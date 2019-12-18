2019-12-18T14:51:32+03:00
Звезды

"Ничего святого": абсолютно голая Настя Каменских довела публику до исступления

Певица не стесняется демонстрировать свои прелести во всей красе
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Видимо, водные процедуры натолкнули Настю на философские размышления о предназначении женщиныВидимо, водные процедуры натолкнули Настю на философские размышления о предназначении женщиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Когда Настя Каменских сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным Алексеем Потапенко, которого все знают как Потапа, поклонники фигуристой певицы больше всего переживали по поводу ее откровенных фото. Они боялись, что их любимица, выйдя замуж, будет вести себя скромнее. Не секрет, что звезда довольно часто радует публику снимками не только в бикини, но и без.

К радости пользователей соцсетей Настя Каменских вновь разместила в блоге фото, на котором предстала абсолютно голой. Причем звезда сидит в душе спиной к фотографу, а вот в зеркале отражается ее фигура во всей красе. Снимок сделан во время отдыха артистки в Мексике.

Видимо, водные процедуры натолкнули Настю на философские размышления о предназначении женщины. "Женщина - это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина - это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой", - написала Каменских.

kamenskuxkamenskux
Женщина - это единение с природой
216840 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, очень полезно прислушиваться к себе, но для этого надо остаться наедине с собой, своими чувствами и телом. "Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир", - добавила супруга Потапа.

Меж тем сам Потап, похоже, в шоке от свежего кадра. "Кто фоткал?!", - призвал он жену к ответу. Доведенные до исступления фолловеры стали гадать, кому же так повезло в реальности лицезреть обнаженную Каменских.

Правда, завистники тут же набросились на Потапа и Настю. "Это ты ее заставил?", "Вообще с ума сошла", "Нравится тебе да, что миллионы людей вдоль и поперек твою бабу уже рассмотрели? Кайфуешь?", "Крыша совсем съехала", "Ничего святого", "Позорище, скучно ей жить", "Как ты даешь добро, чтобы твоя женщина показывала свое тело всему миру. Вот ты тряпка", "Жарковато сегодня".

Напомним, 38-летний Потап и 32-летняя Настя Каменских поженились 23 мая. Свадьбы звезд проходила в элитном ресторане под Киевом, где собрались родственники и близкие друзья пары. Невеста блистала в кружевном прозрачном платье с глубоким декольте, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Слухи о романе Насти и Потапа появились в 2006 году, когда артист еще был женат на Ирине Горовой. Сами звезды свою личную жизнь не комментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше миллиона школьников проучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января