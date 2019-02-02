2019-02-02T15:09:13+03:00
Звезды

"Я нахожусь в антинаркотическом лагере": дочь мстит Борисовой

Громом среди ясного неба стало известие о том, что дочь телеведущей сбежала из дома
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дане Борисовой пришлось успокаивать фанатов после того, как они засыпали знаменитость вопросами о ее дочкеДане Борисовой пришлось успокаивать фанатов после того, как они засыпали знаменитость вопросами о ее дочкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Поклонники Даны Борисовой не на шутку встревожены информацией том, что ее дочь якобы сбежала из дома. Сама телеведущая в настоящее время находится в антинаркотическом лагере.

Дане Борисовой пришлось успокаивать фанатов после того, как они засыпали знаменитость вопросами о ее дочке: "Дана, а почему Полина пишет, что ушла от вас?", "Полина убегала из дома", "Дан,что дочка про тебя пишет, что ты хитрая и неадекватный человек?".

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Дочь сообщила, что ушла от Даны Борисовой
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В ответ на эти сообщения Борисова заявила: "Я не видела этого. Полина находится у дедушки, я ее ограничила в деньгах за маты и жалобы учительницы, это реакция невоспитанной и разбалованной девочки. Пишет всякую чушь, чтобы привлечь внимание".

Подписчики тут же стали успокаивать свою любимицу: "Сил вам и терпения, Даночка! У вас все будет хорошо, вы это заслужили!", "Вы такая красивая женщина, желаю вам любящего мужчину и женского счастья!".

Но нашлись и те, кто стал осуждать Дану Борисову за то, что она устроила публичное обсуждение ее взаимоотношений с дочкой: "Не пиши такое на публику. Дети тоже читают. Не ставь забор и не выноси лишнего", "Выяснять отношения с родными в соцсети - верх глупости. Вы бы, Дана, больше времени и внимания уделяли воспитанию дочери, а не мотались бы по лагерям да помойным шоу, потеряете малышку - до конца дней своих себе не простите".

И пока сердобольные подписчики жалели девочку: "Девочке итак тяжко. Позорили ее мама, папа и бабушка. Кому понравится мама наркоман (без обид)", "Дети злые, и Полине по-любому непросто", "Сколько она пережила в своем маленьком еще возрасте?!".

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Дана Борисова уехала в антинаркотический лагерь
2388 отметок «Нравится»116 комментариевInstagram

Другие припомнили Дане старые грехи: "Пока родители своеобразно решали свои проблемы, эти их проблемы свалились на девчонку. Она жила с матерью-наркоманкой, устратвавшей в доме притон, находила "вещества" мамины, переживала позор мамин. Мама отряхнулась и сказала "я чистая". А то, что ее грязь разлетелась по сторонам, в том числе и на дочь, маме дела нет. Ей бы шоу! А ребенка, с трудом, якобы, отвоеванного у отца (зачем?) в наказание за свои же грехи и промахи, отправила к дедушке, на перевоспитание. Ребенка нужно серьезно лечить, а не денег лишать. Но мама все меряет деньгами", "А почему дочь такая? Потому что детей воспитывать надо. Проще же на ребенка свалить, чем признаться, что ты фиговая мать".

В ответ Дана Борисова парировала, что ее дочь давно не малышка ,а подросток со всем вытекающими отсюда вопросами. "Дома сидеть и караулите ее у меня нет возможности. Она у дедушки в данный момент, моего папы. Я нахожусь в антинаркотической лагере. Занимайтесь своими детьми и своей жизнью", - сказала,как отрезала телеведущая.

Неделю назад Дана Борисова уехала в антинаркотический лагерь. По ее словам, туда съехались наркозависимые граждане из разных стран. "Скоро подтянутся звезды. Вчера был артист с очередной звездной историей зависимости", - заявила телеведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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