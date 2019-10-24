Лолита назвала неверного мужа кровососом

Лолита Милявская совсем скоро станет свободной женщиной. В начале октября ее молодой муж Дмитрий Иванов подал заявление о разводе. Супругам традиционно дали месяц на раздумья. Но вряд ли они снова сойдутся. Особенно после того, как стало известно об измене 44-летнего Иванова с эффектной владелицей косметологической клиники.

Лолита Милявская постепенно приходит в себя после расставания с Дмитрием Ивановым. Певица уверяет: сходиться с ним вновь она не собирается, сообщает Собеседник.ru. "Вы мне плохого желаете?", - удивилась 55-летняя звезда, когда у нее поинтересовались, примет ли она неверного мужа обратно.

Поклонники отмечают, что расставание с пятым супругом Лолите пошло на пользу. Она будто расцвела и стала выглядеть еще сексуальнее, чем прежде. Милявская и не скрывает: за пять месяцев она смогла скинуть больше 15 килограммов. "Потому что кровососы отваливаются! ", - с улыбкой сказала звезда.

Напомним, в начале июля Лолита Милявская объявила о разрыве с супругом. А в начале октября появилась информация, что мужчина завел молодую любовницу Ольгу Кулиеву. Владелицу косметологической клиники и тренера по сквошу заметили на свадьбе общего друга в Литве. 44-летний спортсмен буквально глаз не сводил с 40-летней пассии.

Поговаривают, что Иванов тайно содержал любовницу на деньги Милявской. Мол, рядом с Лолитой он привык к красивой жизни. Певица не знала, что муж ей изменял на протяжении года. Он отлучался из дома под предлогом выездных турниров. Теперь же ходят слухи, что тренер по сквошу пользуется хорошим финансовым положением новой избранницы. Якобы Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает.