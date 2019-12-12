Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Творчество и дизайн

1. Ювелирные работы

Огранка алмазов

Компетенция включает технологический процесс изготовления ограненной вставки из алмазного полуфабриката. Ограненная вставка из синтетического алмаза предназначена для использования в ювелирных целях и использования ее в незакрепленном виде.

Огранка ювелирных вставок

Компетенция предполагает механическое удаление «лишнего» объема минерала или химическое/физическое облагораживание качества, или цвета камня. Для этого специалисту необходимо знание свойств ювелирных камней, а также правильное применение полученных знаний, с учетом того что минералогические правила могут содержать значительное количество исключений.

Ювелирное дело

Ювелир проектирует, моделирует и создает эскиз изделия, тщательно прорабатывает детали. Далее он отливает и обрабатывает все металлические элементы.

На этапе отделки полирует и текстурирует изделие. Если предусмотрен декор, то наносит рифление, гравировку, напыление. Следующий этап - огранка, установка и закрепка камней. На заключительном этапе на украшение наносят защитное покрытие, присваивают паспорт-бирку, пробу и именное клеймо завода-изготовителя.

Николай Краев, Казань, 56 лет:

- Работаю в техникуме преподавателем резьбы по дереву. Стать ювелиром - мечта детства. Могу вырезать красивые ставни и изобразить на них целое масштабное полотно, а здесь «ювелирная» работа. Мне кажется, что Левша у Лескова был ювелиром.

2. Работа с графическими и аудиоредакторами

Фотография

Компетенция включает в себя знания и навыки по фотосъемке и компьютерной обработке фотографий с помощью специальных программ.

Людмила Харисова, Екатеринбург, 51 год:

- Раньше я фотографировала для души. Но была мечта провести фотосъемку в настоящей студии. На курсах научилась пользоваться разными функциями фотоаппарата, делать кадры ярче, красивее. Теперь осталось найти, где и на ком практиковаться и где применить полученные навыки.

Дизайн интерьера

Компетенция позволяет разрабатывать дизайн различных зданий и пространств. Специалист в данной компетенции должен знать все этапы разработки дизайн-проекта: от выявления потребностей клиента до изготовления и презентации ассортимента материалов, отделки и изделий для выполнения проекта и заключения контракта.

Графический дизайн

Работа графического дизайнера заключается в оформлении окружающего пространства средствами типографики, иллюстрации и фотографии. Объектами для создания визуальных композиций могут быть плакаты, вывески, билборды, рекламные щиты, навигационные схемы, упаковочные материалы, печатная продукция, веб-страницы и многое другое. В сферу деятельности графического дизайнера входит редакционный и корпоративный дизайн (логотип, визитки, буклеты, каталоги и др.), а также оформление выставок и витрин.

Наталия Смирнова, Архангельск, 52 года:

- Когда услышала про обучение графическому дизайну и верстке, сразу промелькнула мысль: «Это то, что мне нужно» - давно хотела сделать свои методические материалы красочными и интересными.

3D-Моделирование для компьютерных игр

Компетенция включает в себя прототипирование и создание дизайн-концепта, трехмерное моделирование объектов, создание UV-развертки, текстурирование модели и анимирование. Компетенция включает в себя умение продумывать, как будет выглядеть модель, в каком мире она будет существовать, прорабатывать особенности мира и детали, присущие модели.

Видеопроизводство

Компетенция предполагает знание всех этапов видеопроизводства, владение навыками видеооператора, осветителя, видеомонтажера, звукооператора и звукорежиссера, знание основ цветокоррекции.

Промышленный дизайн

Компетенция включает в себя умение определять функциональные и декоративные характеристики объекта, разрабатывать объект для серийного производства, создавать яркие и выразительные эскизы, готовить 3D-модели к печати.

Звукорежиссура

Компетенция включает в себя запись, сведение и выпуск аудиоматериала.

3. Декоративно-прикладные работы

Визуальный мерчендайзинг

Специалист этой компетенции должен уметь стильно, оригинально и красиво оформлять витринное пространство для привлечения внимания потребителей к определенному продукту. Визуальный мерчендайзер разрабатывает концепцию дизайна, создает гармоничную композицию для размещения товарной коллекции.

Ремесленная керамика

Профессиональный керамист компетентен в составлении технической документации, творческой и эргономической разработке изделий, изготовлении и тиражировании изделий из керамики.

Технологии моды

Модельер должен ориентироваться в современных тенденциях, иметь художественный вкус, проявлять творческий подход. Он обязан владеть конструкторскими навыками и техниками кроя; знать технологические процессы, подбирать и заказывать ткани, фурнитуру и элементы декора. Мастер должен уметь работать на швейном оборудовании.

Флористика

Современные флористы используют традиционные и новые техники оформления с нестандартным сочетанием компонентов, создают съедобные композиции из сезонных овощей и фруктов, украшают горшечные растения элементами флористического дизайна.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг

5. Творчество и дизайн

6. Транспорт и логистика

7. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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