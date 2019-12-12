Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Сфера услуг

1. Гостеприимство

Администрирование отеля

Качество и скорость обслуживания, грамотная презентация услуг, знание правил этикета и профессиональная осведомленность необходимы для эффективной работы и демонстрации репутации отеля. Специалист по администрированию должен обладать высокими навыками коммуникации, уметь пользоваться компьютерными программами, знать процедуры бронирования, размещения и выписки, владеть туристической информацией и иностранным языком.

Оксана Логвенкова, Кемерово, 53 года:

- Я 18 лет проработала учителем, но решила выучиться на администратора отеля. Сегодня многие владельцы гостиничного бизнеса, особенно если речь идет о семейных гостиницах и пансионатах, уверены: окружить постояльцев заботой и сделать обстановку домашней под силу скорее администраторам старшего возраста. Мудрость и чуткость, приобретенная с годами деликатность и умение сглаживать острые углы - эти качества для работников отелей бесценны. Поэтому эта профессия в Кемерове востребована.

Виноделие

Специалист, владеющий данной компетенцией, отвечает за полный цикл производства вина, начиная с поиска почвы под плантации и заканчивая дегустацией. Это может быть и технолог производства винных напитков, и микробиолог, и сомелье. Винодел ориентируется в сортах виноградной лозы и в организации рабочего процесса по изготовлению вина/коньяка.

Ирина Фасульян, Анапа, 53 года:

- Большую часть жизни проработала агрономом - занималась озеленением территории санатория. В нашем виноградном крае профессия винодела очень востребована. Много фирменных магазинов, и дома растет немного винограда - могу сама готовить домашнее вино. Но на первом же занятии стало страшно - это же сплошная химия, а я сколько лет назад училась! Но быстро перестала чувствовать себя глупой.

Выпечка осетинских пирогов

Специалист данной компетенции должен придерживаться рецептуры выпечки, знать процессы приготовления и брожения теста, формовать и украшать изделие, заполнять начинкой, общаться с заказчиком.

Кондитерское дело

Кондитер изготавливает широкий ассортимент сложных изделий, предназначенных для оформления витрин, поставки в рестораны, отели и специализированные магазины, а также на корпоративы, банкеты и другие торжественные мероприятия.

Алевтина Шумарина, Саратов, 53 года:

- Работаю заведующей столовой, но на курсах узнала потрясающие вещи. Научили делать бисквитное, песочное тесто, заварной крем, муссы из шоколада, желе с запеченными фруктами, всевозможные конфеты, гляссаж, пирожные «Дакуаз» на ореховой муке… Даже названий таких не знала.

Организация экскурсионных услуг

Экскурсовод предоставляет экскурсионные услуги, готовит индивидуальные тексты экскурсий, участвует в разработке новых тем экскурсий, проводит экскурсии.

Ольга Лепнева, Великий Новгород, 53 года:

- Меня давно интересует история родного города. И вот представилась возможность освоить специальность экскурсовода, причем бесплатно. Вместе с преподавателем мы разрабатывали программы экскурсий. Главное - было много практики!

Поварское дело

Профессиональный повар ежедневно имеет дело с сотней различных продуктов, из которых готовит блюда под предпочтения клиентов. Повар контролирует свежесть и качество продуктов, продумывает аппетитную подачу и презентацию блюд. Кулинарное искусство требует от повара постоянного совершенствования техник готовки и знания тонкостей национальных кухонь разных стран мира, умения правильно спланировать меню для бизнес-ланча, шведского стола и торжественного банкета.

Ресторанный сервис

Ресторанный сервис объединяет комплекс услуг, сочетающих кулинарное искусство с премиальным качеством обслуживания. В данной сфере работает хорошо обученный персонал с высоким уровнем коммуникабельности, дружелюбия и гостеприимства. Специалисты ресторанного сервиса владеют компетенциями официанта, бармена, бариста и сомелье, обладают навыками сервировки, подачи напитков и блюд, соблюдают правила этикета при общении с клиентом, учитывают просьбы и пожелания.

Туризм

Компетенция включает в себя умение формировать комплекс услуг для туристов, обеспечивать функционирование туров, подготавливать рекламно-информационную базу, рассчитывать цены на туры и вести коммуникацию с турагентами.

Хлебопечение

Пекарь составляет рецептуры, подбирает ингредиенты и вид закваски, управляет процессами формования и выпечки, контролирует температурный режим, а также процесс охлаждения продукции на лотках и передачу готовой партии потребителям.

2. Красота и здоровье

Дизайн модной одежды и аксессуаров

Компетенция предполагает умение работать с заказчиком и понимать рынок. Профессионал в этой сфере владеет графическими редакторами, понимает свойства различных тканей, умеет моделировать изделие, формулировать техническое задание и презентовать свой продукт заказчику. Он может самостоятельно создать fashion-продукт от первых набросков до финальной презентации.

Лабораторный медицинский анализ

Данная компетенция подразумевает высокий уровень технических знаний, активное использование новейших информационных технологий, умение эффективно организовать работу в условиях высокой эмоциональной нагрузки.

Медицинская оптика

Компетенция включает в себя подбор оправ с учетом индивидуальных особенностей формы лица и головы человека, рекомендацию линз по медицинским показаниям (по рецепту) и изготовление средств коррекции зрения.

Медицинский и социальный уход

Целью медицинского и социального ухода является улучшение качества жизни пациента, связанное с заботой о его здоровье и психологической реабилитации. Компетенция предполагает широкий круг знаний и умений в области медицинского обслуживания, высокий уровень человечности и внимательности, строгое соблюдение профессиональных этических норм при общении с пациентом.

Парикмахерское искусство

Парикмахеры-стилисты выполняют стрижку, укладку, окрашивание и наращивание волос, перманентные и химические завивки, выпрямление, колорирование, мелирование и многие другие виды работ. Парикмахер должен быть в курсе модных тенденций, иметь хорошее чувство стиля, разбираться в составе и свойствах косметических средств, применять их соответственно типу волос и согласно инструкции бренда-производителя.

Елена Сулимова, Армавир (Краснодарский край), 53 года:

- В молодости мечтала стать парикмахером. А на пенсии надоело сидеть в киоске, и записалась на курсы парикмахеров. Уже смогла подстричь внука и покрасить дочь, а зятя потихоньку прошу инвестировать в мой будущий парикмахерский кабинет.

Фармацевтика

Компетенция включает в себя отпуск лекарственных средств и товаров медицинского назначения, изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечной организации, хранение лекарственных препаратов и консультирование покупателей.

Эстетическая косметология

Компетенция направлена на предоставление услуг по уходу за лицом и телом, включая SPA-процедуры, массаж, макияж, маникюр и другие. Специалист использует декоративную косметику, высококачественные инструменты и новейшее технологическое оборудование, а также средства мануального, аппаратного и химического воздействия.

Анна Тимохина, Иркутск, 53 года:

- Я работаю в колледже экономики, сервиса и туризма и вижу перспективу в том, что смогу преподавать в сфере эстетической косметологии. Для меня, как, наверное, и для всех, важно расширить спектр своих умений, знаний и возможностей, чтобы уверенно доработать до пенсии, а при желании - работать и после достижения пенсионного возраста.

Ветеринария

Ветеринары следят за соблюдением правил зоогигиены при содержании животных, участвуют в соблюдении эпизоотической обстановки в регионах, являются санитарными экспертами пищевых продуктов животного происхождения.

3. Развитие бизнеса

Интернет-маркетинг

Интернет-маркетологи обеспечивают продвижение и продажи продуктов и услуг в интернете, используют для этого все каналы интернет-маркетинга.

Предпринимательство

Компетенция включает в себя умение разрабатывать бизнес-план, навыки маркетингового планирования и определения целевой аудитории бизнеса, организацию и управление рабочими коллективами, знание основных финансовых инструментов и умение рассчитывать технико-экономические показатели бизнес-проекта.

Реклама

Специалист по рекламе должен хорошо представлять себе весь рекламный процесс в целом, уметь грамотно продавать продукт, оценивать его стоимость и качество. Он должен понимать технологию производства рекламы, уметь выстраивать отношения с творческими работниками и клиентами.

4. Организация работы на предприятии

Документационное обеспечение управления и архивоведения

Компетенция включает в себя организацию документационного обеспечения управления и функционирования организации, организацию архивной и справочно-информационной работы с документами организации.

Охрана труда

Специалист, владеющий этой компетенцией, обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, контролирует выполнение требований законодательства в области охраны труда и безопасности условий труда для жизни и здоровья работников, организует на предприятии обучение по охране труда, формирует культуру безопасного труда.

Рекрутер

Специалист этой компетенции занимается подбором кадров. Он обязан разбираться в технике поиска кандидатов, иметь четкое представление обо всех современных технологиях, которые используются для поиска персонала. Помимо этого, он должен уметь анализировать представленное кандидатом резюме и грамотно производить отбор, используя навыки психолога.

5. Обеспечение безопасности и защиты населения

Правоохранительная деятельность (Полицейский)

Полицейский обязан знать нормативные правовые акты МВД, назначение, функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы. Он должен уметь вести оперативно-служебную деятельность в составе патрульно-постовых нарядов, преследовать, задерживать и доставлять в органы внутренних дел правонарушителей, правомерно применять физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие, принимать процессуально значимые решения и документировать их.

Социальная работа

Специалисты по социальной работе заняты в системе социальной защиты населения. Компетенция включает в себя оказание социальных услуг и государственной социальной помощи. Специалист должен обеспечить улучшение условий жизнедеятельности и расширение возможностей граждан самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы - совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей.

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Профессионал в этой компетенции обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания, а также качественное предоставление коммунальных услуг в многоквартирных домах. Он знаком с нормативными и законодательными актами, техническими характеристиками оборудования, правилами оформления бухгалтерской отчетности, требованиями техники безопасности.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг

5. Творчество и дизайн

6. Транспорт и логистика

7. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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