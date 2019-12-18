2019-12-18T17:53:08+03:00
Звезды

Исцелившийся от рака Андрей Гайдулян сильно поправился и счастлив с новой женой

Изменившийся до неузнаваемости актер вывел возлюбленную в свет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александра Велескевич и Андрей Гайдулян.Александра Велескевич и Андрей Гайдулян.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Только недавно вся страна с замиранием сердца следила за судьбой популярного актера Андрея Гайдуляна. Звезде сериалов "Универ" и "СашаТаня" диагностировали рак лимфомы и провели операцию, после которой актер стал постепенно возвращаться к нормальной жизни. Более того, артист успел расстаться с возлюбленной Дианой Очиловой, которая выхаживала его, и обрести счастье подле эффектной брюнетки Александры Велескевич.

Андрей Гайдулян и его новая жена Александра Велескевич появились на премьере фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона". Гости, проходя мимо артиста и его избранницы, на которой он тайно женился в Лас-Вегасе в 2019 году, от удивления буквально открывали рты.

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Я ждал!
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Жена звезды "Универа" надела белый парик, тигровые лосины и белый полушубок. Сам Андрей облачился в леопардовую рубашку, широкие штаны и белые кроссовки. Довершали стильный образ усы. Кроме того, от внимания публики не ускользнуло то, как сильно поправился артист. Шелковая сорочка обтянула выпирающий живот. Гайдулян и его избранница расплывались в улыбке и всем своим видом демонстрировали полную идиллию.

К слову, Гайдулян не раз подчеркивал, что в Велескевич его покорило отличное чувство юмора. "Она меня буквально уничтожила своим чувством юмора. А потом я ее своим! И еще у неё шикарные ноги!", - делился актер.

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Александра Велескевич
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Отметим, 24 июля 2015 года Андрею Гайдуляну был поставлен диагноз лимфома Ходжкина. Поначалу актер списывал беспокоивший его кашель и припухлость на шее на простуду, а слабость - на плотный график. А позже у него внезапно затруднилось дыхание, возникли проблемы с речью. Понадобилось срочное медицинское вмешательство, и актера госпитализировали в столичный онкологический центр имени Блохина на Каширском шоссе. После чего он уехал на лечение в Германию. 2 февраля 2016 года артист вернулся в Москву.

С 2011 года он встречался с мастером по наращиванию ногтей Дианой Очиловой, на которой должен был жениться в сентябре 2015-го, но свадьба была отменена из-за болезни Андрея. В марте 2016 года пара рассталась. Однако в мае отношения возобновились. 9 сентября 2016 года Гайдулян и Очилова сыграли свадьбу. В 2017 году стало известно о расставании супругов, а через три месяца после развода Андрей Гайдулян впервые вышел в свет с Велескевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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