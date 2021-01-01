80 оценок поставлено средняя 4.38
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29%
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19%
купон
50%
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Чтобы заказать популярные кроссовки с воздушной подушкой внутри подошвы, а также одежду и рюкзаки Nike, лучше всего воспользоваться официальным интернет-магазином бренда в России. Здесь вы гарантированно закажете оригинальную спортивную экипировку для всей семьи. На сайте представле ... н широкий выбор моделей кроссовок, любая спортивная одежда — от формы любимых футбольных клубов до бра и легинсов для фитнеса, а также вещи для малышей и мам, высоких и покупателей плюс-сайз. Заказывайте все это со скидкой по промокодам Nike.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 926-72-53
Соц. сети:
80 оценок поставлено средняя 4.38
Чтобы заказать популярные кроссовки с воздушной подушкой внутри подошвы, а также одежду и рюкзаки Nike, лучше всего воспользоваться официальным интернет-магазином бренда в России. Здесь вы гарантированно закажете оригинальную спортивную экипировку для всей семьи. На сайте представле ... н широкий выбор моделей кроссовок, любая спортивная одежда — от формы любимых футбольных клубов до бра и легинсов для фитнеса, а также вещи для малышей и мам, высоких и покупателей плюс-сайз. Заказывайте все это со скидкой по промокодам Nike.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 926-72-53
Соц. сети:
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Бренд спортивной обуви, одежды и аксессуаров известен во всем мире своими инновационными технологиями, а также активной социальной деятельностью, вдохновляющей спортсменов на новые свершения. При этом изделия марки создаются не только для профессионалов — они для каждого человека.
Один из слоганов компании гласит: «Если у тебя есть тело, ты атлет». Поэтому в официальном интернет-магазине бренда каждый покупатель сможет найти для себя комфортную спортивную экипировку, сэкономить на покупке которой помогут размещаемые нами промокоды.
Компания базируется в городе Бивертон в штате Орегон и также включает в себя бренды Converse и Jordan. Самая известная ее инновация — это Nike Air. По впервые примененной еще в 1978 году технологии в подошву обуви встраивается прочная, но гибкая подушка со сжатым воздухом внутри. Она улучшает упругость кроссовок и обеспечивает особый комфорт носки. С годами технология была дополнена более анатомической формой, прозрачной подошвой, бесшовным дизайном, особым строением и материалами обуви. И сегодня компания по-прежнему продолжает внедрять инновации в каждый свой продукт.
В онлайн-магазине американской марки для мужчин, женщин и детей можно купить:
одежду — от курток, худи, толстовок, легинсов и бра до базового и компрессионного белья, а также носков;
обувь, включая модели спортивного и повседневного стиля;
аксессуары и снаряжение, в том числе сумки и рюкзаки.
Спортсмены смогут подобрать здесь актуальную экипировку, разработанную специально для определенного вида активности: бега, футбола, баскетбола, тенниса, гольфа, фитнеса, кросс-тренинга, скейтбординга, йоги, регби и даже танцев. Любители одеваться в индивидуальном стиле закажут на сайте обувь и джерси в собственном дизайне, а покупатели, которые предпочитают носить экологичные вещи, — спортивную форму, изготовленную из экоматериалов.
В интернет магазине собраны все действующие коллекции бренда, включая разные модели Air Max, Jordan Пари Сен-Жермен, а также форму множества национальных сборных и футбольных клубов: от «Ливерпуля» до «Спартака». Родители найдут здесь любые виды вещей и обуви даже для малышей до 3 лет. Кроме того, в ассортименте марки есть одежда для мам, большие размеры и вещи на высокий рост.
У фирменного магазина нет особой бонусной программы, но есть собственный клуб, для участников которого действует масса преимуществ. Зарегистрировавшись на сайте, можно первым получать доступ к новинкам, пользоваться специальными предложениями только для членов клуба, а также посещать все мероприятия и прямые эфиры в Nike Run Club и Training Club.
Участники клуба пользуются фирменным приложением бренда, в котором собрана целая библиотека тренировок под руководством тренеров мирового уровня, а также аудиопробежки.
На сайте фирменного магазина Найк предусмотрено несколько способов оплаты в рублях. Поддерживаются банковские карточки Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Diners Club, Discover и American Express, а также платежи через электронную систему PayPal. Для карты понадобится запросить у банка активацию международных транзакций.
Чтобы рассчитываться за покупки быстрее и удобнее, участники клуба бренда могут сохранить в профиле свои дебетовые и кредитные карты.
Худи, кроссовки и рюкзаки Найк прибывают прямо на дом к покупателю. Доставка в магазины и офисы транспортных компаний не осуществляется. Пересылка занимает от 4 до 13 дней. Предполагаемая дата доставки и стоимость услуги указываются на странице оформления заказа.
Посылки проходят таможенное оформление, поэтому в момент, когда товар пересекает границу, курьерская служба отправляет покупателю сообщение, чтобы он подтвердил свои паспортные данные. Цена заказа, указываемая при оформлении, полная — она включает в себя налоги. Однако при стоимости отправления более 200 евро понадобится оплатить дополнительный таможенный сбор.
На протяжении 60 дней после покупки можно испытать и по любой причине вернуть товары Nike, включая кроссовки с индивидуальным дизайном. Вещи, которые не носились и не стирались, магазин может принять даже по истечении этого срока, а бывшие в употреблении товары можно вернуть, только если с момента доставки прошло до 30 дней.
Возврат можно оформить через личный кабинет на сайте. После того как товар будет получен складом, компания обработает запрос на протяжении 4 дней и не позднее 10 дней отправит деньги на счет покупателя. За возврат взимается сбор, но для членов клуба бренда процедура остается бесплатной. Затраты на доставку возмещаются только в случае, если покупателю пришли неверные товары.
Все лучшие скидочные купоны американского бренда собраны на текущей странице. Список специальных предложений постоянно пополняется — следите за обновлениями, чтобы не пропустить крупные скидки, которыми очень просто воспользоваться.
Вот что нужно сделать, чтобы использовать промокод на первую покупку модных кроссовок или других товаров фирмы:
Открыть код специального предложения и после его копирования отправиться в каталог со спорттоварами.
Выбрать цвет и размер одежды или обуви и положить товар в корзину.
Перейти к оформлению заказа и зарегистрироваться на сайте.
Ввести адрес доставки, просмотреть ее стоимость и время и на странице оплаты указать промокод в предназначенном для него поле.
Указать реквизиты своей карты и выкупить заказ по цене, уменьшенной на скидку по коду купона.
Чтобы применить акционные купоны без промокода, нужно лишь кликнуть по кнопке специального предложения. Это действие запустит переход на страницу каталога спортивной одежды, обуви или аксессуаров бренда, на которой сейчас действует акция.
Некоторые купоны дают скидку на все, другие же могут действовать только на первую покупку, заказ в определенные дни, покупку не менее чем на обозначенную сумму или от указанного в описании количества товаров, а также для студентов.
Промокоды обеспечивают дисконт до 20%, а акционные купоны — скидку до 60%.
Фирменная одежда, обувь и сумки доставляются из-за границы и проходят растаможивание, поэтому нужно указать свои персональные данные. Но эта процедура проходит очень просто: курьерская служба высылает покупателю ссылку для подтверждения информации на таможне.
Для этого нужно купить товары на минимальную сумму.
Доставка индивидуальных заказов занимает больше времени, чем доставка обычных товаров. Обычно нужно ожидать около 6 недель.
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