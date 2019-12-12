Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Строительство и строительные технологии

1. Строительство объектов

Бетонные строительные работы

Специалист по выполнению бетонных работ занимается чтением строительных чертежей, разметкой и измерениями, возводит бетонные конструкции по стандартам промышленного и гражданского строительства.

Геодезия

Компетенция связана с геодезическими работами в строительстве, при планировке и застройке городов, проектировании и строительстве промышленных площадок, гидротехнических сооружений, тоннелей, для земельного кадастра и т. д.

Каркасное домостроение

Компетенция включает навыки возведения доступных по цене, энергоэффективных и архитектурно выразительных коттеджей. Технология, осваиваемая в рамках получения компетенции, дает широкие возможности выбора формы, объема, отделки в соответствии с пожеланиями заказчика.

Кирпичная кладка

Каменщик занимается толкованием чертежей, разметкой и измерениями, возведением и отделкой кладки. Компетенция предполагает умение выбирать и подготавливать растворы и материалы для кладки, производить кладку, строить внутренние и внешние стены, выполнять резку кирпича и др.

Кровельные работы

Кровельщик выполняет гидроизоляционные работы с применением широкого спектра современных рулонных и мастичных материалов не только на крышах, но и при гидроизоляции систем, находящихся в соприкосновении с землей. Он также монтирует листовые и штучные материалы на скатных крышах.

Кровельные работы по металлу

Кровельщики по металлу изготавливают из тонколистового металла элементы кровли крыш и обшивки фасадов, в том числе водосточные трубы, карнизы и ограждающие конструкции для балконов, фасадов и крыш, а также производят их установку.

Также они изготавливают кровельное покрытие труб и вентиляционных каналов, устанавливают системы вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха, панели солнечных батарей, устройства для снегозадержания, системы защиты от птиц и громоотводы.

Сухое строительство и штукатурные работы

В компетенцию входит монтаж навесных потолков и гипсокартонных стен, изготовление декоративных элементов внутренней отделки зданий. Штукатуры высшего разряда умеют реставрировать стены и декоративные элементы - потолочные бордюры, гипсовую лепнину.

Укладка напольных покрытий

Специалисты, владеющие данной компетенцией, занимаются укладкой паркетных полов, линолеума, винила, ламината и других материалов внутри помещений. Укладчики чертят планы укладки, подготавливают основание, изготавливают стяжки и сборные основания, а также наносят изолирующие слои.

2. Коммунальные системы

Монтаж и эксплуатация газового оборудования

Компетенция включает в себя работы по монтажу фасадного газопровода, цокольного крана, газового ввода, газового стояка, трехходового крана и расходомера. Помимо этого, специалисты, владеющие данной компетенцией, должны уметь подключать газовую варочную панель и духовой шкаф, проводить техническое обслуживание оборудования.

Сантехника и отопление

Компетенция включает монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических устройств. Специалисты в данной области используют современные компьютерные программы и мобильные приложения, дающие возможность управлять системами и выявлять неполадки, а также профессиональные инструменты и оборудование.

Холодильная техника и системы кондиционирования

Данная компетенция предусматривает проектирование, сборку, запуск и обслуживание систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Техник по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования занимается монтажом, пусконаладкой, техническим обслуживанием, диагностикой и устранением неисправностей.

Электромонтаж

Монтаж кабеленесущих систем, прокладка силовых и информационных кабелей, подключение приборов и устройств, монтаж розеток, выключателей, рубильников, осветительных приборов, систем автоматизации зданий входят в сферу деятельности электромонтажника. Он должен грамотно планировать порядок работ, выбирать и устанавливать оборудование, проводить отладку и диагностику, составлять отчетную документацию.

Сергей Слезко, Новосибирск, 57 лет:

- После обучения другими глазами посмотрел на электромонтаж. Работа из нудных обязанностей превратилась в творческий процесс, появилась мотивация. Скоро на предприятие придет новая техника - начну применять знания на практике. Среди молодых я чувствовал себя реликтом, а сейчас воспрял духом.

3. Благоустройство

Архитектурная обработка камня

Специалистов, работающих с натуральным камнем, называют каменотесами. Это одна из старейших профессий, секреты мастерства которой передаются из поколения в поколение. Ремесленные навыки каменотеса предполагают умение читать и изготавливать шаблоны, переносить их на природный камень с учетом его формы, структурных особенностей и физических свойств, наносить гравировку, надписи и другие декоративные элементы.

Ландшафтный дизайн

Профессия ландшафтного дизайнера заключается в озеленении и благоустройстве городских парков и скверов, общественных зон отдыха и частных владений. Это разбивка цветников и газонов, высадка деревьев и кустарников, разметка и мощение дорожек, создание фонтанов и водоемов, монтаж освещения, установка архитектурных форм и многое другое. Для работы требуются базовые инженерные знания, логическое мышление, чувство стиля и пропорции, художественный вкус.

Малярные и декоративные работы

Деятельность в данной компетенции предполагает выполнение декоративно-отделочных работ в производственных и жилых помещениях. Это окрашивание, декоративное покрытие, поклейка обоев, роспись.

Специалист по малярному делу и декорированию также работает с клиентом, консультирует его по дизайну и подбору цветов.

Облицовка плиткой

Плиточники облицовывают стены, напольные покрытия, лестничные клетки и фасады керамической, керамогранитной, мозаичной, мраморной, тротуарной и каменной плиткой. Специалисты этой компетенции также выполняют кладку бордюров и ступенек из кирпича или каменных блоков.

4. Работа с деревом

Плотницкое дело

Плотники возводят постройки из массива древесины и древесных материалов, монтируют полы, стены, балки, стропила, окна, двери, лестницы. Современное плотницкое дело предполагает использование традиционных ручных инструментов и технологичного электрооборудования. Компетенция включает в себя измерения, резку и установку компонентов конструкций, внешние и внутренние отделочные работы, установку и ремонт лестниц, дверей, окон и прочих элементов, создание деревянных сооружений.

Производство мебели

Компетенция представляет собой изготовление мебели или ее секций из дерева и древесных материалов. Специалисты в этой области владеют навыками художественного фанерования, техниками соединения деталей разными видами столярных швов и сборки отдельных элементов конструкции в единое, эстетически привлекательное целое.

Реставрация изделий из дерева

Профессиональный реставратор может не только воссоздать, но и создать с нуля изделие из дерева. Он должен понимать степень художественной и исторической ценности объекта реставрации, уметь работать с архивами и выбирать оптимальную модель реставрации.

Галина Амирова, Москва, 57 лет:

- С деревом я и раньше работала, но не хватало знаний. Теперь смогу отреставрировать мебель XIX века, которая осталась в семье. И очень важно, что во время обучения я получала невероятный заряд позитива от команды единомышленников. Это не случайные люди, а творческие, дружные, с которыми не хочется терять связь.

Столярное дело

Столяр работает на деревообрабатывающих станках, использует ручные и электроинструменты, собирает и отделывает изделия. Квалифицированный столяр разбирается в свойствах разных пород дерева, грамотно подбирает столярный инструментарий, свободно читает чертежи, различает дефекты и пороки древесины.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг Творчество и дизайн

5. Транспорт и логистика

6. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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