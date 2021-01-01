Фирменный интернет-магазин Nike в России

Бренд спортивной обуви, одежды и аксессуаров известен во всем мире своими инновационными технологиями, а также активной социальной деятельностью, вдохновляющей спортсменов на новые свершения. При этом изделия марки создаются не только для профессионалов — они для каждого человека.

Один из слоганов компании гласит: «Если у тебя есть тело, ты атлет». Поэтому в официальном интернет-магазине бренда каждый покупатель сможет найти для себя комфортную спортивную экипировку, сэкономить на покупке которой помогут размещаемые нами промокоды.

Компания базируется в городе Бивертон в штате Орегон и также включает в себя бренды Converse и Jordan. Самая известная ее инновация — это Nike Air. По впервые примененной еще в 1978 году технологии в подошву обуви встраивается прочная, но гибкая подушка со сжатым воздухом внутри. Она улучшает упругость кроссовок и обеспечивает особый комфорт носки. С годами технология была дополнена более анатомической формой, прозрачной подошвой, бесшовным дизайном, особым строением и материалами обуви. И сегодня компания по-прежнему продолжает внедрять инновации в каждый свой продукт.

Популярные спортивные товары на сайте Найк

В онлайн-магазине американской марки для мужчин, женщин и детей можно купить:

одежду — от курток, худи, толстовок, легинсов и бра до базового и компрессионного белья, а также носков;

обувь, включая модели спортивного и повседневного стиля;

аксессуары и снаряжение, в том числе сумки и рюкзаки.

Спортсмены смогут подобрать здесь актуальную экипировку, разработанную специально для определенного вида активности: бега, футбола, баскетбола, тенниса, гольфа, фитнеса, кросс-тренинга, скейтбординга, йоги, регби и даже танцев. Любители одеваться в индивидуальном стиле закажут на сайте обувь и джерси в собственном дизайне, а покупатели, которые предпочитают носить экологичные вещи, — спортивную форму, изготовленную из экоматериалов.

В интернет магазине собраны все действующие коллекции бренда, включая разные модели Air Max, Jordan Пари Сен-Жермен, а также форму множества национальных сборных и футбольных клубов: от «Ливерпуля» до «Спартака». Родители найдут здесь любые виды вещей и обуви даже для малышей до 3 лет. Кроме того, в ассортименте марки есть одежда для мам, большие размеры и вещи на высокий рост.

Членство в клубе Nike

У фирменного магазина нет особой бонусной программы, но есть собственный клуб, для участников которого действует масса преимуществ. Зарегистрировавшись на сайте, можно первым получать доступ к новинкам, пользоваться специальными предложениями только для членов клуба, а также посещать все мероприятия и прямые эфиры в Nike Run Club и Training Club.

Участники клуба пользуются фирменным приложением бренда, в котором собрана целая библиотека тренировок под руководством тренеров мирового уровня, а также аудиопробежки.

Какие виды оплаты поддерживаются

На сайте фирменного магазина Найк предусмотрено несколько способов оплаты в рублях. Поддерживаются банковские карточки Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Diners Club, Discover и American Express, а также платежи через электронную систему PayPal. Для карты понадобится запросить у банка активацию международных транзакций.

Чтобы рассчитываться за покупки быстрее и удобнее, участники клуба бренда могут сохранить в профиле свои дебетовые и кредитные карты.

Условия доставки спорттоваров

Худи, кроссовки и рюкзаки Найк прибывают прямо на дом к покупателю. Доставка в магазины и офисы транспортных компаний не осуществляется. Пересылка занимает от 4 до 13 дней. Предполагаемая дата доставки и стоимость услуги указываются на странице оформления заказа.

Посылки проходят таможенное оформление, поэтому в момент, когда товар пересекает границу, курьерская служба отправляет покупателю сообщение, чтобы он подтвердил свои паспортные данные. Цена заказа, указываемая при оформлении, полная — она включает в себя налоги. Однако при стоимости отправления более 200 евро понадобится оплатить дополнительный таможенный сбор.

Возврат одежды, обуви и аксессуаров

На протяжении 60 дней после покупки можно испытать и по любой причине вернуть товары Nike, включая кроссовки с индивидуальным дизайном. Вещи, которые не носились и не стирались, магазин может принять даже по истечении этого срока, а бывшие в употреблении товары можно вернуть, только если с момента доставки прошло до 30 дней.

Возврат можно оформить через личный кабинет на сайте. После того как товар будет получен складом, компания обработает запрос на протяжении 4 дней и не позднее 10 дней отправит деньги на счет покупателя. За возврат взимается сбор, но для членов клуба бренда процедура остается бесплатной. Затраты на доставку возмещаются только в случае, если покупателю пришли неверные товары.