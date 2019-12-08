2019-12-08T16:08:25+03:00
Звезды

Одинокая Лолита целовала руки Лободе на "Песне года"

За кулисами шоу было еще жарче, чем на сцене
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская призналась в любви Светлане Лободе.Лолита Милявская призналась в любви Светлане Лободе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Концерт "Песня года" в Москве преподнес немало сюрпризов. Помимо появления на сцене 72-летней Софии Ротару, которая своим выходом произвела настоящий фурор, за кулисами шоу происходило много интересного. Так, Лолита Милявская бросилась прилюдно целовать руки Светлане Лободе, а та признавалась певице в любви.

Лолита Милявская и Светлана Лобода эмоционально пообщались за кулисами. Дамы умеют ошеломлять публику своими нарядами и провокационным поведением. Так, на одном из снимков, которые разместила в блоге исполнительница хита "Твои глаза", бросившая молодого мужа Лола целует руки молодой коллеге по цеху.

"Обожаю тебя, ты такая красотка! Всегда!", - подписала Светлана кадры с Лолитой. В комментариях поклонники буквально забились в экстазе: "Обе великолепны", "Господи, ее улыбка - это что-то", "Такие родные друг другу, обожаю Вас", "Самые горячие девушки", "Ооо... Лолита .... Потрясающе!", "Опять голая Светлана Сергеевна отжигает", "Эффектны бабы!", "Нереальные красотки".

Светлана выглядела очень горячо в ультра короткой юбке, ботфортах, лифчике и широкополой шляпе, которую обрамляли золотые цепи. Также длинноногая блондинка не забыла и про свои любимые солнцезащитные очки, ставшие давно ее визитной карточкой.

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Обожаю тебя...
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Лолита Милявская выбрала для выхода в люди черное платье с глубоким декольте и прозрачным шлейфом в пол. Автором наряда звезды стал Игорь Гуляев. В этом образе певица уже выходила в свет.

Отметим, Лобода и Милявская подружились после того, как Светлана выступила на конкурсе Евровидение в 2009 году. Увидев ее номер, Лолита поспешила связаться с ней. Артистка похвалила Лободу и дала ей профессиональные советы. По признанию Светланы, коллега по цеху ей очень сильно помогла.

А во время второй беременности Лолита защитила подругу от хейтеров. Тогда Светлану распекли за чересчур откровенный наряд, в котором она появилась на последних сроках беременности. Артистка посетила музыкальную премию в прозрачном платье, под которое надела боди телесного цвета. Откровенный наряд подчеркивал все достоинства фигуры звезды. "Не нравится - не смотрите на нее! Надоело читать гадости про подругу", - сказала. как отрезала, Милявская.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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