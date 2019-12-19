В распоряжение "КП" попало видео ликвидации террориста в Москве на Лубянке

В распоряжение "КП" попало видео, которое снимали из кабинета в основном здании ФСБ на Лубянке в момент нападения. На кадрах хорошо видно, как неизвестный в капюшоне и черном плаще, с рюкзаком за спиной, прячется за колоннами 10-го дома по улице Большая Лубянка и отстреливается из оружия, которое похоже на автомат Калашникова.

Он правильно держит оружие, достаточно уверенно стреляет, но в какой-то момент автомат клинит. Обычно так случается, если патроны самодельные или недостаточно мощные. Не исключено, что нападавший был вооружен гражданской или охотничьей версией автомата Калашникова, к которой сам изготовил патроны.

- Если подорвет, то осколки долетят сюда, - идет монолог за кадром.

- Не, не долетят, - отвечает кто-то рядом.

- В центре Москвы произошла стрельба, - зачитывает со своего телефона новости другой сотрудник.

- Ну, палите по нему, - подбадривает стоящих на углу здания бойцов сотрудник у соседнего окна.

- Есть, завалили ублюдка, - констатирует автор ролика.

На кадрах видно, как неизвестный в плаще выглядывает из-за колонны, но получает ранение в плечо или лицо, его разворачивает, после чего с другой стороны его ликвидирует снайпер. Он падает.

Оператор подходит к другому окну. Виден сотрудник спецназа, который продолжает расстреливать рюкзак на лежащем террористе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750711" frameborder="0"></iframe> Момент ликвидации одного из напавших на здание ФСБ.

Тело неизвестного в плаще вздрагивает. Рядом от пуль искрит гранитная мостовая.

- Все вальнули ублюдка, - говорит оператор.

Но выстрелы продолжаются.

- Кого сейчас стреляют, - спрашивает кто-то из наблюдателей.

- Может он не один, может там есть еще один, раненый, - говорит другой.

Но похоже, что террорист был один. Об этом уже вечером сообщил Следственный комитет России.

- Как установлено, вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Отметим, что террорист выбрал время, когда все руководство и многие сотрудники ФСБ находились в Кремле. Там проходил концерт по случаю Дня подразделений военной контрразведки Федеральной Службы Безопасности России и наступающего 102-летия работников ведомства. 20-го декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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