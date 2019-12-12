2019-12-12T15:35:25+03:00
Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Строительство и строительные технологии

Содержит 4 блока компетенций
Поделиться:
Изменить размер текста:

1. Строительство объектов

Бетонные строительные работы

Специалист по выполнению бетонных работ занимается чтением строительных чертежей, разметкой и измерениями, возводит бетонные конструкции по стандартам промышленного и гражданского строительства.

Геодезия

Компетенция связана с геодезическими работами в строительстве, при планировке и застройке городов, проектировании и строительстве промышленных площадок, гидротехнических сооружений, тоннелей, для земельного кадастра и т. д.

Каркасное домостроение

Компетенция включает навыки возведения доступных по цене, энергоэффективных и архитектурно выразительных коттеджей. Технология, осваиваемая в рамках получения компетенции, дает широкие возможности выбора формы, объема, отделки в соответствии с пожеланиями заказчика.

Кирпичная кладка

Каменщик занимается толкованием чертежей, разметкой и измерениями, возведением и отделкой кладки. Компетенция предполагает умение выбирать и подготавливать растворы и материалы для кладки, производить кладку, строить внутренние и внешние стены, выполнять резку кирпича и др.

Кровельные работы

Кровельщик выполняет гидроизоляционные работы с применением широкого спектра современных рулонных и мастичных материалов не только на крышах, но и при гидроизоляции систем, находящихся в соприкосновении с землей. Он также монтирует листовые и штучные материалы на скатных крышах.

Кровельные работы по металлу

Кровельщики по металлу изготавливают из тонколистового металла элементы кровли крыш и обшивки фасадов, в том числе водосточные трубы, карнизы и ограждающие конструкции для балконов, фасадов и крыш, а также производят их установку.

Также они изготавливают кровельное покрытие труб и вентиляционных каналов, устанавливают системы вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха, панели солнечных батарей, устройства для снегозадержания, системы защиты от птиц и громоотводы.

Сухое строительство и штукатурные работы

В компетенцию входит монтаж навесных потолков и гипсокартонных стен, изготовление декоративных элементов внутренней отделки зданий. Штукатуры высшего разряда умеют реставрировать стены и декоративные элементы - потолочные бордюры, гипсовую лепнину.

Укладка напольных покрытий

Специалисты, владеющие данной компетенцией, занимаются укладкой паркетных полов, линолеума, винила, ламината и других материалов внутри помещений. Укладчики чертят планы укладки, подготавливают основание, изготавливают стяжки и сборные основания, а также наносят изолирующие слои.

2. Коммунальные системы

Монтаж и эксплуатация газового оборудования

Компетенция включает в себя работы по монтажу фасадного газопровода, цокольного крана, газового ввода, газового стояка, трехходового крана и расходомера. Помимо этого, специалисты, владеющие данной компетенцией, должны уметь подключать газовую варочную панель и духовой шкаф, проводить техническое обслуживание оборудования.

Сантехника и отопление

Компетенция включает монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических устройств. Специалисты в данной области используют современные компьютерные программы и мобильные приложения, дающие возможность управлять системами и выявлять неполадки, а также профессиональные инструменты и оборудование.

Холодильная техника и системы кондиционирования

Данная компетенция предусматривает проектирование, сборку, запуск и обслуживание систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Техник по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования занимается монтажом, пусконаладкой, техническим обслуживанием, диагностикой и устранением неисправностей.

Электромонтаж

Монтаж кабеленесущих систем, прокладка силовых и информационных кабелей, подключение приборов и устройств, монтаж розеток, выключателей, рубильников, осветительных приборов, систем автоматизации зданий входят в сферу деятельности электромонтажника. Он должен грамотно планировать порядок работ, выбирать и устанавливать оборудование, проводить отладку и диагностику, составлять отчетную документацию.

Сергей Слезко, Новосибирск, 57 лет:

- После обучения другими глазами посмотрел на электромонтаж. Работа из нудных обязанностей превратилась в творческий процесс, появилась мотивация. Скоро на предприятие придет новая техника - начну применять знания на практике. Среди молодых я чувствовал себя реликтом, а сейчас воспрял духом.

3. Благоустройство

Архитектурная обработка камня

Специалистов, работающих с натуральным камнем, называют каменотесами. Это одна из старейших профессий, секреты мастерства которой передаются из поколения в поколение. Ремесленные навыки каменотеса предполагают умение читать и изготавливать шаблоны, переносить их на природный камень с учетом его формы, структурных особенностей и физических свойств, наносить гравировку, надписи и другие декоративные элементы.

Ландшафтный дизайн

Профессия ландшафтного дизайнера заключается в озеленении и благоустройстве городских парков и скверов, общественных зон отдыха и частных владений. Это разбивка цветников и газонов, высадка деревьев и кустарников, разметка и мощение дорожек, создание фонтанов и водоемов, монтаж освещения, установка архитектурных форм и многое другое. Для работы требуются базовые инженерные знания, логическое мышление, чувство стиля и пропорции, художественный вкус.

Малярные и декоративные работы

Деятельность в данной компетенции предполагает выполнение декоративно-отделочных работ в производственных и жилых помещениях. Это окрашивание, декоративное покрытие, поклейка обоев, роспись.

Специалист по малярному делу и декорированию также работает с клиентом, консультирует его по дизайну и подбору цветов.

Облицовка плиткой

Плиточники облицовывают стены, напольные покрытия, лестничные клетки и фасады керамической, керамогранитной, мозаичной, мраморной, тротуарной и каменной плиткой. Специалисты этой компетенции также выполняют кладку бордюров и ступенек из кирпича или каменных блоков.

4. Работа с деревом

Плотницкое дело

Плотники возводят постройки из массива древесины и древесных материалов, монтируют полы, стены, балки, стропила, окна, двери, лестницы. Современное плотницкое дело предполагает использование традиционных ручных инструментов и технологичного электрооборудования. Компетенция включает в себя измерения, резку и установку компонентов конструкций, внешние и внутренние отделочные работы, установку и ремонт лестниц, дверей, окон и прочих элементов, создание деревянных сооружений.

Производство мебели

Компетенция представляет собой изготовление мебели или ее секций из дерева и древесных материалов. Специалисты в этой области владеют навыками художественного фанерования, техниками соединения деталей разными видами столярных швов и сборки отдельных элементов конструкции в единое, эстетически привлекательное целое.

Реставрация изделий из дерева

Профессиональный реставратор может не только воссоздать, но и создать с нуля изделие из дерева. Он должен понимать степень художественной и исторической ценности объекта реставрации, уметь работать с архивами и выбирать оптимальную модель реставрации.

Галина Амирова, Москва, 57 лет:

- С деревом я и раньше работала, но не хватало знаний. Теперь смогу отреставрировать мебель XIX века, которая осталась в семье. И очень важно, что во время обучения я получала невероятный заряд позитива от команды единомышленников. Это не случайные люди, а творческие, дружные, с которыми не хочется терять связь.

Столярное дело

Столяр работает на деревообрабатывающих станках, использует ручные и электроинструменты, собирает и отделывает изделия. Квалифицированный столяр разбирается в свойствах разных пород дерева, грамотно подбирает столярный инструментарий, свободно читает чертежи, различает дефекты и пороки древесины.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг Творчество и дизайн

5. Транспорт и логистика

6. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Сфера услуг (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главное - решиться и начать учиться!
Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» по подготовке кадров, директор Академии «Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская рассказала о программе обучения для россиян, достигших полувекового юбилея
Новости 24
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте
Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»