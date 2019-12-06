Плата за успех: дом Волочковой продают за 2,5 млрд рублей

Анастасия Волочкова с утра сама не своя. Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу. Свое гнездышко балерина обустроила по последнему слову техники. В трехэтажном коттедже в пяти километрах по Новорижскому шоссе шикарная обстановка и дорогая отделка. Танцовщица не раз признавалась в любви к дому и называла его своей крепостью.

Анастасия Волочкова как никто знает, что такое зависть и нападки хейтеров. Но такова плата за успех - если ты звезда, следом за тобой идут не только толпы поклонников, но и завистники. Могла ли представить бывшая прима-балерина Большого театра, проснувшись по утру, что ее шикарный особняк выставят на продажу. Это известие стало для Насти громом среди ясного неба.

Об объявлении, в котором представлены снимки интерьеров ее хором, она узнала от друзей и знакомых. "С утра уже звонят знакомые и друзья, спрашивают, продаю ли я свой дом. Друзья, не ведитесь на мошенников. Я ничего не продаю. И даже в мыслях. Мой дом - это моя крепость. Я возмущена", - обратилась танцовщица к поклонникам в блоге, разместив при этом скриншот объявления о продаже особняка.

Об объявлении, в котором представлены снимки интерьеров ее хором, она узнала от друзей и знакомых

Звезда отметила, что неизвестные использовали фото интерьера ее дома. "Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди! А я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы. Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Но пусть агентства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем и тем, что создала я!", - потребовала возмущенная артистка.

Стоит отметить, что пользователи отреагировали неоднозначно на заявление Анастасии. Поклонники посоветовали балерине поменьше демонстрировать свои интерьеры: "Если ваш дом - ваша крепость, нельзя его всем показывать", "Вы его часто показываете. Настя, народ злой и завистливый", "Настя, вы проверьте документы на ваш дом, мало ли кому его подарили", "Настя, вам завидуют. На вас могли навести порчу. Это плата за успех!", "Хочу вам посоветовать привести в дом батюшку, пусть все углы освятит в особняке. Это похоже на наговор".

Напомним, Анастасия Волочкова успела оформить сделку по покупке коттеджа еще до кризиса и скачка цен. В ноябре 2014 года дом площадью 850 квадратных метров с участком 17 соток стал ее собственностью за два миллиона долларов. В особняке есть кухня и семь больших комнат. Танцовщица всегда гордилась своим роскошным загородным домом и знаменитой баней. Бывшая прима лично занималась закупкой стройматериалов и следила за ходом работ в доме. Артистка не раз заявляла, что любит возвращаться в свое гнездышко.

Примерно 40 минут на машине от центра столицы - и Настя уже на месте. Ее встречают роскошная мраморная лестница, повсюду фрески - портреты Волочковой, хрустальные люстры, светлая мебель, рояль, подаренный Николаем Басковым в знак любви, камин, мягкие ковры. " Мне достаточно было только войти в холл и увидеть эту шикарную лестницу, атриумы, сразу представила себя тут в вечернем платье с бокалом шампанского, принимающей гостей", - делилась артистка.