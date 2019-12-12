Путеводитель Ворлдскиллс 50+: Образование
1. Образование детей
Дошкольное воспитание
Воспитатель должен работать так, чтобы у детей развивались мышление, речь, общение, воображение и творческий потенциал. В компетенциях воспитателя - оценка индивидуальных качеств каждого ребенка.
Преподавание в младших классах
Компетенция включает в себя спектр работ, связанный с воспитанием, развитием, социализацией и обучением детей 6 - 10 лет. Специалист по работе с детьми младшего школьного возраста должен применять в своей работе современные педагогические технологии.
Преподавание музыки в школе
Задача специалиста этой компетенции - вовлечь школьника в творческий процесс в сфере музыки, сформировать у него как базу знаний, так и вкус.
2. Образование для всех возрастов
Физическая культура, спорт и фитнес
Специалист в этой области организует и проводит тренировки для людей разного возраста, мотивирует вести здоровый образ жизни и объясняет его основные принципы.
Александр Краснов, Пенза, 58 лет:
- Я преподаватель. Сейчас фитнес и физкультура в моде, сфера активно развивается, и моим ученикам на занятиях по физподготовке хочется чего-то нового. Теперь знаю чего.
На сегодняшний день Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит бесплатное обучение по 127 компетенциям.
Компетенцию можно выбрать самостоятельно по любому из 7 профессиональных направлений:
1. Информационные и коммуникационные технологии
2. Производство и инженерные технологии
3. Строительство и строительные технологии
4. Сфера услуг
7. Образование
Подробности на сайте 50plus.worldskills.ru.