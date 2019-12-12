2019-12-12T15:47:13+03:00
Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Образование

Содержит 2 блока компетенций
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1. Образование детей

Дошкольное воспитание

Воспитатель должен работать так, чтобы у детей развивались мышление, речь, общение, воображение и творческий потенциал. В компетенциях воспитателя - оценка индивидуальных качеств каждого ребенка.

Преподавание в младших классах

Компетенция включает в себя спектр работ, связанный с воспитанием, развитием, социализацией и обучением детей 6 - 10 лет. Специалист по работе с детьми младшего школьного возраста должен применять в своей работе современные педагогические технологии.

Преподавание музыки в школе

Задача специалиста этой компетенции - вовлечь школьника в творческий процесс в сфере музыки, сформировать у него как базу знаний, так и вкус.

2. Образование для всех возрастов

Физическая культура, спорт и фитнес

Специалист в этой области организует и проводит тренировки для людей разного возраста, мотивирует вести здоровый образ жизни и объясняет его основные принципы.

Александр Краснов, Пенза, 58 лет:

- Я преподаватель. Сейчас фитнес и физкультура в моде, сфера активно развивается, и моим ученикам на занятиях по физподготовке хочется чего-то нового. Теперь знаю чего.

На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.

Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:

1. Информационные и коммуникационные технологии

2. Производство и инженерные технологии

3. Строительство и строительные технологии

4. Сфера услуг

5. Творчество и дизайн

6. Транспорт и логистика

7. Образование

Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.

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