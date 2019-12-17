Новый год 2020: лучшие подарки для любителей активного образа жизни

В качестве приятных сюрпризов компании предоставляют покупателям уникальную возможность приобрести миллионы товаров самых разных категорий со скидками до 90%! Сегодня наша статья будет посвящена любителям активного образа жизни – мы расскажем Вам о самых интересных интернет-магазинах спортивных товаров, на которые стоит обратить внимание, чтобы побаловать себя и своих близких онлайн-шоппингом по самым выгодным ценам перед наступающим Новым годом 2020.

Итак, открывает наш список английский интернет-магазин MyProtein, который является одним из крупнейших брендов по производству спортивного питания в мире. Ассортимент магазина насчитывает более 3000 товаров: протеиновые смеси, аминокислоты, питательные закуски, ежедневные витамины и минералы. Кроме производства собственной продукции, компания занимается также и продажей различных спортивных товаров, одежды и аксессуаров. На сегодняшний день MyProtein является брендом №1 по производству спортивного питания в Европе. Компанию отличает от конкурентов ряд весомых преимуществ, а именно: использование ингредиентов высочайшего качества и самых передовых инноваций, наличие огромного ассортимента всевозможной продукции, предоставление первоклассного сервиса и логистики, а также гарантия минимально возможных цен. Во время предпраздничных распродаж в магазине ожидается снижение цен на товары аж до 70%! Ознакомиться с полным списком акций от компании, а также найти скидочные промокоды MyProtein Вы можете на нашей странице.

Если Вы являетесь любителем мультибрендовых магазинов, то также рекомендуем Вам заглянуть в интернет-магазин Спортмастер. В ассортименте магазина представлены все спортивные товары, которые только могут понадобиться любителям активного образа жизни: будь то одежда, обувь и аксессуары, экипировка для занятий разными видами спорта или различные виды тренажёров для кардио и силовых тренировок. Помимо частых сезонных и тематических распродаж со скидками до 70%, в магазине работаёт и особая программа лояльности. Благодаря участию в программе у клиентов есть возможность накапливать бонусные баллы за заказ и в дальнейшем расплачиваться ими за будущие покупки. Если Вам нужны товары гарантированно высокого качества и по приятным ценам для женщин и мужчин, девочек и мальчиков – обязательно загляните на сайт магазина! А на нашей странице Вы всегда можете найти информацию обо всех самых актуальных скидках перед Новым годом 2020, а также промокоды Спортмастер.

Ну а для заядлых любителей определённых спортивных брендов мы можем порекомендовать, например, интернет-магазин Nike. Вот уже на протяжении более 50 лет компания является одним из мировых лидеров по производству одежды и обуви для занятий самыми разными видами спорта: от стандартных футбола и баскетбола и классических тенниса и гольфа до новомодных фитнеса и йоги и даже экстремального сёрфинга. Кроме того, в ассортименте магазина представлено большое количество lifestyle-вещей, которые подчёркивают фирменный стиль владельцев в повседневной жизни. На нашей странице Вы найдёте не только всю актуальную информацию к Новому году 2020, но и промокоды Nike на скидку!

Ещё одним монобрендовым магазином, про который мы хотим Вам сегодня рассказать – является интернет-магазин Адидас. Компания занимается производством одежды, обуви и аксессуаров как для профессиональных спортсменов, так и просто для поклонников спортивного стиля. Обратите внимание, что в магазине предусмотрена особая программа лояльности Adidas Universe, которая предоставляет клиентам возможность использования накопительной системы скидок и позволяет экономить на покупках от 5 до 20% от их первоначальной стоимости. А во время предпраздничных распродаж в магазине ожидаются скидки на товары аж до 60%! На нашей странице Вы всегда можете ознакомиться с актуальными предложениями от компании и найти фирменные промокоды Адидас.

Завершает наш сегодняший список интернет-магазин Puma. Помимо того, что в магазине представлены товары для профессиональных занятий спортом, он также известен благодаря своим фэшн-коллаборациям с модными домами и мировыми знаменитостями! Одежда, обувь и аксессуары бренда – это идеальное сочетание классического спортивного стиля и последних тенденций уличной моды. Несмотря на и так достаточно лояльные цены компании, во время предпраздничных распродаж скидки на товары должны увеличиться ещё в несколько раз, что позволит ведущим активный образ жизни клиентам насладиться онлайн-шоппингом ещё больше! Актуальные акции и предложения от компании, а также промокоды Puma Вы можете найти на нашей странице.

В этой статье мы рассказали Вам о лучших предложениях от спортивных магазинов на любой вкус: от спортивного питания, специальной одежды и обуви, до тренажёров, аксессуаров и профессиональной экипировки. Покупайте подарки на Новый год себе и близким по максимально выгодным ценам! Ну а если Вы хотите увидеть больше акций и скидок на любимые спортивные бренды – переходите на наш сайт Промокоды КП ру.

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