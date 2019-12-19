2019-12-20T00:00:06+03:00
Происшествия

Следком: среди пятерых пострадавших в стрельбе на Лубянке в Москве - один гражданский

Расследовать инцидент будет центральный аппарат СК
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Следком: среди пятерых пострадавших в стрельбе на Лубянке в Москве - один гражданскийСледком: среди пятерых пострадавших в стрельбе на Лубянке в Москве - один гражданскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Следственном комитете России заявили, что среди пятерых пострадавших во время стрельбы у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве был один гражданский. О его состоянии дополнительно не сообщается.

Известно, что заниматься расследованием происшествия будет центральный аппарат Следственного комитета. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". В результате перестрелки погиб сотрудник силовых структур. В ФСБ официально подтвердили эту информацию.

Как писал сайт kp.ru силовики нейтрализовали стрелка. Этот момент попал на видео. Сотрудники спецслужб выясняют его личность. Всего нападавших было трое. Двоих ликвидировали на месте, в приемной ФСБ, где началась злоумышленники и начали вести стрельбу. Президенту России Владимиру Путину оперативно сообщили о случившемся.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU

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