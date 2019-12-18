"Ничего святого": абсолютно голая Настя Каменских довела публику до исступления

Когда Настя Каменских сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным Алексеем Потапенко, которого все знают как Потапа, поклонники фигуристой певицы больше всего переживали по поводу ее откровенных фото. Они боялись, что их любимица, выйдя замуж, будет вести себя скромнее. Не секрет, что звезда довольно часто радует публику снимками не только в бикини, но и без.

К радости пользователей соцсетей Настя Каменских вновь разместила в блоге фото, на котором предстала абсолютно голой. Причем звезда сидит в душе спиной к фотографу, а вот в зеркале отражается ее фигура во всей красе. Снимок сделан во время отдыха артистки в Мексике.

Видимо, водные процедуры натолкнули Настю на философские размышления о предназначении женщины. "Женщина - это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина - это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой", - написала Каменских.

kamenskux Женщина - это единение с природой

По ее словам, очень полезно прислушиваться к себе, но для этого надо остаться наедине с собой, своими чувствами и телом. "Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир", - добавила супруга Потапа.

Меж тем сам Потап, похоже, в шоке от свежего кадра. "Кто фоткал?!", - призвал он жену к ответу. Доведенные до исступления фолловеры стали гадать, кому же так повезло в реальности лицезреть обнаженную Каменских.

Правда, завистники тут же набросились на Потапа и Настю. "Это ты ее заставил?", "Вообще с ума сошла", "Нравится тебе да, что миллионы людей вдоль и поперек твою бабу уже рассмотрели? Кайфуешь?", "Крыша совсем съехала", "Ничего святого", "Позорище, скучно ей жить", "Как ты даешь добро, чтобы твоя женщина показывала свое тело всему миру. Вот ты тряпка", "Жарковато сегодня".

Напомним, 38-летний Потап и 32-летняя Настя Каменских поженились 23 мая. Свадьбы звезд проходила в элитном ресторане под Киевом, где собрались родственники и близкие друзья пары. Невеста блистала в кружевном прозрачном платье с глубоким декольте, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Слухи о романе Насти и Потапа появились в 2006 году, когда артист еще был женат на Ирине Горовой. Сами звезды свою личную жизнь не комментировали.