматизации. Компетенция включает в себя элементы механики, электроники и компьютерных технологий.

Реверсивный инжиниринг

Компетенция представляет собой создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью их анализа, улучшения, изменения, ремонта или копирования. В компетенции применяются технологии объемной оцифровки (оптические, лазерные, ультразвуковые, контактные и магнитнорезонансные), компьютерного моделирования и исследования материалов.

Технологии композитов

Технологии композитов - это набор инженерных, производственных, технологических и организационных приемов, инструментов и навыков, задействованных в проектировании, технологической подготовке, изготовлении и испытаниях изделия из композиционных материалов.

2. Агротехнологии

Агрономия

Агроном обеспечивает организацию и выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства.

Сити-фермерство

Сити-фермерство объединяет агро- и аквакультурные технологии, передовые инженерные и информационно-технологические решения, направленные на обеспечение жителей городов продуктами питания. Делается это в городских условиях.

3. Обработка металла

Многоосевая обработка на станках с ЧПУ

Многоосевая обработка находит применение в изготовлении сложных форм для литья, пуансонов и матриц и прочих объемных элементов со сложными поверхностями. Программы для управления процессом многоосевой обработки разрабатываются с помощью систем компьютерного проектирования и компьютерной поддержки изготовления (CAD/САМ).

Обработка листового металла

Компетенция предполагает умение разбираться в чертежах, любой структуре порезов и формы листа, изготавливать сложные формы из металла и осуществлять сборку как вручную, так и машинным способом.

Производственная сборка изделий авиационной техники

Компетенция включает в себя сборку узлов, отсеков, панелей, систем, изделий авиационной техники, проверку и испытание изделий. Необходимы навыки работы с пневмооборудованием, гибочными станками, бароскопом (эндоскопом), знание технологии испытания агрегатов и воздушного судна наземными стендами и установками.

Производство металлоконструкций

Специалисты данной компетенции занимаются изготовлением макетов конструкций из конструкционной углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и цветных металлов. Необходимо уметь раскраивать, резать, сваривать, сгибать, паять, обрабатывать металл под давлением.

Сварочные технологии

Специалист по этой компетенции должен уметь читать чертежи, знать стандарты и маркировки, применять необходимые технологии сварки и разбираться в характеристиках материалов.

Римма Федотова, Пермь, 54 года:

- Долго работаю бухгалтером, захотелось чего-то нового. Пошла учиться на сварщика. Что смешного? В фильме «Высота» сварщица - одна из героинь, и я попробую! Я творческий человек - на новой даче думаю сварить крыльцо! Сколько можно вечерами сидеть у телевизора и смотреть сериалы? Когда закончу обучение - горы сверну!

Токарные работы на станках с ЧПУ

Сегодня в компетенцию токаря входят навыки компьютерного программирования в системах компьютерного проектирования и компьютерной поддержки изготовления (CAD/САМ).

Современный станок с числовым программным управлением оснащен компьютером, считывающим инструкцию, представленную в виде G-кода. Программа может быть создана вручную или автоматически.

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Фрезерный станок с технологией числового программного управления (ЧПУ) позволяет специалисту в этой области значительно повысить сложность производимых изделий, а также увеличить скорость и точность их производства. Оператор станка должен уметь настраивать условия обработки в зависимости от свойств металла и инструментов, оптимизировать процесс в зависимости от типа продукции.

4. Химические и нефтехимические технологии

Добыча нефти и газа

Компетенция включает в себя знания по поддержанию технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата. Среди них подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования, обслуживание оборудования скважины и поддержание технологического режима ее работы и др.

Лабораторный химический анализ

Содержанием компетенции является обеспечение лабораторного контроля жидких, газообразных и твердых веществ и материалов в различных отраслях промышленности. Специалисты, владеющие данной компетенцией, проводят подготовку проб, оборудования и реактивов в соответствии с нормативной документацией, осуществляют качественный и количественный анализ природных и промышленных материалов химическими и физико-химическими методами.

Ирина Малиенко, Россошь (Воронежская область), 52 года:

-По образованию я учитель физики. Хотела устроиться на наше молочное предприятие, им требовался лаборант. Но мне сказали, что необходимо знание химии. Поэтому, увидев объявление о наборе на специальность «лабораторно-химический анализ», не раздумывала. Хорошая возможность трудоустройства!

Переработка нефти и газа

Специалисты этой компетенции осуществляют оперативный контроль за обеспечением материальных и энергетических ресурсов, контролируют качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, анализируют причины брака и разрабатывают мероприятия по их предупреждению.

5. Обеспечение работы оборудования

Инженерия космических систем

Компетенция представляет собой проектирование, численное моделирование, программирование, сборку и наземные испытания функциональной модели микроспутника дистанционного зондирования Земли. Специалисты в этой области владеют методами проведения испытаний, проектирования полезных нагрузок и служебных систем космических аппаратов, знают баллистику, динамику космического полета, теорию надежности.

Монтаж электрооборудования летательных аппаратов

Монтажник должен знать конструкцию, назначение и правила проверки действия монтируемого электрооборудования, технические условия на его монтаж и подключение к источникам питания и системе управления; способы устранения дефектов агрегатов электрооборудования; основы электротехники, материаловедения; систему допусков и посадок.

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики

Компетенция представляет собой комплекс работ, связанный с выявлением нарушений нормальных режимов работы оборудования и подачей предупредительных сигналов обслуживающему персоналу посредством релейной защиты и автоматики. Главная задача специалистов, владеющих данной компетенцией, защищать людей и оборудование от коротких замыканий и других неисправностей в электросхеме.

Промышленная автоматика

Компетенция предусматривает монтаж систем автоматизации и проектирование схем с применением частотных преобразователей и программируемых модулей. Проектируемая система должна иметь многократный запас устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, вибрациям и другим помехам.

Промышленная механика и монтаж

В сферу деятельности механиков-монтажников входит сервисное обслуживание и техническая эксплуатация механического оборудования, автоматических и роботизированных систем. Механик-монтажник осуществляет пусконаладочные работы, выполняет монтаж и демонтаж оборудования, выявляет и устраняет технические неисправности. Специалист в данной области должен обладать навыками токарных и фрезерных работ на станках, выполнять сварочные работы на полуавтоматах.

Электроника

Специалисты этого профиля создают электронные системы, конструируют прототипы устройств перед запуском в производство, занимаются техническим обслуживанием и ремонтом систем. В работе используются компьютеры и встраиваемые системы, измерительные приборы, паяльники и другие специальные инструменты. В большинстве случаев электронные устройства конструируются при помощи программируемых систем.

6. Организация процессов

Командная работа на производстве

Один ум хорошо, а два лучше! Это в полной мере подходит к данной компетенции. Способность работать в команде и вносить свой вклад является жизненно важной и требует как самопонимания, так и навыков межличностных отношений. Для членов команды необходимо обладать способностью думать за рамками собственной специализации и границ каждой компетенции, чтобы наилучшим образом использовать совместные усилия команды.

Управление жизненным циклом/программой

Компетенция включает в себя навыки, необходимые на всех этапах разработки проекта: от создания его концепции, через проектирование и производство до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. Это умение формировать эффективную команду и разрабатывать комплексные проектные решения (концепция, дорожная карта, конструкторская и технологическая документация, финансовая модель, план производства, HR-стратегия, маркетинговая политика, управление рисками).

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте

Специалист в данной компетенции руководит движением поездов, несет ответственность за техническую работу станции и безопасность движения. Качественная работа профессионала в этой компетенции - залог безопасности пассажиров и перевозок грузов.

Строительство и строительные технологии

Содержит 4 блока компетенций:

1. Строительство объектов

Бетонные строительные работы

Специалист по выполнению бетонных работ занимается чтением строительных чертежей, разметкой и измерениями, возводит бетонные конструкции по стандартам промышленного и гражданского строительства.

Геодезия

Компетенция связана с геодезическими работами в строительстве, при планировке и застройке городов, проектировании и строительстве промышленных площадок, гидротехнических сооружений, тоннелей, для земельного кадастра и т. д.

Каркасное домостроение

Компетенция включает навыки возведения доступных по цене, энергоэффективных и архитектурно выразительных коттеджей. Технология, осваиваемая в рамках получения компетенции, дает широкие возможности выбора формы, объема, отделки в соответствии с пожеланиями заказчика.

Кирпичная кладка

Каменщик занимается толкованием чертежей, разметкой и измерениями, возведением и отделкой кладки. Компетенция предполагает умение выбирать и подготавливать растворы и материалы для кладки, производить кладку, строить внутренние и внешние стены, выполнять резку кирпича и др.

Кровельные работы

Кровельщик выполняет гидроизоляционные работы с применением широкого спектра современных рулонных и мастичных материалов не только на крышах, но и при гидроизоляции систем, находящихся в соприкосновении с землей. Он также монтирует листовые и штучные материалы на скатных крышах.

Кровельные работы по металлу

Кровельщики по металлу изготавливают из тонколистового металла элементы кровли крыш и обшивки фасадов, в том числе водосточные трубы, карнизы и ограждающие конструкции для балконов, фасадов и крыш, а также производят их установку.

Также они изготавливают кровельное покрытие труб и вентиляционных каналов, устанавливают системы вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха, панели солнечных батарей, устройства для снегозадержания, системы защиты от птиц и громоотводы.

Сухое строительство и штукатурные работы

В компетенцию входит монтаж навесных потолков и гипсокартонных стен, изготовление декоративных элементов внутренней отделки зданий. Штукатуры высшего разряда умеют реставрировать стены и декоративные элементы - потолочные бордюры, гипсовую лепнину.

Укладка напольных покрытий

Специалисты, владеющие данной компетенцией, занимаются укладкой паркетных полов, линолеума, винила, ламината и других материалов внутри помещений. Укладчики чертят планы укладки, подготавливают основание, изготавливают стяжки и сборные основания, а также наносят изолирующие слои.

2. Коммунальные системы

Монтаж и эксплуатация газового оборудования

Компетенция включает в себя работы по монтажу фасадного газопровода, цокольного крана, газового ввода, газового стояка, трехходового крана и расходомера. Помимо этого, специалисты, владеющие данной компетенцией, должны уметь подключать газовую варочную панель и духовой шкаф, проводить техническое обслуживание оборудования.

Сантехника и отопление

Компетенция включает монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических устройств. Специалисты в данной области используют современные компьютерные программы и мобильные приложения, дающие возможность управлять системами и выявлять неполадки, а также профессиональные инструменты и оборудование.

Холодильная техника и системы кондиционирования

Данная компетенция предусматривает проектирование, сборку, запуск и обслуживание систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Техник по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования занимается монтажом, пусконаладкой, техническим обслуживанием, диагностикой и устранением неисправностей.

Электромонтаж

Монтаж кабеленесущих систем, прокладка силовых и информационных кабелей, подключение приборов и устройств, монтаж розеток, выключателей, рубильников, осветительных приборов, систем автоматизации зданий входят в сферу деятельности электромонтажника. Он должен грамотно планировать порядок работ, выбирать и устанавливать оборудование, проводить отладку и диагностику, составлять отчетную документацию.

Сергей Слезко, Новосибирск, 57 лет:

- После обучения другими глазами посмотрел на электромонтаж. Работа из нудных обязанностей превратилась в творческий процесс, появилась мотивация. Скоро на предприятие придет новая техника - начну применять знания на практике. Среди молодых я чувствовал себя реликтом, а сейчас воспрял духом.

3. Благоустройство

Архитектурная обработка камня

Специалистов, работающих с натуральным камнем, называют каменотесами. Это одна из старейших профессий, секреты мастерства которой передаются из поколения в поколение. Ремесленные навыки каменотеса предполагают умение читать и изготавливать шаблоны, переносить их на природный камень с учетом его формы, структурных особенностей и физических свойств, наносить гравировку, надписи и другие декоративные элементы.

Ландшафтный дизайн

Профессия ландшафтного дизайнера заключается в озеленении и благоустройстве городских парков и скверов, общественных зон отдыха и частных владений. Это разбивка цветников и газонов, высадка деревьев и кустарников, разметка и мощение дорожек, создание фонтанов и водоемов, монтаж освещения, установка архитектурных форм и многое другое. Для работы требуются базовые инженерные знания, логическое мышление, чувство стиля и пропорции, художественный вкус.

Малярные и декоративные работы

Деятельность в данной компетенции предполагает выполнение декоративно-отделочных работ в производственных и жилых помещениях. Это окрашивание, декоративное покрытие, поклейка обоев, роспись.

Специалист по малярному делу и декорированию также работает с клиентом, консультирует его по дизайну и подбору цветов.

Облицовка плиткой

Плиточники облицовывают стены, напольные покрытия, лестничные клетки и фасады керамической, керамогранитной, мозаичной, мраморной, тротуарной и каменной плиткой. Специалисты этой компетенции также выполняют кладку бордюров и ступенек из кирпича или каменных блоков.

4. Работа с деревом

Плотницкое дело

Плотники возводят постройки из массива древесины и древесных материалов, монтируют полы, стены, балки, стропила, окна, двери, лестницы. Современное плотницкое дело предполагает использование традиционных ручных инструментов и технологичного электрооборудования. Компетенция включает в себя измерения, резку и установку компонентов конструкций, внешние и внутренние отделочные работы, установку и ремонт лестниц, дверей, окон и прочих элементов, создание деревянных сооружений.

Производство мебели

Компетенция представляет собой изготовление мебели или ее секций из дерева и древесных материалов. Специалисты в этой области владеют навыками художественного фанерования, техниками соединения деталей разными видами столярных швов и сборки отдельных элементов конструкции в единое, эстетически привлекательное целое.

Реставрация изделий из дерева

Профессиональный реставратор может не только воссоздать, но и создать с нуля изделие из дерева. Он должен понимать степень художественной и исторической ценности объекта реставрации, уметь работать с архивами и выбирать оптимальную модель реставрации.

Галина Амирова, Москва, 57 лет:

- С деревом я и раньше работала, но не хватало знаний. Теперь смогу отреставрировать мебель XIX века, которая осталась в семье. И очень важно, что во время обучения я получала невероятный заряд позитива от команды единомышленников. Это не случайные люди, а творческие, дружные, с которыми не хочется терять связь.

Столярное дело

Столяр работает на деревообрабатывающих станках, использует ручные и электроинструменты, собирает и отделывает изделия. Квалифицированный столяр разбирается в свойствах разных пород дерева, грамотно подбирает столярный инструментарий, свободно читает чертежи, различает дефекты и пороки древесины.

Сфера услуг

Содержит 5 блоков компетенций:

1. Гостеприимство

Администрирование отеля

Качество и скорость обслуживания, грамотная презентация услуг, знание правил этикета и профессиональная осведомленность необходимы для эффективной работы и демонстрации репутации отеля. Специалист по администрированию должен обладать высокими навыками коммуникации, уметь пользоваться компьютерными программами, знать процедуры бронирования, размещения и выписки, владеть туристической информацией и иностранным языком.

Оксана Логвенкова, Кемерово, 53 года:

- Я 18 лет проработала учителем, но решила выучиться на администратора отеля. Сегодня многие владельцы гостиничного бизнеса, особенно если речь идет о семейных гостиницах и пансионатах, уверены: окружить постояльцев заботой и сделать обстановку домашней под силу скорее администраторам старшего возраста. Мудрость и чуткость, приобретенная с годами деликатность и умение сглаживать острые углы - эти качества для работников отелей бесценны. Поэтому эта профессия в Кемерове востребована.

Виноделие

Специалист, владеющий данной компетенцией, отвечает за полный цикл производства вина, начиная с поиска почвы под плантации и заканчивая дегустацией. Это может быть и технолог производства винных напитков, и микробиолог, и сомелье. Винодел ориентируется в сортах виноградной лозы и в организации рабочего процесса по изготовлению вина/коньяка.

Ирина Фасульян, Анапа, 53 года:

- Большую часть жизни проработала агрономом - занималась озеленением территории санатория. В нашем виноградном крае профессия винодела очень востребована. Много фирменных магазинов, и дома растет немного винограда - могу сама готовить домашнее вино. Но на первом же занятии стало страшно - это же сплошная химия, а я сколько лет назад училась! Но быстро перестала чувствовать себя глупой.

Выпечка осетинских пирогов

Специалист данной компетенции должен придерживаться рецептуры выпечки, знать процессы приготовления и брожения теста, формовать и украшать изделие, заполнять начинкой, общаться с заказчиком.

Кондитерское дело

Кондитер изготавливает широкий ассортимент сложных изделий, предназначенных для оформления витрин, поставки в рестораны, отели и специализированные магазины, а также на корпоративы, банкеты и другие торжественные мероприятия.

Алевтина Шумарина, Саратов, 53 года:

- Работаю заведующей столовой, но на курсах узнала потрясающие вещи. Научили делать бисквитное, песочное тесто, заварной крем, муссы из шоколада, желе с запеченными фруктами, всевозможные конфеты, гляссаж, пирожные «Дакуаз» на ореховой муке… Даже названий таких не знала.

Организация экскурсионных услуг

Экскурсовод предоставляет экскурсионные услуги, готовит индивидуальные тексты экскурсий, участвует в разработке новых тем экскурсий, проводит экскурсии.

Ольга Лепнева, Великий Новгород, 53 года:

- Меня давно интересует история родного города. И вот представилась возможность освоить специальность экскурсовода, причем бесплатно. Вместе с преподавателем мы разрабатывали программы экскурсий. Главное - было много практики!

Поварское дело

Профессиональный повар ежедневно имеет дело с сотней различных продуктов, из которых готовит блюда под предпочтения клиентов. Повар контролирует свежесть и качество продуктов, продумывает аппетитную подачу и презентацию блюд. Кулинарное искусство требует от повара постоянного совершенствования техник готовки и знания тонкостей национальных кухонь разных стран мира, умения правильно спланировать меню для бизнес-ланча, шведского стола и торжественного банкета.

Ресторанный сервис

Ресторанный сервис объединяет комплекс услуг, сочетающих кулинарное искусство с премиальным качеством обслуживания. В данной сфере работает хорошо обученный персонал с высоким уровнем коммуникабельности, дружелюбия и гостеприимства. Специалисты ресторанного сервиса владеют компетенциями официанта, бармена, бариста и сомелье, обладают навыками сервировки, подачи напитков и блюд, соблюдают правила этикета при общении с клиентом, учитывают просьбы и пожелания.

Туризм

Компетенция включает в себя умение формировать комплекс услуг для туристов, обеспечивать функционирование туров, подготавливать рекламно-информационную базу, рассчитывать цены на туры и вести коммуникацию с турагентами.

Хлебопечение

Пекарь составляет рецептуры, подбирает ингредиенты и вид закваски, управляет процессами формования и выпечки, контролирует температурный режим, а также процесс охлаждения продукции на лотках и передачу готовой партии потребителям.

2. Красота и здоровье

Дизайн модной одежды и аксессуаров

Компетенция предполагает умение работать с заказчиком и понимать рынок. Профессионал в этой сфере владеет графическими редакторами, понимает свойства различных тканей, умеет моделировать изделие, формулировать техническое задание и презентовать свой продукт заказчику. Он может самостоятельно создать fashion-продукт от первых набросков до финальной презентации.

Лабораторный медицинский анализ

Данная компетенция подразумевает высокий уровень технических знаний, активное использование новейших информационных технологий, умение эффективно организовать работу в условиях высокой эмоциональной нагрузки.

Медицинская оптика

Компетенция включает в себя подбор оправ с учетом индивидуальных особенностей формы лица и головы человека, рекомендацию линз по медицинским показаниям (по рецепту) и изготовление средств коррекции зрения.

Медицинский и социальный уход

Целью медицинского и социального ухода является улучшение качества жизни пациента, связанное с заботой о его здоровье и психологической реабилитации. Компетенция предполагает широкий круг знаний и умений в области медицинского обслуживания, высокий уровень человечности и внимательности, строгое соблюдение профессиональных этических норм при общении с пациентом.

Парикмахерское искусство

Парикмахеры-стилисты выполняют стрижку, укладку, окрашивание и наращивание волос, перманентные и химические завивки, выпрямление, колорирование, мелирование и многие другие виды работ. Парикмахер должен быть в курсе модных тенденций, иметь хорошее чувство стиля, разбираться в составе и свойствах косметических средств, применять их соответственно типу волос и согласно инструкции бренда-производителя.

Елена Сулимова, Армавир (Краснодарский край), 53 года:

- В молодости мечтала стать парикмахером. А на пенсии надоело сидеть в киоске, и записалась на курсы парикмахеров. Уже смогла подстричь внука и покрасить дочь, а зятя потихоньку прошу инвестировать в мой будущий парикмахерский кабинет.

Фармацевтика

Компетенция включает в себя отпуск лекарственных средств и товаров медицинского назначения, изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечной организации, хранение лекарственных препаратов и консультирование покупателей.

Эстетическая косметология

Компетенция направлена на предоставление услуг по уходу за лицом и телом, включая SPA-процедуры, массаж, макияж, маникюр и другие. Специалист использует декоративную косметику, высококачественные инструменты и новейшее технологическое оборудование, а также средства мануального, аппаратного и химического воздействия.

Анна Тимохина, Иркутск, 53 года:

- Я работаю в колледже экономики, сервиса и туризма и вижу перспективу в том, что смогу преподавать в сфере эстетической косметологии. Для меня, как, наверное, и для всех, важно расширить спектр своих умений, знаний и возможностей, чтобы уверенно доработать до пенсии, а при желании - работать и после достижения пенсионного возраста.

Ветеринария

Ветеринары следят за соблюдением правил зоогигиены при содержании животных, участвуют в соблюдении эпизоотической обстановки в регионах, являются санитарными экспертами пищевых продуктов животного происхождения.

3. Развитие бизнеса

Интернет-маркетинг

Интернет-маркетологи обеспечивают продвижение и продажи продуктов и услуг в интернете, используют для этого все каналы интернет-маркетинга.

Предпринимательство

Компетенция включает в себя умение разрабатывать бизнес-план, навыки маркетингового планирования и определения целевой аудитории бизнеса, организацию и управление рабочими коллективами, знание основных финансовых инструментов и умение рассчитывать технико-экономические показатели бизнес-проекта.

Реклама

Специалист по рекламе должен хорошо представлять себе весь рекламный процесс в целом, уметь грамотно продавать продукт, оценивать его стоимость и качество. Он должен понимать технологию производства рекламы, уметь выстраивать отношения с творческими работниками и клиентами.

4. Организация работы на предприятии

Документационное обеспечение управления и архивоведения

Компетенция включает в себя организацию документационного обеспечения управления и функционирования организации, организацию архивной и справочно-информационной работы с документами организации.

Охрана труда

Специалист, владеющий этой компетенцией, обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, контролирует выполнение требований законодательства в области охраны труда и безопасности условий труда для жизни и здоровья работников, организует на предприятии обучение по охране труда, формирует культуру безопасного труда.

Рекрутер

Специалист этой компетенции занимается подбором кадров. Он обязан разбираться в технике поиска кандидатов, иметь четкое представление обо всех современных технологиях, которые используются для поиска персонала. Помимо этого, он должен уметь анализировать представленное кандидатом резюме и грамотно производить отбор, используя навыки психолога.

5. Обеспечение безопасности и защиты населения

Правоохранительная деятельность (Полицейский)

Полицейский обязан знать нормативные правовые акты МВД, назначение, функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы. Он должен уметь вести оперативно-служебную деятельность в составе патрульно-постовых нарядов, преследовать, задерживать и доставлять в органы внутренних дел правонарушителей, правомерно применять физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие, принимать процессуально значимые решения и документировать их.

Социальная работа

Специалисты по социальной работе заняты в системе социальной защиты населения. Компетенция включает в себя оказание социальных услуг и государственной социальной помощи. Специалист должен обеспечить улучшение условий жизнедеятельности и расширение возможностей граждан самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы - совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей.

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Профессионал в этой компетенции обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания, а также качественное предоставление коммунальных услуг в многоквартирных домах. Он знаком с нормативными и законодательными актами, техническими характеристиками оборудования, правилами оформления бухгалтерской отчетности, требованиями техники безопасности.

Творчество и дизайн

Содержит 3 блока компетенций:

1. Ювелирные работы

Огранка алмазов

Компетенция включает технологический процесс изготовления ограненной вставки из алмазного полуфабриката. Ограненная вставка из синтетического алмаза предназначена для использования в ювелирных целях и использования ее в незакрепленном виде.

Огранка ювелирных вставок

Компетенция предполагает механическое удаление «лишнего» объема минерала или химическое/физическое облагораживание качества, или цвета камня. Для этого специалисту необходимо знание свойств ювелирных камней, а также правильное применение полученных знаний, с учетом того что минералогические правила могут содержать значительное количество исключений.

Ювелирное дело

Ювелир проектирует, моделирует и создает эскиз изделия, тщательно прорабатывает детали. Далее он отливает и обрабатывает все металлические элементы.

На этапе отделки полирует и текстурирует изделие. Если предусмотрен декор, то наносит рифление, гравировку, напыление. Следующий этап - огранка, установка и закрепка камней. На заключительном этапе на украшение наносят защитное покрытие, присваивают паспорт-бирку, пробу и именное клеймо завода-изготовителя.

Николай Краев, Казань, 56 лет:

- Работаю в техникуме преподавателем резьбы по дереву. Стать ювелиром - мечта детства. Могу вырезать красивые ставни и изобразить на них целое масштабное полотно, а здесь «ювелирная» работа. Мне кажется, что Левша у Лескова был ювелиром.

2. Работа с графическими и аудиоредакторами

Фотография

Компетенция включает в себя знания и навыки по фотосъемке и компьютерной обработке фотографий с помощью специальных программ.

Людмила Харисова, Екатеринбург, 51 год:

- Раньше я фотографировала для души. Но была мечта провести фотосъемку в настоящей студии. На курсах научилась пользоваться разными функциями фотоаппарата, делать кадры ярче, красивее. Теперь осталось найти, где и на ком практиковаться и где применить полученные навыки.

Дизайн интерьера

Компетенция позволяет разрабатывать дизайн различных зданий и пространств. Специалист в данной компетенции должен знать все этапы разработки дизайн-проекта: от выявления потребностей клиента до изготовления и презентации ассортимента материалов, отделки и изделий для выполнения проекта и заключения контракта.

Графический дизайн

Работа графического дизайнера заключается в оформлении окружающего пространства средствами типографики, иллюстрации и фотографии. Объектами для создания визуальных композиций могут быть плакаты, вывески, билборды, рекламные щиты, навигационные схемы, упаковочные материалы, печатная продукция, веб-страницы и многое другое. В сферу деятельности графического дизайнера входит редакционный и корпоративный дизайн (логотип, визитки, буклеты, каталоги и др.), а также оформление выставок и витрин.

Наталия Смирнова, Архангельск, 52 года:

- Когда услышала про обучение графическому дизайну и верстке, сразу промелькнула мысль: «Это то, что мне нужно» - давно хотела сделать свои методические материалы красочными и интересными.

3D-Моделирование для компьютерных игр

Компетенция включает в себя прототипирование и создание дизайн-концепта, трехмерное моделирование объектов, создание UV-развертки, текстурирование модели и анимирование. Компетенция включает в себя умение продумывать, как будет выглядеть модель, в каком мире она будет существовать, прорабатывать особенности мира и детали, присущие модели.

Видеопроизводство

Компетенция предполагает знание всех этапов видеопроизводства, владение навыками видеооператора, осветителя, видеомонтажера, звукооператора и звукорежиссера, знание основ цветокоррекции.

Промышленный дизайн

Компетенция включает в себя умение определять функциональные и декоративные характеристики объекта, разрабатывать объект для серийного производства, создавать яркие и выразительные эскизы, готовить 3D-модели к печати.

Звукорежиссура

Компетенция включает в себя запись, сведение и выпуск аудиоматериала.

3. Декоративно-прикладные работы

Визуальный мерчендайзинг

Специалист этой компетенции должен уметь стильно, оригинально и красиво оформлять витринное пространство для привлечения внимания потребителей к определенному продукту. Визуальный мерчендайзер разрабатывает концепцию дизайна, создает гармоничную композицию для размещения товарной коллекции.

Ремесленная керамика

Профессиональный керамист компетентен в составлении технической документации, творческой и эргономической разработке изделий, изготовлении и тиражировании изделий из керамики.

Технологии моды

Модельер должен ориентироваться в современных тенденциях, иметь художественный вкус, проявлять творческий подход. Он обязан владеть конструкторскими навыками и техниками кроя; знать технологические процессы, подбирать и заказывать ткани, фурнитуру и элементы декора. Мастер должен уметь работать на швейном оборудовании.

Флористика

Современные флористы используют традиционные и новые техники оформления с нестандартным сочетанием компонентов, создают съедобные композиции из сезонных овощей и фруктов, украшают горшечные растения элементами флористического дизайна.

Транспорт и логистика

Содержит 4 блока компетенций:

1. Обслуживание и ремонт техники

Кузовной ремонт

Кузовной ремонт выполняется с целью восстановления формы, размеров и геометрии кузова, а также устранения механических повреждений металла и лакокрасочного покрытия. Мастер должен уметь рихтовать, шпаклевать, применять различные техники сварки, проводить антикоррозийную обработку, окрашивать и лакировать кузовные детали.

Обслуживание авиационной техники

Специалист поддерживает готовность судна к полету на протяжении всего срока его эксплуатации. Данная компетенция включает осмотр, диагностику и проверку работоспособности оборудования, ремонт и устранение неполадок. Специалисты по обслуживанию летательных аппаратов должны свободно владеть профессиональной терминологией, разбираться в сборочных схемах и чертежах, иметь навыки работы с пневмоинструментом, гибочными станками и бароскопом.

Обслуживание грузовой техники

Специалист по компетенции поддерживает и ремонтирует грузовые машины и установленное на нем промышленное оборудование, которое используется, например, в горной промышленности, лесоводстве и сельском хозяйстве.

Обслуживание тяжелой техники

Деятельность в данной компетенции направлена на обеспечение работоспособности грузовых автомобилей, а также буксируемого или установленного на них оборудования, используемого в различных областях промышленности и транспортных перевозок. А значит, техник должен уметь диагностировать и ремонтировать.

Окраска автомобиля

Специалист в данной области подготавливает детали к покраске и подбирает базовый цвет. Он грунтует, наносит пигментирующие слои и прозрачные лаки, полирует детали. Цвет краски он определяет компьютерным подбором или методом смешивания цветов по специальной формуле.

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Квалифицированный мастер по ремонту легковых автомобилей должен использовать в работе современное диагностическое оборудование, грамотно проводить метрологические измерения для определения степени износа деталей, знать механизмы работы двигателя, трансмиссии, ходовой части, электрооборудования, систем управления и других механизмов и узлов.

Владимир Иванов, Боровичи (Новгородская область), 54 года:

- Я начальник автоколонны. За 36 лет работы в этой сфере отошел от практики, перестал следить за быстро меняющимися механизмами с компьютерной начинкой. Поэтому и пошел осваивать программу «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Здесь вспомнил, что такое соревновательный момент - мы с ребятами спорили, кто быстрее разберет и соберет двигатель легковушки. Не с первого раза, но смог победить! Единственная сложность - отпроситься на занятия у супруги. Но ничего, договорился - сидим с внуками по очереди.

2. Эксплуатация техники

Управление локомотивом

Машинист должен уметь управлять локомотивом и автотормозами поезда, знать их устройство и принцип действия, разбираться в чертежах, схемах и характеристиках новейших разработок железнодорожной техники, применять новые технологии.

Управление форвардером

Оператор должен уметь самостоятельно работать на лесозаготовительной технике, самостоятельно устранять характерные неисправности, разбираться в экологических требованиях к лесозаготовке.

Управление харвестером

Оператор должен обладать теми же навыками, что и оператор форвардера, но с учетом функциональных особенностей техники.

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Компетенция включает в себя знание принципов функционирования беспилотных авиационных систем, чтение электрических схем и чертежей, основы пайки и поиск неисправностей в электрической схеме. Специалист по этой компетенции должен уметь делать пайку и сборку электрических схем, подбирать оптимальное сочетание компонентов беспилотных летательных аппаратов.

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Специалист, владеющий данной компетенцией, обеспечивает выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого оборудования.

3. Логистика

Экспедирование грузов

Экспедиторы организуют транспортировку грузов, обеспечивая сохранность и надежность доставки. Специализация требует знаний в области логистики, внешне-экономической деятельности, таможенного права и клиентского сервиса.

4. Сервис на транспорте

Сервис на воздушном транспорте

Компетенция предполагает обслуживание пассажиров в аэропорту: регистрация на рейс и предполетный досмотр.

Образование

Содержит 2 блока компетенций:

1. Образование детей

Дошкольное воспитание

Воспитатель должен работать так, чтобы у детей развивались мышление, речь, общение, воображение и творческий потенциал. В компетенциях воспитателя - оценка индивидуальных качеств каждого ребенка.

Преподавание в младших классах

Компетенция включает в себя спектр работ, связанный с воспитанием, развитием, социализацией и обучением детей 6 - 10 лет. Специалист по работе с детьми младшего школьного возраста должен применять в своей работе современные педагогические технологии.

Преподавание музыки в школе

Задача специалиста этой компетенции - вовлечь школьника в творческий процесс в сфере музыки, сформировать у него как базу знаний, так и вкус.

2. Образование для всех возрастов

Физическая культура, спорт и фитнес

Специалист в этой области организует и проводит тренировки для людей разного возраста, мотивирует вести здоровый образ жизни и объясняет его основные принципы.

Александр Краснов, Пенза, 58 лет:

- Я преподаватель. Сейчас фитнес и физкультура в моде, сфера активно развивается, и моим ученикам на занятиях по физподготовке хочется чего-то нового. Теперь знаю чего.