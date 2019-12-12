2019-12-12T15:48:14+03:00
Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Транспорт и логистика

Содержит 4 блока компетенций
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Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).
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1. Обслуживание и ремонт техники

Кузовной ремонт

Кузовной ремонт выполняется с целью восстановления формы, размеров и геометрии кузова, а также устранения механических повреждений металла и лакокрасочного покрытия. Мастер должен уметь рихтовать, шпаклевать, применять различные техники сварки, проводить антикоррозийную обработку, окрашивать и лакировать кузовные детали.

Обслуживание авиационной техники

Специалист поддерживает готовность судна к полету на протяжении всего срока его эксплуатации. Данная компетенция включает осмотр, диагностику и проверку работоспособности оборудования, ремонт и устранение неполадок. Специалисты по обслуживанию летательных аппаратов должны свободно владеть профессиональной терминологией, разбираться в сборочных схемах и чертежах, иметь навыки работы с пневмоинструментом, гибочными станками и бароскопом.

Обслуживание грузовой техники

Специалист по компетенции поддерживает и ремонтирует грузовые машины и установленное на нем промышленное оборудование, которое используется, например, в горной промышленности, лесоводстве и сельском хозяйстве.

Обслуживание тяжелой техники

Деятельность в данной компетенции направлена на обеспечение работоспособности грузовых автомобилей, а также буксируемого или установленного на них оборудования, используемого в различных областях промышленности и транспортных перевозок. А значит, техник должен уметь диагностировать и ремонтировать.

Окраска автомобиля

Специалист в данной области подготавливает детали к покраске и подбирает базовый цвет. Он грунтует, наносит пигментирующие слои и прозрачные лаки, полирует детали. Цвет краски он определяет компьютерным подбором или методом смешивания цветов по специальной формуле.

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Квалифицированный мастер по ремонту легковых автомобилей должен использовать в работе современное диагностическое оборудование, грамотно проводить метрологические измерения для определения степени износа деталей, знать механизмы работы двигателя, трансмиссии, ходовой части, электрооборудования, систем управления и других механизмов и узлов.

Владимир Иванов, Боровичи (Новгородская область), 54 года:

- Я начальник автоколонны. За 36 лет работы в этой сфере отошел от практики, перестал следить за быстро меняющимися механизмами с компьютерной начинкой. Поэтому и пошел осваивать программу «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Здесь вспомнил, что такое соревновательный момент - мы с ребятами спорили, кто быстрее разберет и соберет двигатель легковушки. Не с первого раза, но смог победить! Единственная сложность - отпроситься на занятия у супруги. Но ничего, договорился - сидим с внуками по очереди.

2. Эксплуатация техники

Управление локомотивом

Машинист должен уметь управлять локомотивом и автотормозами поезда, знать их устройство и принцип действия, разбираться в чертежах, схемах и характеристиках новейших разработок железнодорожной техники, применять новые технологии.

Управление форвардером

Оператор должен уметь самостоятельно работать на лесозаготовительной технике, самостоятельно устранять характерные неисправности, разбираться в экологических требованиях к лесозаготовке.

Управление харвестером

Оператор должен обладать теми же навыками, что и оператор форвардера, но с учетом функциональных особенностей техники.

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Компетенция включает в себя знание принципов функционирования беспилотных авиационных систем, чтение электрических схем и чертежей, основы пайки и поиск неисправностей в электрической схеме. Специалист по этой компетенции должен уметь делать пайку и сборку электрических схем, подбирать оптимальное сочетание компонентов беспилотных летательных аппаратов.

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Специалист, владеющий данной компетенцией, обеспечивает выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого оборудования.

3. Логистика

Экспедирование грузов

Экспедиторы организуют транспортировку грузов, обеспечивая сохранность и надежность доставки. Специализация требует знаний в области логистики, внешне-экономической деятельности, таможенного права и клиентского сервиса.

4. Сервис на транспорте

Сервис на воздушном транспорте

Компетенция предполагает обслуживание пассажиров в аэропорту: регистрация на рейс и предполетный досмотр.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг

5. Творчество и дизайн

6. Транспорт и логистика

7. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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